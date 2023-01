Vasiļjevs un Graudiņa saņem 'Trīs zvaigžņu balvas' kā 2022. gada Latvijas labākie sportisti

Daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs un pludmales volejboliste Tīna Graudiņa sestdien "Trīs zvaigžņu balvas" ceremonijā attālināti saņēma balvas kā 2022. gada Latvijas labākie sportisti.

Vasiļjevs šo apbalvojumu saņēma pirmo reizi karjerā, bet Graudiņa par labāko tika atzīta otro gadu pēc kārtas.

Vasiļjevs pagājušajā gadā Eiropas čempionātā izcīnīja bronzas godalgu, Pekinas olimpiskajās spēlēs kopvērtējumā ierindojās 13. pozīcijā un ieņēma arī 13. vietu pasaules čempionātā. Savukārt novembrī daiļslidotājs tika pie savas pirmās godalgas "Grand Prix" sacensībās, izcīnot sudrabu, un noslēdza 2022.gadu ar izcīnītu Latvijas čempiona titulu.

Tikmēr Graudiņa pārī ar Anastasiju Samoilovu izcīnīja zeltu Eiropas čempionātā, divas otrās vietas Starptautiskās Volejbola federācijas (FIVB) "Elite 16" turnīros Meksikā un Francijā, trešo vietu Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) Eiropas Nāciju kausa izcīņā un devīto vietu pasaules čempionātā. Tāpat Graudiņa 2022.gadā izcīnīja arī čempiones titulu ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmajā divīzijā.

Gada sporta komandas balvu saņēma Latvijas vīriešu basketbola izlase, kas pirmo reizi kvalificējās Pasaules kausa izcīņai, bet gada sporta mazās komandas balvu saņēma vēl viena basketbola vienība - Latvijas 3x3 basketbola valstsvienība.

Par gada sportistu tehniskajos sporta veidos tika atzīts drifta pilots Kristaps Blušs, kamēr gada paralimpiskās sportistes balvu saņēma peldētāja Zane Embrekte. Tikmēr par gada sporta treneri kļuva Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki.

Savukārt Latvijas Basketbola savienība saņēma balvu kā gada sporta federācija, bet par gada pašvaldību sportā tika atzīta Valmieras novada pašvaldība.

Balvu par mūža ieguldījumu sportā saņēma vieglatlētikas un pielāgotā sporta trenere Maija Ukstiņa, kamēr par gada jaunatnes treneri kļuva Valmieras sporta skolas vieglatlētikas treneris Raitis Ravinskis un gada sporta skolotāja balvai tika izraudzīta Gulbenes novada vidusskolas sporta skolotājai Sarmītei Gobiņai.

Gada sporta ģimenes gods tika Gredzenu-Šulcu ģimenei no Valmieras novada.

Vēl par gada sporta žurnālistu tika atzīts Ilmārs Stūriška, kurš ikdienā strādā "Latvijas Avīzē".

Kopumā tika pasniegtas balvas 14 nominācijās, no kurām divas bija jaunas nominācijas. Deviņu balvu ieguvēji tika noskaidroti balsojumā, kurā kopējo rezultātu veidoja līdzjutēju balsojums (50% no rezultāta), sporta organizāciju nenominēto sportistu (25% no rezultāta) un sporta žurnālistu (25% no rezultāta) balsojums, kamēr vēl piecu balvu ieguvējus izraudzījās speciāla žūrija un vērtētāji.

2021. gadā par labākajiem sportistiem tika atzīti 3x3 basketbolists Kārlis Pauls Lasmanis un Graudiņa.