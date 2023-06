Video: Skrīvers uzvar 'Karate Combat' turnīra cīņā

Latvijas karatists Edgars Skrīvers sestdien Maiami izcīnīja uzvaru "Karate Combat" turnīra cīņā.

Skrīvers pirmspēdējā cīņu vakara duelī izcīnīja panākumu pār Kanādas pārstāvi Gabrielu Vargu.

Latvietis "Karate Combat" uzvarējis sešās no septiņām cīņām, kamēr kanādietim iepriekš bija divi panākumi tikpat cīņās.

Edgars Skrivers came in with a perfect gameplan for Gabriel Varga. He has beaten the odds and earned the number one contender spot.

