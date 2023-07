Zināmi Latvijas jūras burāšanas čempioni – visvairāk medaļu tiek vietējām komandām

Aizvadītajā nedēļā Kuresārē noslēdzās Rīgas līča regate jeb "Gulf of Riga Regatta" (GoRR). Latvijas komandas izcīnīja septiņas medaļas, Igaunijas komandas – piecas, lietuvieši – trīs, un somi – vienu. Tikmēr abi Livonijas kausi šogad aizceļoja uz Lietuvu, informē sacensību rīkotāji.

Šogad nedēļu ilgajā regatē piedalījās 48 komandas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas - tas bijis rekordliels dalībnieku skaits. Visas komandas tika sadalītas sešās grupās, un vienības noskaidroja GoRR uzvarētājus, Latvijas jūras burāšanas čempionus un Livonijas kausa ieguvējus.

ORC 1 un ORC 2 grupas



Regate sākās ar svinīgu jahtu parādi Ventas upē pēc Jāņiem. Burātāji cīnījās par godalgām katrā no pieciem posmiem, kas šogad notika Ventspilī, Rojā un Kuresārē. Regates noslēgumā, ņemot vērā kopvērtējuma rezultātus, aizvadītajā piektdienā notika uzvarētāju apbalvošana. Ātrāko jahtu ORC1 grupā sīva cīņa izvērtās star īpaši meistarīgām komandām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Astoņu jahtu konkurencē pašmāju komanda THORA, piekāpjoties vien ar diviem punktiem, izcīnīja augsto otro vietu, tikmēr uzvaras laurus ar 12 punktiem plūca lietuvieši – komanda ARABELA. Igaunijas burātāji CAFE SAILING, izcīnot 20 punktus, ierindojās trešajā vietā.

"Konkurence šogad bija ļoti sīva un tikai pēdējā dienā izšķīrās zelta medaļu sastāvs. Komanda no Igaunijas, kas līdz noslēdzošai dienai bija vadībā, pēdējos divos braucienos [piekrastes pretvēja-pavēja distancēs] zaudēja līderpozīciju," tā jahtas THORA īpašnieks Klāvs Vasks, norādot, ka šogad ORC1 grupā cīņa līdz pat pēdējai dienai bija ļoti spraiga un aizrautīga. "Šāda burāšana ir interesanta ne tikai tiem, kuri seko līdzi regates gaitai un tur īkšķus par komandām, bet arī pašiem burātājiem," tā Vasks.

ORC1 grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. "ARABELA" (LTU 2399) - kapteinis Raimondas Šiugždinis (Lietuva, "Easy Wind")

2. "THORA" (LAT 637) - kapteinis Rihards Vaivods (Latvija, Rīgas sporta burāšanas centrs)

3. "CAFE SAILING" (EST 703) - kapteinis Eero Pank (Igaunija, Kalevi jahtklubs)

Tikmēr otrajā sportiskāko laivu grupā ORC2, kur piedalījās deviņas komandas, uzvaru izcīnīja komandas no Igaunijas un Lietuvas. Ar 12 punktiem pirmo goda pjedestāla pakāpienu ieņēma igauņu komanda SUGAR, kas ir arī vairākkārtēji Eiropas un pasaules čempioni. Atpaliekot ar trīs punktiem, otrajā vietā ierindojās Lietuvas komanda TE KYLA, bet bronzas medaļas nonāca pie Igaunijas komandas KATARINA JEE, kas kopvērtējumā ieguva 18 punktus. No deviņām jahtām šajā grupā Latvijas komandas divas un abas šogad noslēdza rezultātu tabulu. Kā sarunās min pašmāju burātāji – kopš jahtas ir pievienojušās starptautiskajai ORC jahtu apmērīšanas sistēmai, cīņa notiek vienā grupā ar Baltijas reģiona labākajiem burātājiem, un tieši sacenšanās ar spēcīgākajiem veicina sportisko izaugsmi, esot vien jābruņojas ar pacietību.

ORC2 grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. "SUGAR" (EST 774) - kapteinis Alari Akermann (Igaunija, Pērnavas jahtklubs)"

2."TE KYLA" (LTU 2235) - kapteinis Algirdas Žižys (Lietuva, Gero vejo klubas)

3."KATARINA JEE" (EST 464) - kapteinis Priit Riim (Igaunija, Saaremaa Merispordi Selts)

ORC Cruiser un ORC MH grupas



Tikmēr ORC Cruiser jahtu grupā, kurā sacenšas mazāk dinamiskas jahtas, notika vissīvākā cīņa un vēl līdz pat noslēdzošajai sacensību dienai izkārtojums uz uzvaras pjedestāla varēja būt citāds. Pirmo vietu ar 13 punktiem izcīnīja komanda no Igaunijas HELEENA. Te būtiski atzīmēt, ka ar jahtu HELEENA burāja tā saucamā divroču komanda, ko veido tikai divi dalībnieki. Sudraba vieta nonāca pie Latvijas komandas LINN, kas kopvērtējumā ieguva 16 punktus, bet bronzas uzvaru un ceturto vietu ar vienādu punktu skaitu savā starpā sadalīja Latvijas komandas CONFETTI un VENTOUX DEUX. Abām komandām bija kopvērtējumā 17 punkti. Tomēr, ņemot vērā, ka Ziga Goldmaņa kapteiņotajai CONFETTI regates piecos posmos bija par vienu izcīnīto pirmo vietu vairāk nekā Daces Valgeres VENTOUX DEUX, trešajā vietā – CONFETTI, bet koka medaļas šoreiz VENTOUX DEUX.

"Noslēdzošais psosms apkārt Abrukas salai Igaunijā bija izšķirošs ORC Cruiser grupas pirmajam četriniekam. Mūsu kļūda – pāragrais starts jeb falšstarts. Pēc tā uzreiz neizdevās atgriezties uz starta līnijas. Vēlāk uz pirmo zīmi bija mainīgi vēja apstākļi, bet salas dienvidu daļā kurss bija pārāk ciešs. Tā dēļ neizdevās pietiekami atrauties no konkurentiem. Mūsu sāncenši šajā reizē izrādījās spēcīgāki, tāpēc šoreiz palikām aiz strīpas," tā VENTOUX DEUX kapteine Valgere, norādot "Svarīgākais ir godīga cīņa un pozitīva attieksme!"

ORC Cruiser grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. "HELEENA" (EST 829) - kapteinis Aivar Laus (Igaunija, Saaremaa Merispordi Selts)

2."LINN" (LAT 604) - kapteinis Jānis Kamars (Latvija, Pilsētas jahtklubs)

3."CONFETTI" (LAT 8661) - kapteinis Zigis Goldmanis (Latvija, Rojas jahtklubs)

Pirmo reizi GoRR vēsturē bija iespēja cīnīties par uzvaru arī daudzkorpusu jahtām, kuras startēja ORC Multihulls (MH) grupā. Lai arī šogad dalību pieteica tikai divi katamarāni – KANI KELI un WIKI, tomēr, kā paredz organizatori, šai grupai, līdzīgi kā ORC Cruiser ir liels potenciāls turpināt attīstīties. "Paredzams, ka turpmākajos gados šajā grupā būs izaugsme dalībnieku skaita ziņā. Esam celmlauži un Baltijas jūras reģionā vieni no pirmajiem, kuri regatē piedāvā iespēju katamarāniem sacensties ORC MH. Kā noslēguma pasākumā apņēmīgi norādīja uzvarētāji KANI KELI komanda – nākošgad viņi gatavi pacīnīties, lai piedalās ne mazāk kā piecas komandas," tā Rīgas līča regates direktors Valters Romans.

ORC MH grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. "KANI KELI" (LAT 909) - kapteinis Jānis Vējš (Latvija, Daugavgrīvas jahtklubs)

2. "WIKI" (LAT 11M) - kapteinis Uldis Kronblūms (Latvija, Sporta klubs "Prestol")

LYS1 grupa



Latvijas apmērīšanas sistēmas lielāko jahtu grupā LYS1 piedalījās 10 komandas, no tām astoņas no Latvijas, viena no Lietuvas un viena no Igaunijas. Vissīvākā cīņa izvērtās starp pirmās un otrās vietas ieguvējiem un arī starp trešo un ceturto vietu. Zelta un sudraba medaļnieki - komandas GABRIEL un BRIGITTA regati noslēdza ar vienādu punktu skaitu - 10. Taču sacensību piecos posmos Latvijas komandai GABRIEL bija par vienu izcīnīto pirmo vietu vairāk nekā igauņiem BRIGITTA, tāpēc latvieši uz pjedestāla augstākā pakāpiena. BRIGITTA komandai sudrabs. Ar 19 punktiem bronzu izcīnīja komanda no Lietuvas PRUS PRIMO, šoreiz ceturtajā vietā ar 21 punktu aiz sevis atstājot leģendāro komandu SPANIEL.

"Mums patiesībā gāja ļoti labi. Esam apmierināti ar sniegumu un īpaši gribam pateikt paldies GABRIEL komandai, kas padarīja cīņu mūsu grupā daudz interesantāku. Viņi tiešām ir ļoti ātri un labi sportisti. Tiksimies ar viņiem atkal nākošgad," tā BRIGITTA komandas pārstāvis Ermo Mihhotins. Arī GABRIEL komanda neslēpj apmierinātību ne tikai ar komandas sniegumu, bet ar regati kopumā.

"Lai labāk saprastu, ko mums burātājiem nozīmē GoRR, būtu korekti salīdzināt šos burāšanas svētkus ar Dziesmu un deju svētkiem. Neraugoties uz sportisko sāncensību, nedēļas laikā valdīja sirsnība un pacilātība. Mums paveicās ar laikapstākļiem – Baltijas jūrā un Rīgas līcī valdīja Vidusjūras klimats. Tam visam pāri pasakainā komanda un jaukā organizēšana," tā GABRIEL jahtas īpašnieks Andris Zirdziņš, papildinot, "protams, mums liels prieks, ka esam pirmie savā grupā. Ka jau daudziem, arī mums netrūka tehnisko izaicinājumu – noplēsām spinakeram [pavēja burai] stūri, bet veiksmīgi izdevās visu atrisināt." Vaicājot par cīņas biedriem uz citām jahtām, Zirdziņš vaļsirdīgi norāda, "sāncensība, protams, pastāv, tomēr par katru grupas komandu, kura piedzīvo neveiksmi, pārdzīvojam kā par savu."

LYS1 grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. "GABRIEL" (LAT 3) - kapteinis Gundars Bērziņš (Latvija, Usmas jahtklubs)

2. "BRIGITTA" (EST 295) - kapteinis Priit Jurioja (Igaunija, Pērnavas jahtklubs)

3. "PRUS PRIMO" (LTU 2037) - kapteinis Gintaras Chomentauskas (Lietuva, Viļņas jahtklubs)

LYS2 grupa



Savukārt LYS2 Latvijas apmērīšanas sistēmas mazāko jahtu grupā ļoti pārliecinošu sniegumu desmit komandu konkurencē demonstrēja zelta godalgas ieguvēji. Latvijas komanda MOSQUITO kopvērtējumā pēc pieciem posmiem izcīnīja uzvaru ar deviņiem punktiem. Otrajā vietā, atpaliekot ar septiņiem punktiem, ierindojās pieredzes bagātā komanda no Latvijas KIKI, taču trešā vieta un bronzas godalga nonāca pie somu komandas SILVER MOON II. Neraugoties uz to, ka somiem bija vienāds punktu skaits ar KIKI – 16, tomēr atšķirībā no Latvijas komandas Somijas jahtai piecos posmos nebija neviena pirmā vieta, kas, faktiski, arī noteica sadalījumu uz uzvaras pjedestāla.

"Gan man kā kapteinim, gan MOSQUITO komandai šī uzvara nozīmē ļoti daudz. Vēl trīs gadus atpakaļ tieši posmā no Ventspils uz Roju šai jahtai mēs nolauzām mastu. Tā bija liela neveiksme, taču, tai pateicoties, esam auguši daudz straujāk. Mēs bijām spiesti ienirt jahtas konstrukcijas tehniskajos dziļumos un novērst ražotāju pieļautās kļūdas, kas summāri arī bija noveduši pie masta salūšanas. Uztaisījām laivu maksimāli ātru, cik to pieļauj mūsu korpusa ģeometrija un buru laukums. Tas, ka gribējām uzvarēt tieši GoRR, bija mūsu galvenā motivācija," tā MOSQUITO kapteinis Kārlis Balgalvis, kurš norāda, ka pēc notikušās neveiksmes ar masta nolūšanu abus iepriekšējos gadus komanda bija izcīnījusi otrās vietas. "Šogad pjedestāla augstākais pakāpiens ir apbalvojums mūsu ceļam, ko esam ļoti mērķtiecīgi gājuši, un kaifs ir bijis tieši šajā ceļā, ko paveicām kopā ar komandu," tā Balgalvis, papildinot, ka šī uzvara nebija viegla un īpaši vēlas pateikties cīņu biedriem LYS2 grupā – komandām KIKI, SILVER MOON II un ELIXIR, kas turpat esot elpojuši pakausī un likušas neatslābt.

LYS2 grupas kopvērtējuma rezultāti:

1. "MOSQUITO" (LAT 580) - kapteinis Kārlis Balgalvis (Latvija, Rīgas sporta burāšanas centrs)

2. "KIKI" (S 1669) - kapteinis Edgars Liepiņš (Latvija, Burāšanas klubs 360)

3. "SILVER MOON II" (FIN 3992) - kapteine Salla Kaven (Somija, Kivenlahden Venekerho)

Livonijas kauss



Tradicionāli regatē tiek izcīnīts arī Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Šogad Livonijas kausu izcīna ātrākās ORC grupu laivas, kuras piecos posmos distancē pavadījušas visīsāko laiku pēc fakta. Angliski to apzīmē first boat home jeb laiva, kura pirmā šķērso finiša līniju

Šogad sacensību organizatori ir nedaudz pamainījuši pieeju, un Livonijas kausa izcīņā piedalās tikai sportiskākās starptautiskās apmērīšanas sistēmas ORC grupas komandas. "Mēs kā Latvijas jūras burāšanas asociācija (LJBA) iestājamies par iespējami taisnīgākām un caurspīdīgākām burāšanas sacensībām. Vēlamies, lai Latvijā attīstās konkurētspējīgas komandas, kuras par pjedestāliem cīnās ne tikai savā starpā, bet arī ar Baltijas jūras reģiona un pasaules labākajām komandām. Diemžēl Latvijas apmērīšanas sistēma šādu iespēju nepiedāvā – LYS ir aizejošs formāts un jau vairākus gadus arī mūsu kaimiņi igauņi ir atteikušies no vietēja mēroga apmērīšanas sistēmas, pilnībā pārejot uz ORC," tā paskaidroja LJBA pārstāve un sacensību līdzorganizatore Kristīne Kanska. Viņa arī norāda: "Ticamāk, vēl gaidāmajos gados GoRR neatteiksies pavisam no LYS, tomēr tas laiks vairs nav aiz kalniem, kad Līča regatē būs iespēja piedalīties komandām vien šobrīd reģionā uzticamākajā ORC apmērīšanas sistēmā."

Interesanti, ka abās sportiskākajās ORC grupā Livonijas kausus izcīnīja komandas no Lietuvas. ORC1 grupā, kopā piecos posmos pavadot distancē 24 stundas 57 minūtes un 31 sekundi, uzvarēja kapteiņa Raimondas Šiugždinis vadītā komanda ARABELA. Zīmīgi, ka vien nieka četras sekundes no Livonijas kausa saņemšanas šķīra Latvijas komandu PROJECT A1, kuru kapteiņo Gatis Graudums un kopvērtējumā ierindojās augstajā ceturtajā vietā ORC1 grupā.

Tikmēr Livonijas kauss ORC2 grupā nonāca pie komandas NIDA III, ko vada kapteinis Arūnas Burkšas, par 45 sekundēm reālā laikā apsteidzot SUGAR komandu. NIDA III kopā piecos posmos distancē uz ūdens pavadīja 25 stundas 58 minūtes un 28 sekundes. Jāatzīmē, ka ORC2 grupā Burkšas kapteiņotā komanda ierindojās augstajā ceturtajā vietā.

Regate turpinās augt



Kopumā sacensību organizatori ir gandarīti ar pasākuma norises gaitu. "Īpaši liels prieks par to, ka šogad nebijām spiesti laikapstākļu dēļ atcelt vai pārcelt kādu no posmiem. Kā arī liels prieks, ka visi burātāji ir pabeiguši regati bez būtiskām traumām," tā GoRR līdzorganizatore Ilona Skorobogatova. Viņa arī norāda: "Lepojamies ar līdz šim sasniegto lielāko dalībkomandu skaitu. Esam augoša regate un gribas prognozēt, ka teju visās grupās dalībnieku skaits nākošgad varētu pieaugt."

Regates organizatori atklāj, ka uzreiz pēc notikuma tiek kaldināti plāni 2024. gada GoRR. "Neslēpsim, esam jau sākuši domāt par nākošā gada GoRR," tā regates direktors Romans. "Varam pačukstēt, ka, ticamāk, finišēsim Pērnavā. Ar pārējām ostām pārrunas notiks jau drīzumā." Viņš norāda, ka ir sasniegts līmenis, kad ostas ir gatavas nu jau pacīnīties par regates viesošanos to akavatorijā.

"Nākošgad, ja mums izdosies saskaņot, lai regates norises datumi nepārklājas un lai ir vismaz nedēļa starpā ar Igaunijas lielāko regati Muhu Vain, GoRR varētu norisināties nedēļu vēlāk," skaidro regates līdzorganizatore Kanska. Viņa arī paskaidro, ka ierasti GoRR sākas Jāņu nedēļā, tomēr nākošgad Līgo iekrīt pirmdienā. Šādā gadījumā 24. jūnijs būtu jāieplāno jau kā pirmā reģistrācijas diena. "Lai arī varam organizēt grandiozu regates sākumu ar ielīgošanu, tomēr vēlamies to maksimāli fokusēti uz sportu un centīsimies salāgot 2024. gada jūras burāšanas kalendāru ar mūsu kaimiņiem igauņiem," viņu papildina Skorobogatova, norādot, ka daudzas gan Latvijas, gan Igaunijas komandas pēc dalības GoRR izvēlas startēt Igaunijas lielākajā jūras burāšanas regatē Muhu Vaina, kas jau gaidāmajā nedēļā tiks aizvadīta 66. reizi.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas nedēļas garumā ierasti aizrit pēc Jāņiem. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona, aktīvāk piedaloties tieši Baltijas valstu komandām. Sacensības šogad tika aizvadītas septīto reizi. Regates laikā tiek noskaidroti GoRR uzvarētāji, Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Regati organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību un Igaunijas partneriem - Saaremaa Merispordi Selts.