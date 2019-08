Vīgantam 19. vieta Madonā notiekošajā PČ rollerslēpošanā; Krievijas sportistiem pirmās vietas

Latvijas sportists Raimo Vīgants ceturtdien Madonā notiekošajā Pasaules čempionātā rollerslēpošanā izcīnīja 19. vietu 20 kilometru distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu, bet pirmo vietu gan dāmu, gan vīru konkurencē izcīnīja sportisti no Krievijas.

Vīru konkurencē 20 kilometru distancē astoņus apļus visātrāk veica trīskārtējais 2018. gada olimpisko spēļu vicečempions un četrkārtējais šī gada pasaules meistarsacīkšu vicečempions Aleksandrs Boļšunovs, kurš finišēja ar laiku 44 minūtes un 48,1 sekunde.

Ātrākais no latviešiem bija vairākkārtējais pasaules kausa posmu uzvarētājs rollerslēpošanā junioriem Raimo Vīgants, kurš līderim zaudēja nepilnas četras minūtes un ierindojās 19. vietā. Vīgantam šī bija debija pieaugušo konkurencē.

Bez viņa šajā distancē startēja arī vienīgais latvietis, kurš spējis nopelnīt punktus Pasaules kausa kopvērtējumā Indulis Bikše. Sportists līderim zaudēja sešas minūtes un 19,2 sekundes, ieņemot 25. vietu.

Vīgants par iegūto vietu nopelnīja 91,20 Starptautiskās Slēpošanas federācijas (FIS) punktus, bet Bikše 132,95.

Savukārt dāmu konkurencē pirmo vietu desmit kilometru distancē izcīnīja Pasaules kausa kopvērtējuma otrās vietas īpašniece Natālija Ņeprajeva no Krievijas. Latvijas pārstāve Kitija Auziņa ieņēma 16. vietu un viņai zaudēja divas minūtes un 43 sekundes, distancē pavadot 26 minūtes un 8,07 sekundes.

Šajā disciplīnā startēja arī Paula Bergfelde, kura līderei zaudēja piecas minūtes un 37,9 sekundes, ieņemot pirmspēdējo, 21. vietu.

Par 16 .vietu Auziņai piešķirti 119,35 FIS punkti, bet Bergfeldei 218,88.

Uzreiz aiz pjedestāla palika Pasaules kausa posma uzvarētāja sprintā un sešreiz trijniekā iekļuvusī slovākiete Aļona Prohazkova, kura līderei zaudēja vienu minūti un 13,5 sekundes.

Sportistēm distancē bija jāveic četri apļi, kur katra garums bija 2,5 kilometri.

Paralēli pieaugušo čempionātam Madonā norisinās arī junioru pasaules meistarsacīkstes, kurās startēja Niks Saulītis, Bruno Krampe, Artūrs Aleksandrs Lule, Bruno Strupulis un Samanta Krampe.

Puišu konkurencē 20 kilometrus visātrāk veica Juhans Ekbergs, kurš distancē pavadīja 45 minūtes un 50,1 sekundi.

Ātrākais no latviešiem bija Saulītis, kurš līderim zaudēja trīs minūtes un 33,2 sekundes, ierindojoties 14. vietā, bet piecas minūtes un 9,4 sekundes no pirmās vietas ieguvēja atpalika Krampe, izcīnot 19. pozīciju. Divas vietas zemāk ierindojās Lule, kurš no līdera iepalika par piecām minūtēm un 15,4 sekundēm, bet vēl minūti lēnāks bija Strupulis.

Dāmu konkurencē vienīgā latviete Krampe izcīnīja 14. vietu, līderei Anastasijai Falejevai no Krievijas zaudējot četras minūtes un 4,7 sekundes.

Saulītis nopelnīja 130,90 FIS punktus, Krampem 158,88, Lulem 160,63, bet Strupulim 184,75. Samantai Krampei piešķirti 202,74 FIS punkti.

Piektdien sacensībās paredzēti masu starti un sprinta disciplīnas, kurās viena no Latvijas cerībām būs cēsnieks Artūrs Brants. Brants piecas reizes Pasaules kausa posmos rollerslēpošanā bijis astotniekā, sasniedzot pēdējos desmit gados augstākās vietas no latviešiem vīru konkurencē.

Pasaules čempionāts no 7. līdz 11. augustam norisināsies "Smeceres sila" trasē. Tajā piedalīsies vairāk nekā 160 rollerslēpotāji no 14 pasaules valstīm, tajā skaitā arī Latvijas.

Četrus iepriekšējos gadus Madonā norisinājās Pasaules kausa posmi, bet šogad tiek uzņemtas planētas meistarsacīkstes.