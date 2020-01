Video: Krištopāns un Politers uz atvadām no EČ iekļūst dienas momentu TOP 5

Latvijas handbola izlases spēlētāji Dainis Krištopāns un Egīls Politers izpelnījušies Eiropas čempionāta rīkotāju uzmanību un iekļuvuši dienas labāko momentu dažādās izlasēs.

Latvijas handbolisti pirmdien, 13. janvārī, ar cienījamu un atzīstamu sniegumu atvadījās no Eiropas čempionāta finālturnīra, priekšsacīkšu pēdējā mačā tikai ar 27:28 piekāpjoties vienai no sacensību favorītēm Vācijai.

Dienas labāko momentu apkopojumā iekļuvis Politers, kurš ar skaistu metienu no līnijas pārspēja pretinieku vārtsargu. Savukārt dienas labāko piespēļu topā iekļuvis Krištopāns, pēc kura piespēles brīvi pie metiena tika Uvis Strazdiņš.

13. janvāra spēļu vārtu guvumu TOP 5

13. janvāra spēļu piespēļu TOP 5

Eiropas čempionāta rīkotāji atsevišķi izcēluši Latvijas vārtsargu Edgaru Kukšu, kurš gan nav iekļuvis atvairōto metienu topā. Vienā no epizodēm Kukša vienā uzbrukumā dažu sekunžu laikā atvairīja divus bīstamus metienus.

Spēlē pret Vāciju uzmanību izpelnījās arī otrs Latvijas izlases vārtsargs Raitis Puriņš, kurš bezbailīgi stājās ceļā pretiniekam, saņemot spēcīgu metienu tieši sejā. Pēc epizodes Puriņam bija neliels nokdauns, bet viņš vēlāk atgriezās spēlē.

Uh... Šis bija arī diezgan sāpīgs Eiropas čempionāts. pic.twitter.com/84imi6Bzgn — Raitis Puriņš (@raitispurins) January 14, 2020

Latvijas un Vācijas izlašu spēles labākie momenti

13. janvāra spēļu atvairīto metienu TOP 5

13. janvāra spēļu ātrāko metienu TOP 5