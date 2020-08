Valsts prezidenta kundze Andra Levite kļūst par paralimpiskās kustības patronesi

Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita sieva Andra Levite piekritusi kļūt par paralimpiskās kustības patronesi, tādējādi atbalstot paralimpiskās kustības attīstību Latvijā, informēja Latvijas Paralimpiskās komiteja.

"Esam ļoti pagodināti un pateicīgi Valsts prezidenta kundzei, ka viņa ir piekritusi kļūt par paralimpiskās kustības patronesi. Tas valsts augstākajā līmenī vērš uzmanību uz to, ka cilvēku ar invaliditāti iespēju paplašināšana un parasporta attīstība ir neatņemama veselīgas sabiedrības attīstības daļa," sacīja Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente Daiga Dadzīte.

Viņa atzīst, ka "ikdienā joprojām bieži nākas sastapties ar vēl no padomju laikiem mantotiem priekšstatiem par to, ka Latvijā jau cilvēku ar invaliditāti ir ļoti maz, ka viņiem neko nevajag un ka jautājums par cilvēku ar invaliditāti iespējām nav no svarīgākajiem risināmajiem jautājumiem. Taču cilvēki ar invaliditāti ir daļa no mums – mūsu bērni, ģimenes locekļi, kaimiņi vai darba kolēģi".

"Lai arī situācija ar pieejamību uzlabojas, nereti uzlabojumi tiek veikti "ķekša" pēc un dzīvē cilvēkiem nav izmantojami. Tādēļ mēs sen esam gaidījuši un ļoti novērtējam tāda augsta līmeņa patroneses pievienošanos mūsu kustībai. Tas noteikti palīdzēs pievērst gan politiķu, gan sabiedrības uzmanību cilvēku ar invaliditāti iespēju paplašināšanai, kā arī stiprinās cilvēku ar invaliditāti pašapziņu un pārliecību par sevi," pārliecināta bija Dadzīte.

Trešdien, 26. augustā, Valsts prezidenta kundze Andra Levite apmeklēs bērnu un jauniešu parasporta nodarbību Elektrum Olimpiskajā centrā, kā arī tiksies ar Latvijas Paralimpiskās komitejas pārstāvjiem, lai pārrunātu paralimpiskās kustības attīstības iespējas.