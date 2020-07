Vašingtonas NFL komanda atteiksies no sava vēsturiskā nosaukuma, kas asociējas ar rasismu

Amerikāņu futbola līgas (NFL) komanda Vašingtonas "Redskins" atteiksies no sava vēsturiskā nosaukuma un logo, kas asociējas ar rasismu.

"Redskins" vārdu komanda nes kopš 1933.gada, kad tā vēl bāzējās Bostonā, taču Amerikas pamatiedzīvotāju indiāņu kopienas jau kopš pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem cīnījās par nosaukuma maiņu. "Redskins" tiek uzskatīts par aizskarošu un apvainojošu lamuvārdu.

"Kluba īpašnieks Dens Snaiders un treneris Rons Rivera kopīgi strādā, lai izveidotu jaunu nosaukumu un dizainu, kas uzlabos mūsu lepnās un tradīcijām bagātās komandas reputāciju, kā arī iedvesmos sponsorus, līdzjutējus un sabiedrību turpmākajos 100 gados," teikts komandas paziņojumā.

Vairākas mācību iestādes ASV jau atteikušās no šī nosaukuma izmantošanas sporta komandām, bet NFL Vašingtonas klubs šādu soli spēra tikai pēc tam kad izjuta spiedienu no stadiona sponsora "FedEx". Tāpat komandas atribūtika tika izņemta no "Walmart" un "Nike" tirdzniecības platformām.

Jau 2014.gadā Oneidas cilts pārstāvji pieprasīja "FedEx" pārtraukt atbalstu Vašingtonas vienībai.

ASV galvaspilsētas komanda ir trīskārtēja NFL čempione, pēdējo titulu izcīnot 1991.gadā.