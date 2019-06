Valdība piešķir vairāk nekā 600 tūkstošus sporta sacensību organizēšanai un sportistu atbalstam

Valdība otrdien, 19. jūnijā, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, kas no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem paredz piešķirt finansējumu vairākām sporta organizācijām dažāda mēroga sporta sacensību organizēšanai un sportistu atbalstam, informēja ministrijā.

No līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Izglītības un zinātnes ministrijai tiek piešķirti 353 370 eiro pārskaitīšanai nodibinājumam "Latvijas Olimpiešu sociālais fonds", lai nodrošinātu pabalstu izmaksu Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem un treneriem. Tāpat atbalstīta 129 000 eiro piešķiršana Latvijas Volejbola federācijai Pasaules kausa posma pludmales volejbolā sarīkošanai Latvijā no 2019. gada 21. līdz 25. augustam. Latvijas Handbola federācijai tiks papildus piešķirti 39 025 eiro, kas nepieciešami Latvijas vīriešu handbola izlases dalībai 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklā. Atbalstīts arī Latvijas Riteņbraukšanas federācijas lūgums piešķirt papildus 15 540 eiro, lai segtu izdevumus saistībā ar Baltijas valstu daudzdienu velobrauciena "Baltic Chain Tour" Latvijas posma organizēšanu 2019. gada 25. augustā. Latvijas Slēpošanas federācijai papildus piešķirti 37 281 eiro Pasaules čempionāta rollerslēpošanā organizēšanai Latvijā no 2019. gada 7. līdz 11. augustam. Savukārt 48 500 eiro papildus piešķirti Latvijas Jātnieku federācijai Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posma sacensību šķēršļu pārvarēšanā organizēšanai Latvijā no 2019. gada 24. līdz 28. jūlijam.

Finanšu līdzekļu pieprasījumi tika izskatīti un atbalstīti Latvijas Nacionālās Sporta padomes sēdē 2019.gada 5.jūnijā.

Sporta nozares efektīvākai un caurspīdīgākai darbībai Latvijas Nacionālās sporta padomes 5.jūnija sēdē tika atbalstīts IZM priekšlikums par augsta līmeņa starpinstitūciju darba grupas izveidi sporta nozarei stratēģiski svarīgu lēmumu pieņemšanai. Darba grupas pirmais uzdevums būs līdz 2019.gada 30.septembrim sagatavot priekšlikumus par sporta nozares prioritātēm, kā arī sniegt priekšlikumus par turpmāko pieeju un valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijiem nacionālas nozīmes starptautisku sporta sacensību organizēšanai Latvijā, tai skaitā vērtējot šo jautājumu kontekstā ar sporta nozares budžeta prioritātēm 2020.–2022. gadā.