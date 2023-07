Video: Ukrainas paukotāja nepaspiež krievietei roku un tiek diskvalificēta no pasaules čempionāta

Ukrainas paukotāja Olga Harlana ceturtdien Milānā notiekošajā pasaules čempionātā atteicās paspiest Krievijas paukotājas roku pēc mača un saņēma par to diskvalifikāciju.

Četrkārtēja pasaules čempione Harlana pasaules meistarsacīkstēs pārspēja Krievijas paukotāju Annu Smirnovu, kura pasaules čempionātā sacenšas kā neitrālā sportiste.

Pēc cīņas ukrainiete atteicās paspiest roku Smirnovai, kura to nosauca par necieņu un atteicās pamest laukumu.

#Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her rival from #Russia Anna Smirnova.