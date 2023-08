Četras Latvijas regbija komandas startēs Baltijas čempionātā

Papildu ierastajai spēcīgākajai Baltijas valstu regbija līgai – Baltijas Top līgai – šogad ir izveidota vēl viena regbija līga, kas veicinās regbija attīstību Latvijā un Lietuvā un kas sauksies Baltijas čempionāts regbijā. Dalību tajā apstiprinājušas četras Latvijas komandas - vicečempionu "Livonia" otrā komanda, "Eži", Valmieras "Fēnikss" un "Rāmavas Lāči", informē "Livonia".

Jau daudzu gadu garumā abas spēcīgākās Latvijas regbija komandas – RK "Livonia" un RK "Miesnieki" – kopā ar vairākām spēcīgām Lietuvas komandām spēlē Baltijas TOP līgā, kur allaž ir dominējuši lietuvieši. Pērn "Livonia" kā pirmā Latvijas komanda sasniedza finālu, kur izrādīja sīvu pretestību nākamajiem čempioniem "Vairas-Kalvis-Jupoja" komandai no Šauļiem. Tādējādi livonieši ar šādu panākumu apliecināja progresu Latvijas regbijā.

Baltijas čempionāta pamata ideja ir radīt iespēju Latvijas un Lietuvas regbija klubiem, kas nepiedalās Baltijas Top līgā, spēlēt vairāk un ar dažādiem pretiniekiem. Tādējādi iespējams audzēt spēlētāju un klubu meistarību kopumā, gan arī ieviest dažādību regbija ikdienā. Baltijas čempionātā spēlēs astoņas komandas, kas pārstāvēs iepriekšminētās divas Baltijas valstis – Latviju un Lietuvu. Atšķirībā no Top līgas, kur dienvidu kaimiņi dominē kvantitātē – sešas Lietuvas komandas un divas Latvijas, Baltijas čempionātā šo abu valstu komandu skaita sadalījums būs vienāds, proti četras Lietuvas un četras Latvijas komandas.

Latviju Baltijas līgas čempionātā pārstāvēs RK "Livonia" otrā komanda, "Eži", Valmieras "Fēnikss" un "Rāmavas Lāči". Savukārt no Lietuvas čempionātam dalību ir pieteikuši RK "Kuršiai" no Klaipēdas, "Perkūnas" no Plunges, kā arī "Vairas" un "Baltrex" dublieru komandas.

"2022.gada Parīzē notikušajā Rugby Europe konferencē satikāmies ar Lietuvas Regbija federācijas kolēģiem un diskutējām, kā paaugstināt regbija meistarības līmeni abās valstīs. Tā nonācām pie secinājuma, ka jāapvieno spēki un jāveido vēl viens klubu čempionāts. Atbraucot mājās, sākām strādāt, lai ideju prezentētu klubiem un panācām klubu vispārēju piekrišanu." stāsta Latvijas Regbija federācijas prezidents Kārlis Vents. Tieši Latvijas Regbija federācija ir tā, kas rīko šo čempionātu.

Dalībnieces ir sadalītas divās apakšgrupās (A un B), kur katrā startēs divas komandas no katras valsts. Kopumā katrai komandai Baltijas čempionātā, ieskaitot apakšgrupas spēles, ceturtdaļfinālu, pusfinālu, cīņas par vietām, ir paredzētas piecas spēles. Trīs spēles tiks aizvadītas apakšgrupā, pēc tam pirmo divu vietu ieguvēji grupā kvalificēsies lielajam pusfinālam par 1.-4. vietu, bet 3. un 4. vietu ieguvēji mazajam pusfinālam cīņā par 5.-8. vietu. Apakšgrupu uzvarētāji spēlēs ar otras grupas otro vietu ieguvējiem, kā arī trešo vietu ieguvēji ar pretējās grupas ceturtajām komandām. Lielā pusfināla uzvarētāji cīnīsies finālā, bet zaudētāji par 3. vietu. Tādi pati sistēma arī otrajā četriniekā, proti, mazā pusfināla uzvarētāji spēlēs par .5 vietu, bet zaudētāji cīnīsies par 7. vietu.

RK "Livonia" otrās komandas galvenais treneris būs Vilmārs Sokolovs, kurš uzsver šī čempionāta nozīmi. "Viennozīmīgi Baltijas čempionāts veicinās regbija attīstību. Tādējādi tiks iesaistīti vairāk spēlētāji un vairāk komandas, un tas ir svarīgi, jo regbijā nav masveidības. Priecē tas, ka nav pieņemti strikti ierobežojumi, tāpēc lielie klubi ir apmierināti," norāda galvenais treneris un piebilst: "Ierobežojums ir tāds, ka Baltijas čempionāta spēlē nevar piedalīties tie regbisti, kuri tajā nedēļā ir spēlējuši vairāk par 20 minūtēm Baltijas Top līgā. Ja kāds nospēlējis Top līgā 5 vai 10 minūtes, tas nav daudz, tāpēc priecē, ka šādiem spēlētājiem ļauj piedalīties Baltijas čempionāta spēlēs."

" RK "Livonia" otrā komanda spēlēs vienā grupā ar RK "Kuršiai" no Klaipēdas, "Baltrex" dublieru sastāvu un "Ežiem". Pirmā spēle paredzēta 20. augustā ar "Kuršiai", tad 3. septembrī ar "Baltrex" dublieriem un visbeidzot 9. septembrī ar RK "Eži", spēļu grafiku ieskicē Sokolovs.

"Šobrīd gatavojamies kopā ar Top līgas "Livonia" sastāvu. Regbisti nav sadalīti pa līgām. Notiek kopējs darbs. Sastāvs Baltijas čempionāta pirmajai spēlei būs zināms nākamajā nedēļā. Paredzēta arī treniņspēle kluba iekšienē. Šobrīd mērķējam uz pusfinālu, tāpēc grupā ir jāvinnē divas spēles, pēc tam jau skatīsimies tālāk," norāda pieredzējušais Sokolovs.