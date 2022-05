Valsts ievērojami iesaistīsies MSĢ un 'Daugavas' stadiona halles būvdarbos

Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē ceturtdien, 19. maijā, lēma par investīcijām valsts nozīmes sporta būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā.

Padome atbalstīja IZM priekšlikumu noteikt, ka 2022. gadā paredzētais finansējums 1 milj.eiro apmērā tiek piešķirts vairāku valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai:

• Murjāņu sporta ģimnāzijas infrastruktūras pilnveidei – 708 000 eiro;

• Daugavas stadiona piepūšamās futbola halles projekta īstenošanai nepieciešamo dzelzsbetona pamatu un inženiertīklu pieslēgumu izbūvei, kā arī saistītās teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai – 200 000 eiro;

• Bobsleja un kamaniņu trases "Sigulda" 20 kV kabeļu līnijas pārbūvei, kā arī metu konkursam par trases rekonstrukcijas un skiču projektu izstrādi – 92 000 eiro.

Padome nolēma aicināt Ministru kabinetu jautājumu par šo valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt 31. maija valdības sēdē

Uzklausot IZM sniegto informāciju, padome atbalstīja finansējuma piešķiršanu naudas balvu izmaksai Latvijas Olimpiskās vienības sporta ārstiem un fizioterapeitiem par ieguldījumu Latvijas sportistu sagatavošanā dalībai un augstu rezultātu sasniegšanai 2022. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Pekinā (Ķīna). Šim mērķim Ministru kabinets tiks aicināts piešķirt IZM 28 426 eiro (ieskaitot nodokļu samaksai) pārskaitīšanai SIA "Latvijas Olimpiskā vienība" naudas balvu izmaksai trīs sporta ārstiem un pieciem fizioterapeitiem.

Izskatot sporta organizāciju papildus finansējuma pieprasījumus 2022. gadam, padome nolēma aicināt valdību no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt IZM finansējumu, kas nepārsniedz 426 692 eiro.

No tiem līdz 180 000 eiro paredzēti pārskaitīšanai Latvijas Hokeja federācijai, lai segtu izdevumus saistībā ar Latvijas U-20 jauniešu izlases hokejā sagatavošanos un dalību divos 2022. gadā paredzētajos pasaules čempionātos hokejā U-20 jauniešiem A grupā, kā arī līdz 35 000 eiro Latvijas vīriešu hokeja izlases spēlētāju apdrošināšanai saistībā ar spēlētāju piedalīšanos Latvijas vīriešu hokeja izlases treniņprocesā, pārbaudes spēlēs un 2022. gada pasaules čempionātā hokejā. Padome ņēma vērā faktu, ka Latvijas U20 izlase tiesības startēt A grupā ieguva pēc Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas U20 izlašu izslēgšanas no čempionāta, kā arī to, ka divi čempionāti vienā gadā norisinās Covid-19 uzliesmojuma dēļ, kad 2021. gadā čempionāta norise tika pārtraukta un tiek turpināta 2022.gadā.

Līdz 15 444 eiro nepieciešami pārskaitīšanai Latvijas Šaha federācijai izdevumu segšanai saistībā ar Latvijas šaha izlases dalību 2022. gada Pasaules šaha olimpiādē. Padome ņēma vērā faktu, ka sākotnēji 2022. gada Pasaules šaha olimpiādes norise bija paredzēta Krievijas Federācijā (Maskavā), bet pēc tās uzsāktā kara pret Ukrainu Starptautiskā Šaha federācija pieņēma lēmumu par Pasaules šaha olimpiādes norises vietas pārcelšanu uz Indiju (Čenaja), kā rezultātā būtiski pieauguši ceļa izdevumi.

Izvērtējot to, ka pēc divu gadu pārtraukuma 2022. gadā starptautiskais vieglatlētikas sacensību kalendārs atjaunots pilnā apmērā un papildus notiks vairāki Covid-19 pandēmijas dēļ pārceltie starptautiskie čempionāti, līdz 79 248 eiro paredzēts piešķirt Latvijas Vieglatlētikas savienībai, lai segtu izdevumus saistībā ar Latvijas vieglatlētikas izlašu dalību 2022. gada pasaules čempionātā, pasaules U-20 čempionātā un Eiropas U-18 čempionātā.

Tāpat līdz 117 000 eiro nepieciešami pārskaitīšanai Latvijas Kamaniņu sporta federācijai izdevumu segšanai saistībā ar Latvijas junioru un jauniešu izlašu dalību Pasaules kausa sacensībās kamaniņu sportā, ņemot vērā Starptautiskās Kamaniņu sporta federācijas pieņemto lēmumu par to, ka junioru un jauniešu Pasaules kausa sacensības kamaniņu sportā vairs nenotiks vienviet, bet tā vietā ir izveidots katrai vecuma grupai savs sacensību kalendārs, kas neparedzēti sadārdzina mācību treniņu darba un sacensību izmaksas. Valdība aicināta jautājumu par visu šo valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu izskatīt Ministru kabineta 31. maija sēdē.

Padomes sēdē tika atbalstīta nacionālo sporta bāzu Daugavas stadiona (Rīgā) un Tenisa centra "Lielupe" nekustamā īpašuma sastāvu precizēšana.