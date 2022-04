Ilggadējais Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) vadības pārstāvis Aldons Vrubļevskis neizprot, kāpēc pašreizējai LOK vadībai tīk noliegt viņa paveikto, atklātā intervijā ar mediju MVP atklāja bijušais LOK prezidents un ģenerālsekretārs.

Aldons Vrubļevskis vienu no vadošajām Latvijas sporta organizācijām vadīja no 1988. gada 19. novembra līdz 2020. gada vasarai. Togad viņu prezidenta amatā nomainīja Žoržs Tikmers, kurš no 1992. gada bija LOK viceprezidents, bet 2012. gadā kļuva par tās ģenerālsekretāru.

Bijušais organizācijas prezidents gan intervijā medijam MVP atzīst, ka viņam rodas jautājumi par sava bijušā kolēģa rīcību pēc minētajām vēlēšanām.

"Mainījās pašreizējās LOK vadības attieksme pret mani un manis iepriekš paveikto," saka Vrubļevskis. "Konkrētāk? Tas jau jāprasa viņiem, arī Žoržam Tikmeram kā prezidentam. Tik radikālu iepriekš paveiktā noliegumu – kaut arī viņš pats piedalījies šajā procesā visus tos 30 gadus – es pat iedomāties nevarēju."

Taujāts par sevis paveikto, Vrubļevskis uzsver trīs darbus – LOK lomu sporta politikas izstrādē, LOK kā patīkamas un pieejamas organizācijas darbību, kā arī Latvijas sportistu izcīnītās medaļas.

"Žoržs tikko ir sācis. Paskatīsimies, kā ies tālāk. Domāju, ka pagaidām LOK iespēju robežās tiek galā ar saviem pienākumiem. Šie divi starti olimpiskajās spēlēs viena kalendārā gada laikā bija diezgan labs pārbaudījums. Liela daļa darbinieku, kas ar to nodarbojās, faktiski nāk no laikiem, kad es vadīju LOK," vērtē Vrubļevskis.

Bijušais LOK prezidents gan arī neslēpj pārdomas par situācijām, kurās viņš nav vienisprātis ar uzņemto kursu vai pieņemtajiem lēmumiem. Vrubļevskim zināms, ka LOK nav bijusi uzdevuma augstumos attiecībā uz sportistiem nodrošināto ekipējumu pirms Pekinas olimpiskajām spēlēm.

"Es uzzināju, ka, nodrošinot komandu ar ekipējumu ziemas olimpiskajām spēlēm, nav bijis pietiekami daudz siltu drēbju. [Latvijas delegācijai] tika dota atļauja iet uz "4F" veikaliem pirkt klāt sev drēbes. Mēs redzējām, ka olimpisko spēļu laikā vairāki Latvijas komandas dalībnieki bija ģērbti drēbēs, kas neidentificēja triju zvaigžņu logo," stāsta Vrubļevskis, kurš uzsver, ka olimpiskajai komandai jābūt vienādi apģērbtai.

Intervijas gaitā Vrubļevskis medijam MVP arī skaidroja, kāpēc Latvijā joprojām nav ilgtermiņa sporta politikas, un izklāstīja domas par mazajām valstīm raksturīgo medaļu vērtības pārspīlēšanu. Šis un citi stāsti dzirdami intervijā "'MVPersonība': Aldons Vrubļevskis par krāpšanos Sočos, LOK prezidenta algu, bada maizi, pārvērtēto Briedi", kas atrodama ŠEIT.