Vairums japāņu nevēlas ārzemju fanu klātbūtni Tokijas olimpiskajās spēlēs, liecina aptauja

Vairāk nekā 75% japāņu nevēlas ārzemju fanu klātbūtni šīs vasaras Tokijas olimpiskajās spēlēs, liecina pirmdien publicēti sabiedriskās domas aptaujas rezultāti.

Laikraksta "Yomiuri Shimbun" veiktā aptauja parādīja, ka tikai 18% respondentu atbalsta ārzemju apmeklētāju ielaišanu Japānā uz olimpiskajām spēlēm, bet 77% ir pret to.

Spēļu organizatori pagājušajā nedēļā pavēstīja, ka plāno lēmumu šajā jautājumā pieņemt šomēnes, domājams, pirms olimpiskās lāpas stafetes starta Fukušimas prefektūrā 25.martā.

Taču Japānas mediji vēsta, ka spēļu organizatori jau ir pieņēmuši lēmumu nelaist uz spēlēm ārzemju fanus.

Tokijas olimpiskās spēles tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.