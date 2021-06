'Yonex Latvia' U-17 badmintona turnīram pieteikti 94 juniori no 9 valstīm

Eiropas U-17 reitinga turnīrā "Yonex Latvija U-17", kas notiks Siguldā no 28. līdz 31.jūlijam, pārstāvēs 22 sportisti no Latvijas, bet kopumā tajā startēs 94 jaunie badmintonisti no deviņām valstīm, informēja organizatori.

Latvija rīkos Eiropas U17 reitinga turnīru jau trešo gadu pēc kārtas. Pirmais šāds turnīrs 2019.gadā notika 29.-31.martā, savukārt 2020.gadā turnīrs notika 11.-12.septembrī. 2020.gadā Latvijas turnīra rīkotājiem ļoti paveicās ar izvēlēto turnīra norises laiku. Visi Eiropas U17 reitinga turnīri kopš marta tika atcelti Covid-19 dēļ un Siguldas turnīrs bija pirmais pēc Covid-19 piespiedu pārtraukuma.

2020.gadā Siguldā notikušas Eiropas U17 reitinga turnīrs bija nozīmīgs ar to, ka siguldiete Anna Kupča izcīnīja 1.vietu meiteņu vienspēlēs, izcīnot Latvijai pirmo titulu kādā no Eiropas U17 reitinga badmintona turnīriem.

"Mums tika piedāvās divas iespējas. Pirmā bija jūlija beigas, otrā bija novembra beigas. Citkārt būtu riskanti rīkot šādu turnīru jūlija beigās, kad spēlētāji un treneri daudzviet vēl atpūšas. Taču, esmu pārliecināts, ka šī vasara būs citāda, jo spēlētāji trenēsies un aktīvi sacentīsies arī vasarā, cenšoties atgūt zaudēto šajā piespiedu dīkstāvē," uzskata Siguldas badmintona kluba vadītājs un turnīra rīkotājs Ainārs Gureckis.

Latvijā notiekošais Eiropas U17 reitinga turnīrs notiks neilgi pirms Eiropas U17 čempionāta (Slovēnijā, no 3.līdz 12.septembrim), turklāt Latvijas turnīrā izcīnītie Eiropas U17 reitinga punkti ietekmēs spēlētāju izsēšanu Eiropas U17 čempionātā.

Eiropas U17 reitinga badmintona turnīros, tai skaitā Eiropas U17 čempionātā 2021.gadā var piedalīties spēlētāji, kas dzimuši 2005.gadā un jaunāki. Eiropas U17 reitingā tiek ņemti vērā 7 labākie rezultāti no 52 nedēļām. Eiropas U17 reitinga punktus var nopelnīt ne tikai Eiropas U17 reitinga turnīros, bet arī Pasaules reitinga International Challenge, International Series, Future Series, Pasules reitinga junioru turnīros, Eiropas U15 čempionātā, Eiropas un Pasaules junioru čempionātos.

Eiropas U17 reitingā augstās vietās ir arī Latvijas juniori. 28.jūnijā atjaunotajā reitingā meiteņu vienspēlēs 20.vietā ir Anna Kupča, bet 21.vietā Arīna Babre. 31.vietā ir Eiprila Briede, 70.vietā Annemarija Priede.

Zēnu vienspēlēs Eiropas U17 reitinga pirmajā simtā ir tikai Dāvis Strazdiņš - 58.vieta, savukārt zēnu dubultspēlēs Dāvis Strazdiņš ir 36.vietā.

Meiteņu dubultspēlēs 19.vietā ir Arīna Babre, 28.vietā Anna Kupča, 42.vietā Eiprila Briede, 55.vietā Annemarija Priede, 94.vietā Diāna Bespalova.

Jauktajās dubultspēlēs 17.vietā ir Arīna Babre, 31.vietā Anna Kupča, 55.vietā Eiprila Briede,