Valmierā pie rekordaugsta ūdens līmeņa risinājies Ziemeļvalstu kauss airēšanas slalomā

Kopš jūnija vidus Valmieras airēšanas slaloma trasē varēja vērot pastiprinātu sportistu pieplūdumu no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, jo risinājās Ziemeļvalstu kausa pirmie divi posmi. Airētāji baudīja lietavu radītās sekas - strauji kāpjošo ūdens līmeni Gaujā, kā dēļ atklājās visdažādākie slaloma trases elementi labākajā to izpildījumā.

Treniņu laikā sportisti baudīja un pilnveidoja daudzveidīgos tehnikas elementus, ko jau nedēļas nogalē varēja izmantot jaunieviestajā airēšanas slaloma SPRINTA disciplīnā, kas bija atraktīvs ievads Ziemeļvalstu kausa 1. un 2. posma sacensībām. Neskatoties uz to, ka augstais ūdens līmenis un sarežģītie trases elementi pabiedēja dažu labu airēšanas entuziastu, sacensībās uz starta stājās visai kupls dalībnieku skaits, lai cīnītos pirmajos "Nordic Cup 2022" posmos Valmierā. Nākamie posmi notiks no 25.līdz 26.jūnijam Igaunijā; no 24.līdz 25.septembrim Zviedrijā – pa divām sacensībām katrā valstī.

"Nordic Cup" sprinta disciplīnā dinamiskā un aizraujošā cīņā ātrāko laiku trasē uzrādīja vienvietīgo kajaku vīriešu klases (MK1) pārstāvis Aivars Kaulakalns (27,74 sek.). Vienvietīgo kajaku sieviešu (WK1) konkurencē ātrākā bija Alva Persson no Zviedijas (32,91 sek.), savukārt vienvietīgo kanoe vīriešu (MC1) klasē ātrākais izrādījās valmierietis Krišs Ozols (30,31 sek.). Visi trīs uzvarētāji savus sprinta labākos braucienus veica bez soda punktiem.

Šajā trasē tika aizvadītas sacensības arī SUP (Stand Up Paddle Boarding) un WW (straujūdens plastmasas kajaku) klasēs, kas nākotnē plānota kā tautas sporta klase, kurā varēs startēt ikviens interesents, kurš mīl pavadīt laiku uz ūdens. Nepārtraukta ūdens līmeņa celšanās Gaujā katru sacensību dienu sportistiem sagādāja citus apstākļus trasē, liekot pielāgoties straujā ūdens īpatnībām, lai cīnītos jau par uzvarām Ziemeļvalstu kausa pamatsacensību 1. un 2. posmos.

Sacensību turpinājumā nākamajā dienā ātrāko laiku trasē uzrādīja vienvietīgo kajaku vīriešu (MK1) pārstāvis Elvis Fiļipovs, kurš aiz sevis prestižākajā laivu klasē atstāja latvieti Māri Bečeru un igauni Tarmo Paiker. Savukārt svētdien savu meistarību un līdz šim augsto fizisko un tehnisko sagatavotību apliecināja Ritvars Celmiņš no Valmieras novada, kurš aiz sevis atstāja Aivaru Kaulakalnu. Iepriekšējās dienas uzvarētājam Elvim nācās samierināties vien ar trešo pjedestāla pakāpienu.

Vīriešu kanoistu konkurencē (MC1) abas dienas pārliecinoši ātrākais izrādījās valmierietis Krišs Ozols, kurš aiz sevis dažādā secībā atstāja Igaunijas sportistu Siim Petris, kā arī Arno Bermanu un Matīsu Silu no Valmieras novada. Sieviešu kanoistu (WC1) laivu klasē sīvākā spēkošanās notika starp liepājnieci Luīzi Macijausku un Zviedijas slalomisti Alvu Persson. Abas dāmas uzvarēja attiecīgi Ziemeļvalstu kausa 1. un 2. posmā, apmainoties vietām uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena. Vienvietīgo kajaku sieviešu konkurencē savu pagājušā gada "Nordic Cup" kopvērtējuma uzvarētājas statusu apliecināja zviedriete Alva Persson, neatstājot uzvaras iespējas pārējām sacensību dalībniecēm. Jāpiemin, ka negaidīti par sudraba medaļas īpašnieci Ziemeļvalstu kausa otrajā posmā kļuva SK Atvars un Latvijas Kanoe asociācijas jaunā un talantīgā airētāja Elizabete Kurvina, kura, neskatoties uz lielo gadu un pieredzes starpību, uzrādīja rezultātu, kas ļāva kāpt uz pjedestāla otrā pakāpiena.

Jau šajā nedēļas nogalē sportisti dosies uz netālo Igaunijas pilsētu Sindi, kas atrodas Pērnavas pievārtē, kur turpinās cīnīties par vietām Nordic Cup 2022 3. un 4. posmos.