Zināmi Latvijas handbola izlases nākamo spēļu datumi

Aprīlī Latvijas nacionālā izlase aizvadīs pasaules čempionāta kvalifikācijas "play-off" pirmās kārtas cīņas pret Izraēlas valstsvienību. Šobrīd jau ir zināmi abu spēļu norises datumi un laiki, informē Latvijas Handbola federācija.

Pirmā spēle notiks 16. aprīlī Izraēlas valstsvienība laukumā Telavivā, "Shlomo Arena". Mača sākums paredzēts pulksten 19:15. Savukārt atbildes spēle notiks 19. aprīlī Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā. Latvijas komandas mājvietā spēle sāksies pulksten 17:15.

Latvijas izlase pasaules čempionāta kvalifikācijas "play-off" pirmajā kārtā bija starp četrām izliktajām komandām, jo bija viena no četrām vājākajām komandām Eiropas čempionāta finālturnīra noslēgumā. Pretī Latvijai varēja stāties viena no veiksmīgi kvalifikācijas pirmo posmu pārvarējušajām izlasēm, un par to kļuva Izraēlas valstsvienība.

No Eiropas pasaules čempionātam, kas notiks Ēģiptē, jau ir kvalificējušās četras izlases: 2019. gada pasaules čempione Dānija, kā arī šā gada Eiropas čempionāta trīs stiprākās komandas Spānija, Horvātija un Norvēģija. Nākamās 16 Eiropas čempionāta dalībnieces pasaules čempionāta kvalifikāciju sāks noslēdzošajā "play-off" posmā.

"Play-off" pirmā kārta tiks izspēlēta 15. līdz 19. aprīlim. Jāpiemin, ka pirms pāris gadiem Latvija ar Izraēlu jau tikās, kad pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā posmā uzvarējām ar 29:28. Toreiz Latvijas izlases sastāvā rezultatīvākais ar deviņiem vārtiem bija Aivis Jurdžs, bet Dainis Krištopāns pievienoja astoņus vārtu guvumus.