Nedēļas noslēgumā noskaidroti "Gulf of Riga Regatta" (GoRR) uzvarētāji un Latvijas jūras burāšanas čempioni. No četrām regatē pārstāvētām valstīm uzvaras izcīnīja Igaunijas, Latvijas un Somijas komandas. Latvieši šogad bija pārāki LYS1 grupā, kur 15 jahtu konkurencē pārliecinošu uzvaru izcīnīja komanda "GABRIEL", ziņo organizatori.

"Nav, protams, tā, ka mēs nebūtu cerējuši, ka uz pjedestāla varētu pietikt vietas šogad arī mums," mierpilni un ar vieglu humoru komentāru sniedz "GABRIEL" kapteinis Andris Zirdziņš, papildinot "cerība, protams, bija. Bet tā kā viss ir atkarīgs no vēja, pārliecināts neviens nevar būt ne par ko." Jau pirmais starts Rīgā, kad vien 16 sekundes viņus šķīra no uzvaras, komandai licis daudz ko pārdomāt. Tas devis papildu motivāciju, kura attaisnojās. Turpmākajās trīs distancēs gan Roņu salā, gan Pērnavas garajā un īsajā distancē pārliecinoši izcīnīta pirmā vieta.

Ja vēl pērn pēc "low-point" sistēmas šī komanda ar 24 punktiem izcīnīja astoto vietu, tad šogad ieņemta pirmā vieta ar nieka pieciem punktiem. Domājot par to, kas bija "GABRIEL" panākumu faktors, A.Zirdziņš uzsver, ka tieši vieglie laikapstākļi bija noteicošais. "Mūsu jahta ir piemērotāka ļoti vājam vējam, tāpēc varu droši teikt, ka šie bija mūsu komandas meistarībai visatbilstošākie laikapstākļi. Ja sāktu pūst stiprāk, iespējams, pat nevarētu tikt galā. Diezgan likumsakarīgi, ka varējām to paveikt," tā GABRIEL kapteinis.

LYS1 grupa

"GABRIEL" aiz sevis otrajā vietā atstāja Igaunijas jahtu "LILIANN", kapteinis Margus Beļakovs, kura pērn bija piektā. Savukārt trešajā vietā LYS1 grupā ierindojās leģendārā komanda "SPANIEL" ar kapteini Silardu Kamergrauzi. Viņš akcentē, ka vēl pirms noslēdzošā Pērnavas brauciena, kad pastāvēja risks, ka posms varētu lēnā vēja dēļ nenotikt, sīvākie "SPANIEL" konkurenti par trešo vietu ar vienādu vai ļoti līdzīgu punktu skaitu bija "ILZE", "PRUS PRIMO" un komanda "X-CAPE".

Tieši tāpēc uzvaras izcīņa bija tik nervus kutinoša, jo tur pārliecinoši varēja nokļūt jebkura no šīm komandām. "Kopumā tas bija lielisks komandas darbs! Un arī "SPANIEL" atgādināja, ka nav vēl nevarīgs," sajūsmināti dalās S.Kamergrauzis. Atgādinot, ka šī jahta ir daudz piedzīvojusi un ierasti tik dinamiskās sacensībās nepiedalās, bet gan burā tāljūrās "The Tall Ships Races" (TSR). Vienlaikus "SPANIEL" ir leģendārākā Latvijas jahta un arī viena no TSR godalgotākajām flotes laivām. Tas piešķir papildu lepnumu arī plašajai "SPANIEL" saimei, ka ir iespējams sasniegt sportiskos sasniegumus arī tepat Latvijas krastos.



LYS1 grupas uzvarētāji:

1. vieta GABRIEL, kapteinis Andris Zirdziņš (5 punkti), Latvija, Usmas jahtklubs

2. vieta LILIANN, kapteinis Margus Beljakov (11 punkti), Igaunija, Saaremaa Merispordi Selts

3. vieta SPANIEL, kapteinis Silards Kamergrauzis (21 punkts), Latvija, Latvijas Burāšanas mācību asociācija

Rezultāti pieejami šeit: https://lv.regattas.eu/gorr

LYS2 grupa

Ļoti dinamiska nedēļa bija arī mazākajā LYS2 kruīza buru laivu grupā, kurā savā starpā par uzvaru cīnījās 12 komandas. To vidū arī kapteines Sallas Kaven komanda no Somijas - "SILVER MOON II". Somi pirmo reizi startēja "GoRR" pērn un toreiz 18 komandu konkurencē ierindojās sestajā vietā ar 18 punktiem. Kapteine savu izvēli piedalīties arī šogad skaidro ar to, ka patīk Latvijas sacīkstēs posmu dažādība un mainīgums "piekrastes, jūras burāšanas un īsā kursa sacīkstes ir lieliska kombinācija. Tas arī parāda, ka mūsu komanda patiešām spēj labi burāt dažādās sacensībās dažādos laika apstākļos."

Spītējot pandēmijas ierobežojumiem, kas vēl brīdī, kad "SILVER MOON II" devās uz Rīgu no Somijas bija visai stingri, Somijas komandas izdarītā izvēle piedalīties attaisnojās. Šis gads viņiem atnesa uzvaras pjedestāla augstāko pakāpienu, kas izšķīrās vien pēdējā braucienā Pērnavā. Ar 12 punktiem izcīnīta pirmā vieta LYS2 grupā, apsteidzot "MOSQUITO", kapteinis Kārlis Balgalvis, par nieka vienu punktu, un "FILIAS", kapteinis Andris Treijs, par diviem punktiem.

LYS2 grupas uzvarētāji:

1. vieta SILVER MOON II, kapteine Salla Kaven (13 punkti), Somija, Kivenlahden Venekerho

2. vieta MOSQUITO, kapteinis Kārlis Balgalvis (14 punkti), Latvija, Rīgas sporta burāšanas centrs

3. vieta FILIAS, kapteinis Andris Treijs (15 punkti), Latvija, biedrība Prestol

Burāšanā ļoti izteikti negaidītu uzvaru var atnest sportiskā veiksme, kas, protams, nozīmē, ka citam tā ir neveiksme. Šogad arī LYS2 grupā pa kādai lielākai neveiksmei dažām no komandām. Šogad mazāk paveicās pērnā gada "GoRR" uzvarētājiem un Latvijas čempioniem komandai "BLONDY", kuri arī šogad regates sākumā bija līderpozīcijās. Sacensību azartā posmā no Salacgrīvas uz Pērnavu jahta uzskrēja uz Randu sēkļa un bija spiesta izstāties no turpmākās cīņas.

"Mēs paši gājām uz sava veida risku, paļaujoties uz elektronisko karti, kur attēlotais ūdens dziļums ļāva burāt tik tuvu krastam," notikumus atsauc atmiņā jahtas kapteinis Andris Zubrickis. Viņš atklāj, ka tā nereti notiek arī citās sacensībās, kad virsroku ņem adrenalīns un sportiskais cīņas spars.

"Katrs jau cenšas tikt līdz finišam pa īsāko un ātrāko ceļu. Tobrīd bijām līderi un arī citas komandas nāca mums līdzi tik tuvu krastam – gan "ELLA", gan "MOSQUITO"," tā A.Zubrickis, papildinot "šoreiz mums nebija iespēja burāt aiz kāda cita un laikus noreaģēt uz situāciju, kā to veiksmīgi izdarīja "MOSQUITO"." Arī K.Balgalvja vadītā komanda uzskrēja uz sēkļa, taču trieciens nebija tik spēcīgs un komandai izdevās nokļūt no zemūdens šķēršļa pašu spēkiem un turpināt sacensības, pat izcīnot otro vietu savā grupā.

Komanda "ELLA", kapteinis Romāns Mickēvičs, vēl Pērnavā bija pieteicis sevi kā vērā ņemamu konkurentu uz uzvaru. Taču izrādījās, ka posmā no Salacgrīvas uz Pērnavu uz jahtas tika izmantotas sacensībām iesniegtajā mērgramatā neiekļautas buras, kas ir rupjš noteikumu pārkāpums. Kad tika pamanīta šāda rīcība, sportisti iesniedza protestu Pērnavā pret "ELLA" komandu, kuru protesta komiteja apmierināja.

Oficiālais protesta komitejas lēmums skatāms šeit: https://ej.uz/protesta_komitejas_lemums

Kā paskaidroja protesta komitejas priekšsēdētājs Juhani Soini no Somijas, "šī komanda izmantoja buras, kas nebija iekļautas LYS sertifikātā." Stingri papildinot, "tas nav atļauts un komandas rīcība neatbilda klases noteikumiem, tāpēc arī šāds loģisks notikumu iznākums." J.Soini uzsver, ka jahtas kapteinis visu laiku ir atbildīgs par to, lai jahta pilnībā izpildītu klases noteikumus un ievērotu burāšanas sacensību noteikumus.

"Vērtējot situāciju mums radās iespaids, ka tas tika izdarīts nejauši, un "ELLA" kapteinis bija domājis, ka šādi rīkojies nezināšanas dēļ. Tāpēc šoreiz "ELLA" piešķirta tikai attiecīgā posma diskvalifikācija. Ja būtu pierādījumi tam, ka komanda rīkojās šādi apzināti, sods būtu bijis smagāks – komanda tiktu pilnībā diskvalificēta no visām sacensībām," skaidro protestu komitejas vadītājs no Somijas. Neraugoties uz nesportisko starpgadījumu, komanda palika kopvērtējumā ceturtajā vietā ar 20 punktiem.

Sacensību organizators, Latvijas Jūras burāšanas asociācijas (LJBA) valdes priekšsēdētājs Valters Romans, kurš regatē pildīja arī protestu komitejas locekļa amatu, pauž savu nostāju, ""GoRR" attīstās. Mēs kļūstam arvien spēcīgāki un piesaistām ļoti cienījamas starptautiskas komandas, kas nozīmē, ka turpmāk nedz sacensību noteikumu pārkāpumos, nedz jautājumos, kas attiecas uz komandu pielaišanu sacensībām nevaram būt pretim nākoši kā pašmāju klubu regatēs amatieriem. Nākošgad plānojam audzēt kvalitāti arī sacensību komitejas sastāvā, piesaistot papildu starptautiskos profesionāļus, lai demonstrētu iespējami lielāku neitralitāti."

Viņu papildina arī galvenā sacensību sekretāre un organizatore Kristīne Kanska: "Jāsaprot, ka lai arī "GoRR" ir Latvijas Atklātais jūras burāšanas čempionāts, tomēr primāri tā ir starptautiska regate, kurā ir iespēja izcīnīt arī Latvijas čempionu titulus. Ja mūsu burātāji grib piedalīties šāda veida regatēs, ir jāpierod pie stingrības un jāseko oficiālajām procedūrām, saskaņā ar sacensību noteikumiem un dokumentāciju, kas paredz vienādus sportiskos nosacījumus visiem dalībniekiem."

ORC grupa

Kā ierasts, ļoti spraiga un interesanta cīņa notika starp 12 komandām sportiskākajā ORC grupā, kurā šogad pirmo reizi piedalījās arī trīs komandas no Latvijas – "BAILARINA" (8.vieta), kapteinis Andrejs Buls, "PROJECT A1" (10.vieta), kapteinis Gatis Graudums un "BLUE JADE" (12.vieta), kapteinis Oskars Strēlnieks.

"Mums šogad tās bija pirmās sacensības. Uzreiz sanāca startēt ļoti sīvā konkurencē ar spēcīgām igauņu un lietuviešu komandām, daļa no kurām mums sastādīs konkurenci gan pēc nedēļas gaidāmajā Muhu Vaina regatē, gan vēlāk augustā Tallinā – pasaules čempionātā ORC jahtām," ar pārdomām dalās "PROJECT A1" sacensību kapteinis Gatis Graudums, papildinot "varējām ļoti labi pārbaudīt gan jaunās buras, gan arī savas spējas un saprast trūkumus. Viennozīmīgi ir kur augt. Taču, burājot vienā klasē ar labākajiem, sportiskais progress notiek daudz straujāk. Rekomendējam izmēģināt."

Pirmo gadu "GoRR" piedalījās arī viena no Igaunijas sportiskākajām komandām "ANGEL-ROSE II", kas, plānojot dalību pasaules čempionātā ir izveidojusi jaunu komandu, un šo regati uzskatīja par prioritāru tieši treniņam. "Kā komanda mēs līdz šim vēl nebijām paguvuši pietiekami daudz sastrādāties kopā, tāpēc mums jo īpaši svarīga ir katra papildu stunda uz ūdens," dalās komandas kapteinis Svens Nūtmans. Viņš arī neslēpj, ka kopumā patika gūtā pieredze un regates organizatoriskais darbs gan jūrā, gan krastā. "ANGEL – ROSE II" ir apņēmības pilna piedalīties "GoRR" arī nākamajos gados. Šī komanda, neraugoties uz jaunās komandas izaicinājumiem, nostartēja ļoti cienījami un izcīnīja ceturto vietu, tikai ar vienu punktu piekāpjoties pjedestāla trešās vietas ieguvējiem – lietuviešu komandai "TE KYLA".

Līdzīgi kā citas ORC grupas komandas arī lietuviešu jahta "TE KYLA" izmantoja iespēju šogad burāt "GoRR" kā lielisku treniņu gaidāmajam pasaules čempionātam. Komandas kapteinis Aļgirds Žižis dalījās: "Mums ir pilnīgi jauna laiva un daļēji arī jauns komandas sastāvs, kam savā starpā ir jāsastrādājas. Šī regate mums ļoti patīk. Izmantojām to kā teicamu iespēju trenēties." Komandas rezultāts, neraugoties uz to, ka jahta vēl nav apgūta, bija apsveicams – ORC grupā "TE KYLA" ierindojās augstajā trešajā vietā, vien ar diviem punktiem atpaliekot no otrās vietas ieguvējiem, igauņu komandas "CREDIT24 SAILING", kapteinis Eero Pank, kas ieguva 12 punktus.

Tikmēr pārliecinoši ar uz pusi mazāku punktu skaitu jau otro gadu pēc kārtas ORC grupā uzvaru izcīna sacensību favorīti Igaunijas komanda "SUGAR", kas līdz šim ir sasniegusi sportiskās virsotnes arī citās starptautiskās regatēs un pasaules čempionātos. Jautājot pēc regates, kā "SUGAR" veicies, komandas kapteine Marjalīsa Umba ar prieku dalās, "vienmēr ir liels prieks piedalīties tik labi organizētā pasākumā. Šī nedēļa mums ļoti patika, pat ja šoreiz bija tikai neliels vējš." Viņa arī norāda, ka uzvaras laurus jau vairākus gadus pēc kārtas "GoRR" atnes tas, ka "mūsu komandā visiem ir ilga pieredze un pamatīgas zināšanas burāšanā, ko papildina ļoti labs komandas darbs uz klāja."

ORC grupas rezultāti:

1. vieta SUGAR, kapteine Marjaliisa Umb (6 punkti), Igaunija, Pērnavas jahtklubs

2. vieta CREDIT24 SAILING, kapteinis Eero Pank (12 punkti), Igaunija, Kalevi jahtklubs

3. vieta TE KYLA, kapteinis Algirdas Žižys (14 punkti), Lietuva, Gero vejo klubas

Kā pēc regates dalās LJBA dibinātājs un jūras burāšanas attīstītājs Latvijā Jānis Norde, kas ir arī komandas "PROJECT A1" kapteinis, "mēs, piesakoties dalībai ORC grupā, vēlamies ne tikai paši pilnveidoties kā komanda, bet vēlamies rādīt priekšzīmi un aicināt arī citas Latvijas ambiciozās komandas apsvērt iespēju startēt kopā ar Baltijas, Eiropas un pat pasaules čempioniem, gūstot neatsveramu pieredzi." Viņš arī norāda, ka profesionālas burāšanas sporta flotes attīstība Latvijā ir viena no LJBA organizācijas prioritātēm. Īpaši domājot par jauniešiem, kuriem, pabeidzot sportiskās gaitas LASER laivu klasē, ir jāmeklē iespējas, kā turpināt burāt un attīstīties, lai nākotnē jūras burāšanā arī pasaulē varam sastādīt citiem profesionālu konkurenci.

"Pēc regates esam izdarījuši būtisku secinājumu, ka pašmāju amatieru komandas, kuras izmantoja jauno burātāju pieredzi ieguva pārsvaru pār citām, piemēram, "GABRIEL" un "SPANIEL", iesaistot Kārli Junkeru un Agniju Ēlerti. Tas ir virziens, kurā mēs kā LJBA turpināsim virzīties, nākošgad stiprinot sadarbību ar jauniešu burātāju klubiem," viņu papildina LJBA dibinātāja un "GoRR" organizatore Ilona Skorobogatova, kura uzsver, ka tieši tāpēc arī regates noslēguma pasākumā katru gadu turpināsim izcelt tieši tās komandas, kuras piesaista jauniešus, ļaujot viņiem burāt bez maksas. "Mēs stiprināsim sadarbības enerģiju starp Latvijas burātājiem un organizācijām," tā I.Skorobogatova.

Organizācija īpaši uzteic komandas "BLUE JADE" sportiskos centienus, startējot ORC grupā un redz, ka šī ir viena no komandām, kurai potenciāli nākošgad būtu jāmeklē atbalsts izaugsmei, piesaistot jaunos pieredzējušos sporta burātājus. "Gribas domāt, ka potenciāli arī komandas "X-CAPE" un "MOSQUITO", redzot viņu sportisko degsmi, varētu apsvērt šādu pieredzes gūšanas iespēju," tā LJBA dibinātājs, valdes loceklis un sacensību organizators Silards Kamergrauzis, papildinot, ka turpmāk LJBA ir gatavi palīdzēt šajā jautājumā.

Livonijas kauss

Jau trešo gadu pēc kārtas komandām ir iespēja izcīnīt ļoti zīmīgo Livonijas kausu, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Livonijas kausu izcīna tā komanda, kura uzvarējusi pēc summārā koriģētā laika, nevis punktu skaita. Un šogad Livonijas kausi katrā grupā nonāca dažādu Baltijas reģiona valstu komandu rokās – pie Igaunijas, Latvijas un Somijas.

Livonijas kausa ieguvēji:

ORC – CREDIT24 SAILING, kapteinis Eero Pank, Igaunija, Kalevi jahtklubs

LYS1 – GABRIEL, kapteinis Andris Zirdziņš, Latvija, Usmas jahtklubs

LYS2 – SILVER MOON II, kapteine Salla Kaven, Somija, Kivenlahden Venekerho

"Šis ir ceļš, kuru turpināsim iet kopā ar mūsu igauņu draugiem un no šī gada arī mūsu oficiālajiem partneriem - "Saaremaa Merispordi Selts" [SMS]," tā LJBA valdes locekle Kristīne Kanska. Viņa īpaši lepojas un priecājas, ka šogad par "GoRR" regates oficiālajiem līdzorganizatoriem ir kļuvuši mūsu ilggadējie atbalstītāji, kuri cītīgi strādā pie tā, lai regatei piesaistītu augsta līmeņa sportistus no Igaunijas. Gatavību sadarboties apliecināja arī Tenīs Jūrsalu, SMS valdes loceklis, kurš noslēguma pasākuma laikā apsolīja turpināt augt kopā un atdzīvināt sporta burāšanu Rīgas līcī. Viņš arī aicināja uz "GoRR 2022", pačukstot, ka sacensību flote nākošgad piestās arī Sāmsalā.

"Nav noslēpums, ka dažus pēdējos gadus esam smagi strādājuši pie burāšanas publicitātes Latvijā, jau tagad esam sapratuši, ka burāšana var būt interesants un vizuāli baudāms sporta veids. Mums ir profesionālas ambīcijas arī šajā jomā, kā vēlamies popularizēt regati tautas līmenī, līdzīgi kā to dara pasaulē vadošākās burāšanas sacensības," tā LJBA dibinātāja Ilona Skorobogatova, "arī vides un ekoloģijas apsvērumi turpinās būs mūsu prioritāte." Viņu papildina organizācijas valdes loceklis Silards Kamergrauzis, "turpmākajos gados sadarbības iespējas ar sponsoriem un reklāmdevējiem kļūs pasaulīgākas, un pirmos uzrunāsim tos partnerus, kuri jau līdz šim bija mums noticējuši. Organizācija ir atvērta sadarbībai un aicina sazināties par dažādām idejām, lai kopā atjaunotu Latvijā burāšanas tradīcijas."

"Mums jāatceras, ka 500 kilometru garā krasta līnija ir iemesls, kāpēc Latvijai ir jāatgūst būtiskā loma gan burāšanā, gan jūrniecībā, un mums jālabo iepriekš pieļautās kļūdas," tā LJBA dibinātājs Jānis Norde, "mēs turpināsim attīstīt sporta burāšanu un centīsimies atjaunot burāšanu Latvijā vismaz tādā līmenī, kāds bija pirms zīmīgās 1980.gada olimpiādes."

Kopsavilkums

GoRR aizvadīts no 26.jūnija līdz 2.jūlijam. Regates laikā noskaidroti arī Latvijas jūras burāšanas čempioni un ticis izcīnīts īpašais Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas un Igaunijas sadarbību jūras burāšanas attīstībā Rīgas līcī.

Kopā regatē piedalījās 39 komandas no 4 Baltijas jūras reģiona valstīm – 26 komandas no Latvijas, desmit no Igaunijas, divas komandas no Lietuvas un viena no Somijas.

Šogad bija iecerēti pieci posmi, burājot starp Rīgu, Roņu salu, Salacgrīvu un Pērnavu. Taču bezvēja dēļ vienu no posmiem, no Roņu salas uz Salacgrīvu, nācās atcelt.

Sacensības organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību un igauņu partneriem – "Saaremaa Merispordi Selts".