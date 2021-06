Video: Podosinoviks - Latvijas komandu čempionāta badmintonā vērtīgākais spēlētājs

Par Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta badmintonā vērtīgāko spēlētāji ir atzīts Niks Podosinoviks no Baložu badmintona kluba komandas "Ananta.lv", kas uzvarēja Latvijas vīriešu komandu čempionātā, finālā ar 100:91 uzvarot Siguldas komandas SBK/SSS.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Niks Podosinoviks uzvarēja visās 13 spēlēs, kurās piedalījās, tai skaitā 7 vienspēles un 6 dubultspēlēs. 13 spēlēs Niks Podosinoviks izcīnīja 295 punktu, bet zaudēja 125 punktus. Viņam bija visaugstākais lietderības koeficients - 70,2%. Savukārt Latvin.lv komandas "FZ Forza" spēlētājs Artūrs Ķelpe 14 spelēs guva 282 punktus, bet arī zaudēja 172 (62,1%), turklāt zaudēja arī divus no 14 setiem. Arī trešais vērtīgākais bija 4.vietā palikušās "FZ Forza" spēlētājs Toms Preinbergs ar 281 iegūtu un 181 zaudētu punktu (60,8%), kā arī zaudējot 2 no 14 setiem.

4 spēlēs Niks Podosinoviks attaisnojas uz sevi liktās cerības, atspēlējoties no komandas zaudējuma, tai skaitā 31-12 pret Reini Šefere no Latvin.lv, 30-8 pret Patriku Kandi no RTU, 32-14 pret Andi Bērziņu no Valmieras un 22-12 pret Artūru Akmeni no Siguldas.

Latvijas sieviešu komandu čempionātā badmintonā, piedaloties visās 10 iespējamajās spēlēs, visvairāk punktus izcīnīja siguldiete Jekaterina Romanova. 8 uzvaras, viens neizšķirts un viens zaudējums. 10 spēlēs izcīnīti 212 punkti, zaudēti 161, lietderības koeficients 56,8%. Savukārt Rīgas badmintona skolas spēlētāja Diāna Stognija zaudēja 3 no 10 spēlēm, izcīnot 205 punktus un 160 zaudējot (56,2%). Siguldiete Anna Kupča zaudēja divās no 10 spēlēm, izcīnot 200, bet zaudēja 105 punktus, turklāt viņas lietderības koeficients bija vislabākais - 65,6%.

Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta uzvarētāji tika noskaidroti Siguldā.Rīgas Badmintona skolas komanda bija stiprākā starp sievietēm, bet Baložu badmintona kluba komanda "Ananta.lv" bija spēcīgākā vīriešu komanda. Sudraba medaļas gan vīriešu, gan sieviešu čempionātos izcīnīja Siguldas komandas, līdzīgi arī bronzas medaļas izcīnīja valmierieši. Uzvarētāji tika apbalvoti ar Latvijas čempionu kausu un medaļām.

Abas finālspēles, gan vīriešu, gan sieviešu, bija ļoti saspringtas, līdz pat spēles beigām vēl nebija zināms, kura komanda izcīnīs Latvijas čempiona titulu. "Domāju, ka TV skatītājiem bija ļoti interesanti, tā bija spriedze, intriga līdz pat izšķirošajam 100.punktam. Ļoti skatāmas spēles, cīņa par katru punktu," gandarījumu pauž Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs un Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta komisārs Kristians Rozenvalds.

Latvijas sieviešu badmintona komandu čempionāta finālspēlē Rīgas Badmintona skolas komanda uzvarēja ar 100:96 uzvarēja SBK/SSS komandu no Siguldas. Pirmajā setā RBS pieredzējusī spēlētāja Ieva Pope ar 20:12 uzvarēja Liānu Lencēviču, kura vairāk specializējas dubultspēles. Otrajā setā RBS spēlētāja Diāna Stognija ar 20:11 uzvarēja daudzsološu Siguldas juniori Annu Kupču, tādējādi pēc otrā seta izvirzot RBS komandu pārliecinošā vadībā ar 40:23. Arī trešo setu uzvarēja RBS komanda, Kristīnei Šeferei uzveicot Jekaterinu Romanovu ar 20:16. Savukārt abas dubultspēles uzvarēja Siguldas pāri, bet ar to bija par maz, lai atgūtos no 60:39 pēc trim vienspēlēm. Sākotnēji Anna Kupča & Liāna Lencēviča ar 32:20 uzvarēja Aija Pope & Diāna Stognija. Izšķirošā setā, kurā Monika Radovska & Jekaterina Romanova ar 25:20 uzvarēja Ieva Pope & Kristīne Šefere, Siguldas pārim izdevās izlīdzināt rezultātu, taču seta beigās veiksmīgākas bija pieredzējušais Rīgas Badmintona skolas spēlētājas, kas kopā spēlējušas arī Eiropas čempionātā un Eiropas 1.spēlēs Baku.

"Latvijas vīriešu badmintona komandu čempionāta finālspēle bija tāda, kuru es labprāt iekļautu kā mācību materiālu visiem badmintonistiem. Azarts un cīņa par katru punktu, maz bezatbildīgas kļūdas. Ļoti skaista spēle!" stāsta LBF Valdes locekle Diāna Šavalgina, kura, kopā ar LBF Valdes priekšsēdētāja vietnieku Gunāru Lūsveri, bija finālspēļu komentētāja TV tiešraidē.

Vīriešu finālā spēles pirmajā sētā komandas "Ananta.lv" spēlētājs Imants Kelmers zaudēja tikai 2 punktus daudz pieredzējušajam un vairākkārtējam Latvijas čempionam Kārlim Vidasam. Nākamā setā "Ananta.lv" komandas kapteinis Viesturs Bajārs un siguldietis Teodors Kerimovs cīnījās līdzīgi 20:20, tādējādi pirms trešās vienspēles Siguldas klubs vēl bija vadībā ar 40:38. Daudzsološa bija trešā vienspēle starp "Ananta.lv" komandā spēlējošo vairākkārtējo Latvijas čempionu Niku Podosinoviku un sīksto siguldieti Artūru Akmeni. Tomēr Niks Podosinoviks ne tikai izvirzīja "Ananta.lv" komandu vadībā, uzvarot ar 22:12, bet arī iekrāja handikapu savai komandai pirms dubultspēlēm, kas ir siguldiešu trumpis. Pirmajā dubultspēlē "Ananta.lv" pāris Viesturs Bajārs & Imants Kelmers ar 20:22 zaudēja Siguldas pārim, kurā spēlēja arī Eiropas junioru vicečempions pludmales volejbolā Ardis Daniels Bedrītis pāri ar Teodoru Kerimovu. Izšķirošajā dubultspēlē "Ananta.lv" pāris Mārtiņš Kažemaks & Niks Podosinoviks uzvarēja ar 20:17, neļaujot Siguldas pārim Artūrs Akmens & Kārlis Vidass bīstami pietuvoties.

15 komandas, 39 spēles

Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā piedalījās 15 komandas, tai skaitā 11 vīriešu komandas un 4 sieviešu komandas. Vīriešu komandas sākotnēji tika izsētas 2 apakšgrupās, kurās tika izspēlēts grupas turnīrs. Divas labākas komandas no katras apakšgrupas kvalificējās uz pusfinālu. Sieviešu komandas sākotnēji izspēlēja grupas turnīru, lai noskaidrotu, kā komandas tiks izsētas pusfinālos. Kopējais spēļu skaits - 39, tai skaitā 31 grupas turnīra spēle, 4 pusfināli un 4 medaļu spēles.

Vismaz vienā spēlē Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā piedalījās 79 spēlētāji. Vismaz vienu spēli tiesāja 7 tiesneši.

Turnīra spēļu formāts - stafete līdz 100.punktam

Latvijas vīriešu un sieviešu badmintona komandu čempionāta spēles notika Badminton 100 formātā, spēlējot līdz 100 punktiem, t.sk. pirmās trīs vienspēles, līdz uzvarošā komanda iegūst 20., 40. un 60.punktu, kā arī divas dubultspēles, līdz uzvarošā komanda 80. un 100.punktu. Gadījumā, ja rezultāts ir 99-99, tad 100.punkts ir izšķirošais.

Kristians Rozenvalds paskaidro, ka šādā formātā var vieglāk prognozēt vienas spēlēs laiku, jo viena komandu maču garums ir ne ilgāks kā 75 minūtes. Šāds formāts ir interesantāks TV. Šis formāts ir viegli izprotams skatītājiem un līdzjutējiem. Katrs izcīnītais punkts ir nozīmīgs, tas saliedē komandu un motivē spēlētājus.

"Formāta pieejamība rada priekšnoteikumus masveidības veicināšanai, jo šāda formātā komandas var pieteikt gan lielie klubi, gan arī mazākas pašvaldības, organizācijas un badmintona kopienas. Reklāmas un TV resursu pieejamība, kā arī potenciālā masveidība ir priekšnoteikums, lai būtu vilkme arī sponsoriem un atbalstītājiem," uzskata Kristians Rozenvalds.

Epidemioloģiskā drošība visaugstākajā līmenī

Lai uzsāktu Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionātu, LBF Valde bija noteikusi ļoti stingras epidemioloģiskās drošības prasības. Sporta zālē spēles laikā varēja atrasties tikai komandā uz konkrēto spēli pieteiktie spēlētāji, kā arī viens treneris. Spēlētāji, tiesneši un treneri visu laiku bija sejas maskās, izņemot tiesnesi tiesāšanas brīdi un izņemot spēlētājus spēles brīdī. Spēlētājiem uz spēlēm varēja ierasties individuāli, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos un izņemot spēlētājus, kas vienā pārī spēlēja dubultspēles.

Lai mazinātu komandu pārvietošanos, visas Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta spēles notika "burbuļos" Rīgā, Siguldā, kā arī trīs spēles tika aizvadītas Baložos. Sākotnēji bija plānots, ka komandas tiksies katra ar katru, izspēlējot spēlēs mājās un viesos, taču, lai minimizētu spēlētāju migrāciju, tika nolemts spēles koncentrēt vienuviet.

Lai mazinātu epidemioloģiskos riskus tiesājot spēles, tika noteikts, ka spēlēs tiesāja Galvenā tiesneša norīkots tiesnesis, kas pildīja gan paaugstinājuma, serves un līnijtiesneša, gan spēles inspektora pienākumus.

Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta spēlēs varēja piedalīties tikai spēlētāji, treneri un tiesneši, kas pirms katras spēles bija elektroniski apliecinājuši atbilstību epidemioloģiskās drošības prasībām. "Mēs bijām pirmie, kas izveidoja viegli pārskatāmu un viegli aizpildāmu e-anketu. Tas bija ne tikai formāls dokuments, jo, spēlētājs, apliecinot, ka ievēros rīkotāju noteiktās stingrās epidemioloģiskās prasības, bija spiests par to aizdomāties. Otra priekšrocība E-anketai bija arī tā, ka visi dati par spēlētājiem un komandām bija vienkopus," skaidro Kristians Rozenvalds.

"Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionātā viss ir bijis droši. Nav neviena inficēšanas gadījumā. Tas prasīja daudz uzmanības, daudz ikdienas darba, rīkotājiem nācās būt skarbiem un nepiekāpīgiem. Taču vislielākais gandarījums ir par to, ka viss izdevās, gūstot gandarījumu par noskaidrotajiem Latvijas čempioniem, kā arī par epidemioloģisko drošību. Es pats iepriekš biju jau izslimojis, zinu, cik šī pieredze bija nepatīkam man un ģimenei, tas mudināja rīkoties vēl atbildīgāk," stāsta Kristians Rozenvalds.

Komandu turnīrs bez sākotnējās ažiotāžas

Lai mazinātu ažiotāžu, kas varētu kaitēt Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta norisei, tika nolemts atteikties no spēļu reklāmām pirms un arī pēc spēlēm. Tas attiecas arī uz publikācijām internetā un sociālajos tīklos.

"Citkārt Latvijas Badmintona federācijas aktivitātes vienmēr ir publiskas, taču pats būdams sabiedrisko attiecību speciālists, es izprotu, ka dažkārt, vēl svarīgāka par publicitāti, ir nepieciešamība neradīt ažiotāžu un palikt ēnā. Tāpēc, daudziem par pārsteigumu, informācija par čempionāta norisi ir publicēta vien tad, kad čempionāts ir noslēdzies vai skatoties fināla spēļu tiešraides Sportacentrs TV," skaidro Kristians Rozenvalds.

"Mēs negribējām, lai mūsu pieredzi iztulko nepareizi. Turklāt, jāņem vērā, ka informācija par to, kāda ir badmintona komandu spēļu pieredze, Latvijā vēl ir minimāla. Es negribēju, lai kāds sāk spriedelēt par to, kas ir badmintons Latvijā un Pasaulē, balstoties uz savu nezināšanu. Es negribēju, lai ir kāds, kas neatļauti izmanto iespēju, kāda bija atrunāta Ministru kabineta noteikumus Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", atļaujot rīkot komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem un tās norisinās bez skatītājiem," ažiotāžas neesamību skaidro Kristians Rozenvalds.

Badmintons - arī komandu sporta spēle

Lai gan badmintons ir plaši zināms kā individuāls sporta veids, tai skaitā ar individuāliem turnīriem Olimpiskajās spēlēs, taču galvenais badmintona attīstības dzinulis ir komandu čempionāti un līgas. Tas ir arī galvenais spēlētāju ienākumu avots, intereses vairotājs spēlētājiem, skatītājiem, medijiem un sponsoriem.

Eiropā un pasaulē ik pēc gada notiek Pasaules un Eiropas čempionāti vīriešu un sieviešu komandām, kā arī Pasaules un Eiropas čempionāts jauktajām komandām. Katru gadu notiek Eiropas čempionāts klubu komandām, kurā piedalās labākie klubu no katras valsts. Katru gadu notiek arī Pasaules junioru komandu čempionāts. Tāpat jaukto komandu turnīrs bija arī Pasaules Jaunatnes olimpisko spēļu programmā. Ik pēc diviem gadiem notiek arī Eiropas U17 un Eiropas U19 jaukto komandu čempionāti. Reizi gadā notiek arī Baltijas jaunatnes komandu čempionāts.

Komandu turnīru attīstīšana ir arī viena no Latvijas Badmintona federācijas Biedru sapulces apstiprinātajām attīstības perspektīvām. "Tas motivētu komandas izvēlēties labākos sportistus, piesaistītu sponsorus, iesaistītu pašvaldības, ieinteresētu medijus un sponsorus, kā arī ieinteresētu līdzjutējus klātienē skatīties badmintona spēles," teikts Latvijas Badmintona federācijas Vadības ziņojumā 2021.gada 24.marta ikgadējā Biedru sapulcē.