'Yonex Latvia International' Jelgavā: dubultspēlēs triumfē Malaizijas , pāri, vienspēlēs tituls indietim un ukrainietei

Jelgavas sporta hallē ir noslēdzies Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International 2021". Visās dubultspēlēs pārliecinoši triumfēja Malaizijas pāri, savukārt vīriešu vienspēlēs uzvarēja Indijas jaunais talants Meiraba Luvangs Maisnams, savukārt sieviešu vienspēlēs uzvarētājs noskaidrojas divu Ukrainas spēlētāju duelī, informēja organizatori.

Malaizijas dubultspēļu spēlētāji Rojs Kings Japs un Valerī Siova Jelgavā izcīnīja katrs pa diviem tituliem, abi kopā uzvārēja jauktajās dubultspēlēs, savukārt Yap kopā Muhammadu Nurfirdausu Azmanu bija spēcīgākie vīriešu dubultspēlēs, bet Siova kopā ar Jēnu Juanu Lovu uzvarēja sieviešu dubultspēlēs. Jāatzīmē, ka vīriešu un jaukto dubultspēļu turnīra finālā savā starpā tikās tikai malaizieši, bet vienīgie finālisti dubultspēļu turnīrā ne no Malaizijas bija Itālijas sieviešu dubultspēļu pāris Martina Korsīni un Judita Maira.

Vīriešu vienspēles pārsteigumu sarīkoja 19 gadus vecais indietis Maisnams, kurš turnīram kvalificējas no rezerves saraksta tikai tāpēc, ka turnīra dalību atteica citi Indijas spēlētāji ar augstāku vietu pasaules reitingā. Finālā indietis trijos līdzīgos setos (21-15, 12-21, 22-20) uzvarēja jauno Francijas talantu Aleksu Lanjē, pirms tam turnīrā uzvarot 7 spēlēs, tai skaitā 4 kvalifikācijā un 3 pamatturnīrā.

Sieviešu vienspēlēs uzvarētājs tika noskaidrots divu Ukrainas spēlētāju duelī - Poļina Buhrova divos setos (21-13, 21-16) uzvarēja Mariju Stoļarenko.

Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Yonex Latvia International 2021" norisinājās Jelgavas sporta hallē no 26. līdz 29.augustam. Turnīram sākotnēji tika pieteikti spēlētāji no 37 valstīm. Dažādu ar Covid-19 saistītu iemeslu dēļ, dalību turnīrā atsauca 78 spēlētāji, taču ņemot vērā to, ka sākotnēji pieteiktais dalībnieku skaits bija 279, Latvijas turnīrā startējušo dalībnieku skaits tik un tā bija ļoti iespaidīgs – 201 dalībnieks, tai skaitā 30 dalībnieki un Latvijas.

No Latvijas spēlētājiem turnīrā līdz astotdaļfinālam tika tikai sieviešu dubultspēļu pāri. Rīgas pāris Eiprila Briede un Annemarija Priede, kā arī Siguldas pārim Anna Kupča un Jekaterina Romanova Jelgavas turnīrs sākās tikai ar astotdaļfinālu, savukārt Rīgas pāris Diāna Stognija un Ieva Pope, lai iekļūtu astotdaļfinālā finālā, pirmajā kārtā trijos setos 22-24, 21-7, 21-9) uzvarēja Igaunijas pāri Andru Hupu un Martu Emiliju Telleri. Astotdaļfinālos, kas notika sestdienas rīta pusē, visi Latvijas pāri zaudēja, tāpēc, sākot ar ceturtdaļfināliem sestdienas vakarā, Latvijas turnīrs turpinājās bez Latvijas spēlētāju līdzdalības.

"Mums bija ilgstošas pārdomas par šī turnīra rīkošanu. Vieglāk visu būtu bijis atcelt, taču tā mēs dotu papildus spēku apātijai un bezcerīgumam. Turnīra rīkošana ir mudinājums spēlētājiem un treneriem gatavoties, tas ir mudinājums tiesnešiem, klubiem, inventāra ražotājiem un tirgotājiem. Tas ir mudinājums tūrisma nozarei, tai skaitā viesnīcām, ēdinātājiem, pārvadātājiem," uzskata Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs un turnīra "Yonex Latvia International 2021" direktors Kristians Rozenvalds.

"Tagad, atskatoties uz aizvadīto turnīru, uzskatu, ka risks ir attaisnojies. Tā bija iespēja redzēt Latvijā pasaules līmeņa badmintonu, jo īpaši gribas izcelt Malaizijas spēlētāju sniegumu. Tas, viennozīmīgi, bija visu laiku labākais badmintona priekšnesums jebkad Latvijā. Cituviet par to būtu jāmaksā milzu nauda, bet mums paveicās, ka Malaizijas badmintona federācija izvēlējās tieši Latvijas turnīru. Vel gribas izcelt, ka kopā ar Malaizijas komandu bija leģendārais treneris Teju Seu Boku, kurš iepriekš trenēja arī kādreizējo pasaules reitinga līderi Lī Čonuveju," rezumēja Kristians Rozenvalds.