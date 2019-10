DĀR regbisti pārliecinoši sakauj Itāliju

Pārliecinošu uzvaru Pasaules kausa finālturnīra spēlē piektdien, 4. oktobrī, izcīnīja DĀR regbija izlase, kas B grupas cīņā ar 49:3 (17:3) sagrāva Itālijas valstsvienību.

Itālija pirms šī mača bija B grupas līdere, jo pirmajos mačos guva maksimālo punktu skaitu cīņās ar grupas pastarītēm Namībiju un Kanādu, bet DĀR komandai divās spēlēs viena uzvara pār Namībiju un zaudējums Pasaules kausa trofejas īpašniecei Jaunzēlandei.

DĀR regbisti pirms mača bija neapšaubāmi spēles favorīti un to apliecināja no pirmās līdz pēdējai minūtei. Uz Keslina Kolbes piezemējumu un Andrē Polāra realizāciju Itālija atbildēja ar Tomazo Kolbes soda sitienu, bet pēc tam laukumā dominēja viena komanda – 2015. gada Pasaules kausa bronzas medaļniece DĀR. Visā mačā DĀR regbisti izdarīja septiņus piezemējumus, tādējādi tiekot pie bonus punkta. Polārs visā mačā bija precīzs četrās no septiņām realizācijām, kā arī vēl divreiz bija precīzs soda sitieos.

Itālijai vēl turnīrā atlikusi spēle pret favorīti Jaunzēlandi, un tikai sensacionāla uzvara ļautu itāļiem iekļūt ceturtdaļfinālā. DĀR vēl sagaida mačs pret Kanādu – ja nenotiks liels pārsteigums, tad šajā mačā DĀR regbistiem vajadzētu nodrošināt vietu ceturtdaļfinālā, kur, visticamāk, nāksies tikties ar teicamu sniegumu rādošo Īriju.