Video: Krasta sporta centrā atklāti divi badmintona korti

Rīgā, Krasta sporta centrā tagad ir iekārtoti arī divi pastāvīgai izmantošanai pieejami badmintona korti, tādējādi papildinot 2019.gadā atklātā sporta centra piedāvājumu, kurā ir arī cietā seguma tenisa korti, iesildīšanās zona ar 80m skrejceļu, trenažieru zāle, galda teniss, "Yonex" inventāra veikals un kafe. Pēc ārkārtejās situācijas ierobežojumu atcelšanas atsāks darboties arī sauna un turku pirts.

Ārkārtas situācijas ierobežojumu dēļ šobrīd badmintona laukumā var spēlēt tikai vienspēles. Ārkārtas situācijas ierobežojošie noteikumi nosaka, ka ikvienam spēlētājam nepieciešama iepriekšēja reģistrēšanās. To var izdarīt telefoniski +371 27707747 vai sūtot e-pastu: info@krastasportacentrs.lv

"Badmintons ir viens no nedaudzajiem sporta veidiem, kuru tik nebūtiski ietekmē ārkārtas situācijas ierobežojumi. Šobrīd nav iespējams spēlēt dubultspēles, jo tad būtu vairāk jādomā par to, kā saglabāt 2m distanci, nevis par to, kā veidot savas komandas spēli. Taču vienspēlēs var spēlēt netraucēti, jo badmintons ir bezkontaktu sporta veids, turklāt abus spēlētājus vienu no otra atdala badmintona tīkls," norāda Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

Publiski pieejamu badmintona kortu izveidošana ir kopīgs un abpusēji izdevīgs Latvijas Badmintona federācijas un Krasta sporta centra sadarbības projekts.

"Mēs tagad esam atraduši pastāvīgu mājvietu abiem Latvijas Badmintona federācijas rīcībā esošajiem badmintona paklājiem, kuri iepriekš tika izmantoti tikai Latvijas nozīmīgākajos badmintona turnīros. Tagad šie badmintona korti ir pieejami ikvienam. Turklāt, badmintona spēlētājiem tagad ir iespēja rīkot individuālus treniņus sev tīkamākajā laikā, nevis jāpiemērojas kolektīvo nodarbību grafikam skolu un pašvaldību sporta centros," stāta Kristians Rozenvalds.

"Tā ir tendence, kā badmintons attīstās cituviet Eiropā, ka sporta centros ir izīrējami badmintona korti, tāpat kā tenisa un skvoša korti. Latvijā līdz šim badmintonu pārsvarā spēlēja badmintona klubu noīrētajās sporta zālēs noteiktās stundās, kur pirms katra treniņa tikai operatīvi iekārti vairāki badmintona tīkli, nodarbībā iesaistot daudzus cilvēkus vienlaicīgi," precizē Kristians Rozenvalds.

"Jau šobrīd Krasta sporta centrs ir izveidojies kā multifunkcionāls sporta infrastruktūras objekts, kurš atrodas ļoti izdevīgā vietā. Badmintona laukumi ļoti labi iederas mūsu koncepcijā. Ja spēlētājiem te patiks, jau visdrīzākajā laikā uzstādīsim vēl divus badmintona laukumus. Tāpat šovasar plānojam arī citus jauninājumus, tai skaitā iekārtosim āra tenisa kortus un pludmales volejbola laukumus," informē Krasta sporta centra vadītājs Dmitrijs Dmitrijevs.