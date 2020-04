'Visas robežas ir galvā' – Matīsa stāsts par 205 kilometriem ar velosipēdu

Latvijas telpu futbola izlases spēlētājs Matīss Babris 16. aprīlī izaicināja sevi "Ghetto EKO Games" ietvaros un mēroja 205 kilometru garu maršrutu Rīga-Preiļi, lai pierādītu, ka viss ir iespējams un nevajag baidīties no lietām, ko iepriekš neesi darījis, ziņo organizatori.

11. aprīlī Eiropā viena no lielākajām ielu sporta un kultūras organizācijām "Ghetto Games" izaicināja sevi un apkārtējos, radot programmu "Esi kustīgs online" ar mērķi, pievērst Latvijas sabiedrību sportiskām aktivitātēm arī šajā ārkārtas situācijas laikā, kad nav iespējams apmeklēt sev ierastās sporta zāles un laukumus. Dalībnieki astoņu dienu laikā veic dažādas sev izvēlētas distances, pārvarot savas iekšējās grūtības un izaicinot sevi ikdienas ritmā sasniegt arvien jaunus rezultātus.

Izaicinājumu pieņēma arī Matīss Babris, un 16. aprīļa rītā uzkāpa uz sava velosipēda un mēroja 205 kilometru garo ceļu uz mājām – Preiļiem.

Kā pats Babris atzīst, tad doma par šādu izaicinājumu jau bijusi divus gadus.

"Braucienu plānoju divas nedēļas, sakārtoju uzturu, pāris dienas pirms brauciena sāku uzņemt ļoti daudz ogļhidrātus, kuri veidoja papildus enerģijas krātuves," stāsta futbolists. "Būtiski ir pareizi saplānot ceļu, lai tajā būtu arī pieturas punkti, brīdis atelpai, un tiktu ievērots veiksmīgs brauciena ritms."

Puisis norāda, ka nepieciešama gan intelektuālā, gan fiziskā sagatavošanās, lai pozitīvi veiktu šādu braucienu. Divu nedēļu gatavošanās procesā tika analizēta informācija gan par riteņbraukšanu, gan kādas muskuļu grupas tiek nodarbinātās, kā arī plānots uzturs, lai brauciena laikā spētu uzkrāt enerģiju un tas neradītu liekas veselības problēmas.

Grūtākais šajā izaicinājumā esot bijuši laikapstākļi, kas braucēju nebija lutinājuši, taču tas nebija iemesls, lai padotos, jo katrā ceļā pienākas grūtības, bet tikai tās pārvarot, var turpināt ceļu ar vēl lielāku jaudu.

Jautājot sportistam par to, vai nebija grūti un vai ieteiktu to darīt arī citiem, puisis klāstīja: "Visas robežas ir mūsu galvā. Ja mēs sev teiksim, ka nevaram, tad visdrīzāk to nepaveiksim. Sevi ir jāizaicina katru dienu, lai pārkāptu dažādas robežas un saprastu, ka viss ir iespējams."

"Ghetto Games" komanda aicina ikvienu pieteikties "Ghetto EKO Games" programmā un atrast laiku sportam, jo tas ne tikai uzlabo veselību un sniedz pozitīvas emocijas, bet arī rada adrenalīnu pārspēt sevi un pierādīt, ka nav robežu.