Video: Parīzes olimpisko spēļu talismans - frīģiešu cepure

Frīģiešu cepure, kas Franču revolūcijas laikā simbolizēja brīvību, izraudzīta par 2024.gada Parīzes olimpisko un paralimpisko spēļu talismanu.

Frīģiešu cepure attēlota ar sporta apaviem kājās, kas simbolizē saikni ar mūsdienām. Viena no talismana acīm ir zila, bet otrai apkārt ir divi karodziņi Francijas karoga krāsās. Savukārt Paralimpisko spēļu talismanam viena kāja ir asmens, kuru izmanto paraskrējēji.

The Olympic Phryge and the Paralympic Phryge are taking the lead of a tribe which always has its trainers on 👟

What could be better than little Phrygian caps to lead the revolution through sport and accompany us to the #Paris2024 Games! pic.twitter.com/hUjFI09zZM