Vairāk nekā puse Japānas uzņēmumu aptaujā atbalsta olimpisko spēļu pārcelšanu vai atcelšanu

Vairāk nekā puse Japānas uzņēmumu atbalsta 2021.gada Tokijas olimpisko spēļu pārcelšanu uz vēlāku laiku vai atcelšanu, liecina domnīcas "Tokyo Shoko Research" pirmdien publicētie aptaujas rezultāti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aptaujā no 1. līdz 8.februārim piedalījās vairāk nekā 11 000 Japānas uzņēmumu.

No tiem 56% atbalsta spēļu pārcelšanu vai atcelšanu. Iepriekš augustā veiktajā aptaujā šādam solim atbalsts bija nedaudz mazāks jeb 53,6%.

Toties krities to uzņēmumu skaits, kas atbalsta spēļu aizvadīšanu šovasar, kā tas tika izlemts pērn pēc Olimpiādes pārcelšanas. Ja augustā tam bija 22,5% uzņēmumu atbalsts, tad tagad tas nokrities līdz 7,7%.

Gandrīz 20% uzņēmumu uzskata, ka olimpiskajās spēlēs vajadzētu ierobežot skatītāju skaitu, kamēr 17% domā, ka Olimpiādei jānoris bez līdzjutēju klātbūtnes.

Vairāk nekā 70% uzņēmumu aprēķinājuši, ka spēļu atcelšana vai pārcelšana būtiski neietekmēs to ienākumus.

Tokijas olimpiskās pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.