Zutis Tallinā aizvadīs cīņu 'KOK'115 Mega Series' turnīra ietvaros

Šovmenis un dažādu cīņas sporta veidu pārstāvis Kristaps Zutis sestdien, 14. oktobrī, piedalīsies Tallinā notiekošajā "KOK'115 Mega Series" turnīrā, lai stātos pretī polim Janam Pelakam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zuša cīņu un visu pasākumu televīzijas tiešraidē demonstrēs platforma "Go3".

Zutis pēc KOK noteikumiem aizvadīs cīņu pret 10 kilogramus vieglāku sāncensi poli Janu Pelaku. Vakara gaitā ringā kāps sportisti no dažādām valstīm, taču visvairāk būs pārstāvētas Baltijas valstis, it īpaši Lietuva un Igaunija.

''King of Kings'' sērijas sacensībās Zutis debitēja 2022. gadā Rīgā, pirmajā raundā ar tehnisko nokautu pieveicot poli Nikolasu Gobušu. Savukārt šī gada aprīlī viņš šajā turnīrā cīnījās pēc boksa noteikumiem ar Dvaitu Hariksonu no Nīderlandes. Neraugoties uz to, ka latvietis bija par 35 kilogramiem vieglāks, viņš izcīnīja uzvaru.

Pasākuma centrālais notikums būs 8 dalībnieku "Grand Prix" turnīrs svara kategorijā līdz 77 kilogramiem. Lai kļūtu par uzvarētāju, vienā vakarā jāuzvar vairāki pretinieki.

Lietuvietis Raimondas Avlasevičus cīnīsies pret Anmaru Knnutu no Igaunijas. Lietuvietis līdz šim nav cietis nevienu sakāvi, izcīnot 12 uzvaras un vienu reizi cīnoties neizšķirti. Igaunim Marko Šulcam pretī stāsies Giljermo Bloklands no Nīderlandes, savukārt lietuvietim Ričardam Kūlim būs nopietns izaicinājums – viņš cīnīsies ar vācieti Mahmudu Karoo Giah, kurš līdz šim nav piedzīvojis zaudējumus. Viņa kontā 16 uzvaras un viens neizšķirts. Noslēdzošajā pārī ukrainim Volodimiram Ginžu pretī stāsies marokānis Akrams Belmeki.