Sportisti, kuri domā, ka pandēmijas laikā būs vieglāk slēpt dopinga lietošanu, rūgti maldās, otrdien ziņu aģentūrai AFP paziņoja Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) prezidents Vitolds Banka.

Lai arī WADA šobrīd nespēj nodrošināt asins paraugu noņemšanu no sportistiem klātienē, kā tas ir ierasts, Banka norādīja, ka viņa vadītajai organizācijai ir arī citi ieroči, kā apkarot neatļauto vielu lietošanu. Kanādas un Krievijas antidopinga aģentūras jau paziņoja, ka tās uz laiku apturējušas savu sportistu pārbaudīšanu, savukārt Lielbritānija krietni samazinājusi savu aktivitāti.

"Covid-19 periods nav īstais brīdis, kad lietot dopingu," telefonintervijā no Polijas teica Banka. "Sportistiem šis laiks nebūtu jāuztver, kā brīdis, kurā lietot dopingu. Pretējā gadījumā WADA pielietos citas metodes, lai atmaskotu krāpniekus."

Banka, kurš iepriekš bija Polijas Sporta ministrs, bet WADA prezidenta krēslā sēdās šī gada sākumā, pauda cerību, ka pandēmijai drīz tiks pielikts punkts.

"Testēšana nav mūsu vienīgais ierocis. Mums ir arī citi spēcīgi līdzekļi," norādīja organizācijas prezidents. "Mūsu rīcībā ir sportistu bioloģiskā pase, analīzes, kas apkopotas ilgtermiņā, kā arī cita veida informācija."

"Bioloģiskā pase ir lielisks veids, kā profilēt sportistus. Tāpat atlētiem aizvien ir jānorāda sava atrašanās vieta, lai arī mēs fiziski nevaram doties pie viņiem."

Tāpat Banka norādīja, ka WADA regulāri komunicē ar Starptautisko Olimpisko komiteju (SOK) un nacionālajām antidopinga aģentūrām, lai pilnībā apjaustu Covid-19 slimības ietekmi uz sportu.

"Esam SOK jau iesnieguši ziņojumu, kurā izklāstīts, kādas problēmas nākotnē varētu radīt pandēmija," skaidroja Banka.

WADA drīzumā arī būtu īstenojusi vēl plašāku antidopinga programmu reģionos, kuros šī sistēma pagaidām strādā visai gausi.

"Vēlos realizēt ideju par Solidaritātes fona izveidi. Tādējādi mēs spētu Āfrikā nodrošināt labāku antidopinga programmu, jo pašlaik tā darbojas tikai ar vienas laboratorijas palīdzību," nākotnes vīzijā dalījās amatpersona.

"Aizvien strādājam šī soļa realizēšanā, kas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi."

Lai realizētu šo mērķi, Banka veiks pārrunas ar sponsoriem, lūdzot viņiem minimālu atbalstu programmas īstenošanā. Ja šis mērķis tiks sasniegts, WADA, iespējams, būs atrisinājusi mūžseno problēmu - veicamo darbu skaits ir pārlieku liels organizācijas budžeta iespējām.

"Svarīgi atzīmēt, ka desmit procenti no Riodežaneiro olimpisko spēļu medaļniekiem, bija no reģioniem, kuros antidopinga sistēma ir ļoti vāja vai neeksistē vispār," atzīmēja Banka. "To spēsim mainīt, ja sponsori atvēlēs šim mērķim nelielu daļu sava finansējuma, ko saņemam no viņiem jau patlaban."

Tokijas olimpiskās spēles nākamvasar norisināsies no 23.jūlija līdz 8.augustam jeb tajā pašā laika periodā, kad bija paredzētas šovasar.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liegs sportistiem šovasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.