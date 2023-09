Vīgantam uzvara PK posmā rollerslēpošanā masu startā

Madonietis Raimo Vīgants ar lielisku panākumu sācis Itālijā notiekošo Pasaules kausa posmu rollerslēpošanā, finiša spurtā apsteidzot abus sīvākos konkurentus no Itālijas un izcīnot uzvaru vīriešiem elites grupā 15 kilometru distancē brīvajā stilā ar masu startu, "Delfi" uzzināja Latvijas Slēpošanas federācijā.

Tikmēr pārējās trijās grupās pieciniekā iekļuva madonieši Kitija Auziņa sievietēm un Silvestrs Švauksts junioriem, kā arī sešiniekā juniorēm krāslaviete Adriāna Šuminska, informē Latvijas Slēpošanas federācijas pārstāvis Ivars Bācis.

Piektdien pēcpusdienā Itālijas ziemeļu reģionā Trentino sākās šīs sezonas noslēdzošais trešais Pasaules kausa posms distanču slēpošanas vasaras paveidā rollerslēpošanā. Iepriekšējie divi posmi norisinājās jūlijā Kazahstānā un pirms trim nedēļām Latvijas slēpošanas centrā Madonā.

Itālijā pirmajā no trim sacensību dienām rollerslēpotāji sacentās brīvā stila distancē ar masu startu. Latvija bija pārstāvēta visās četrās grupās, trijās no kurām labākos rezultātus uzrādīja madonieši, bet junioru meitenēm – krāslaviete. Distancē bijuši lieli ātrumi, bet sarežģījumus radījuši lūku vāki un bedres Itālijas ielās.

Vīriešiem 15km distancē sacentās 34 dalībnieki no deviņām valstīm, viņu vidū esot arī četriem Latvijas pārstāvjiem, no kuriem labāko rezultātu, kā jau to varēja gaidīt, uzrādīja Raimo Vīgants. Olimpiskajās spēlēs 20. vietu sprintā ieguvušais madonietis bija labākais ne tikai no latviešiem, bet no visiem startējušiem rollerslēpotājiem.

Pēdējā distances daļā bija skaidrs, ka Vīgantam cīņā par uzvaru konkurenci sastādīs divi spēcīgi mājinieki. Latvijas vadošais slēpotājs parādīja savas lieliskās taktiskās un finišētāja spējas, apsteidzot abus mājiniekus.

Līdz ar to Raimo revanšējās pasaules čempionam rollerslēpošanā Mateo Tanelam, kuram bija piekāpies sīvā cīņā par otro vietu pirms trim nedēļām Madonā, neļaujot itālim tikt pie trešās uzvaras šosezon, bet pašam izcīnot otro godalgu un pirmo uzvaru 2023. gadā. Trijnieku noslēdza jūlijā Kazahstānas posmā 10km brīvajā stilā uzvarējušais Tomaso Delladžiakoma.

Otrs labākais latviešu vidū bija cits madonietis Lauris Kaparkalējs. Pirms trim nedēļām otro vietu sprintā izcīnījušais Kaparkalējs finišēja precīzi minūti pēc Vīganta un ieņēma 15. vietu. Divdesmitniekā iekļuva arī trešais madonietis Niks Saulītis. Kazahstānā 5. vietu ieguvušais Saulītis distancē pavadīja 15 sekundes ilgāk nekā Kaparkalējs un ierindojās 19. vietā. Tikmēr siguldietim Sandijam Suhanovam 24. vieta (+1:51).

Sievietēm, kur sacentās 19 dalībnieces, tāpat kā iepriekš pārliecinoši labākā no Latvijas bija Kitija Auziņa, kura jau trešo reizi sezonā iekļuva labāko pieciniekā. Ja Madonā Kitijai masu startā noslēdzošajā dienā neizdevās tik labs starts, tad šoreiz madoniete masu startā brīvajā stilā nostartēja lieliski, revanšējoties vairākām konkurentēm par piekāpšanos savās mājās.

Auziņa ilgu laiku turējās līderu grupā, tikai pēdējā kilometrā palaižot nedaudz priekšā spēcīgās konkurentes. Madoniete finišēja 19 sekundes aiz uzvarētājas – daudzkārtējās pasaules čempiones rollerslēpošanā Linnas Semskāras (Zviedrija) – un izcīnīja 5. vietu. Otro vietu ieguva itāliete Nikole Monsorno, kura pagājušajā sezonā distanču slēpošanā Pasaules kausa posmos sprintā vienu reizi iekļuva divdesmitniekā, bet divas reizes bija trīsdesmitniekā. Otra Latvijas pārstāve Samanta Krampe no SS "Arkādija" finišēja 16. vietā (+2:33).

Junioriem sacentās vislielākais dalībnieku skaits – 36 rollerslēpotāji, tiesa pa četriem no Taipejas un Taizemes. Vienīgais no latviešiem, kurš līderu grupā noturējās gandrīz līdz pašam finišam un kurš iekļuva desmitniekā, bija Silvestrs Švauksts. Madonietis, kurš arī Madonas posmā bija līderu grupā un kuram kritiens uz slapjā asfalta liedza uzvarēt pasaules čempionātā sprintā, finišēja piektais piecas sekundes aiz itāļa Aksela Artusi, kurš ziemā pasaules junioru čempionātā brīvā stila distancē ieguva 12. vietu.

Otrais finišēja zviedrs Jonatans Linbergs, kurš pasaules junioru čempionātā rollereslēpošanā Madonā nopelnīja divus sudrabus, bet ziemā Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā kļuva par sprinta čempionu, atkārtojot madonieša Kaparkalēja sasniegumu gadu iepriekš.

Netālu no līderiem bija arī rīdzinieks Jēkabs Skolnieks (+16 sek.), kuram 16. vieta. Pāris pozīcijas zemāk ierindojās un divdesmitnieku noslēdza madonietis Gustavs Sināts (+41 sek.), bet Indriķim Circenam 24. vieta (+1:29).

Juniorēm divām Latvijas pārstāvēm izdevās iekļūt desmitniekā divdesmit dalībnieču vidū – Adriānai Šuminskai un Lindai Kaparkalējai. Līdz distances vidum abas turējās kopā, bet labāks nobeigums padevās krāslavietei, kura finišēja sestajā vietā (+1:30) un kuras uzrādītais laiks dotu otro vietu Latvijas pārstāvju vidū pieaugušo grupā.

Šī gada pasaules junioru čempione rollerslēpošanas sprintā Linda Kaparkalēja krāslaviete piekāpās beigās 48 sekundes un ieņēma 9. vietu. Jauniņā cēsniece Amēlija Zaķe uzrādīja 15. laiku (+6:09).