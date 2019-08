Foto: Latvijas regbija klubiem neveiksmes Baltijas TOP līgas sākumā

Latvijas spēcīgākie regbija klubi "Miesnieki" un "Garkalne"/ "Livonia" sestdien Šauļos ar pieticīgām sekmēm sāka jauno Baltijas "Top" līgas sezonu, zaudējot divām spēcīgākajām Lietuvas komandām - vispirms "Garkalne"/ "Livonia" ar 0:26 (0:14) sausā kapitulēja pagājušās sezonas turnīra čempionei "Vairas-Kalvis-Jupoja", bet pāris stundu vēlāk "Miesnieki" ar 16:36 (3:22) piekāpās vicečempioniem "Baltrex", informē Latvijas Regbija federācija (LRF).

"Garkalne"/ "Livonia" savā "Top" līgas debijā trešajā minūtē veidoja pirmo uzbrukumu mačā un šajā turnīra sezonā. Tomēr vēlāk astotajā minūtē Šauļu klubs jau bija ļoti tuvu piezmējuma zonai un nākamajā fāzē pēc cīņas arī ienesa bumbu ieskaites zonā, gūstot pirmos septiņus punktus šī gada turnīrā, jo precīza bija arī realizācija. Kaut lielākoties spēle notika tuvāk "Livonia" ieskaites zonai, iespējas bija arī Latvijas komandai un 27. minūtē mūsu vicečempioni bija ļoti tuvu piezemējumam, tomēr pēdējā brīdī tika pieļauts tehnisks brāķis. Ļoti dramatiska cīņa notika pēdējās bumbas izspēles laikā, pagājušās sezonas līgas čempioniem vairākas reizes esot vien centimetru attālumā no piezemējuma un beigās to arī ienesot, līdz ar to rezultāts kļuva 0:14 un "Garkalne"/ "Livonia" spēlētāji puslaika pārtraukumā devās ar nokārtām galvām.

Otrajā puslaikā "Garkalne"/ "Livonia" ātri ielaida piezemējumu un rezultāts ilgstoši bija 0:19. Puslaika otrajā pusē Latvijas vicečempioni ilgi spieda pretiniekus, tomēr pašās cīņas beigās paši vēlreiz ielaida bumbu savā ieskaites zonā un "Garkalne"/ "Livonia" cīņu noslēdza ar zaudējumu 0:26.

"Garkalne"/ "Livonia" rindās debitēja argentīnietis Pedro Saseress Garsons, kurš arī tika nosaukts par komandas labāko spēlētāju.

Divas stundas pēc šīs cīņas beigām uz tā paša laukuma kāpa "Miesnieki". Jau spēles otrajā minūtē "Baltrex" spēlētājs ar veiksmīgu individuālo skrējienu izraisīja haosu "Miesnieku" aizsardzībā, bet nākamajā uzbrukuma fāzē Šauļu spēlētāji bija precīzi un izvirzījās vadībā ar 5:0. Arī pēc tam "Baltrex" turpināja uzbrukt un "Miesniekiem" bija jārāda savas aizsardzības prasmes. Kaut Latvijas komanda praktiski netika pretinieku laukuma pusē, 23. minūtē tika atklāts mūsu valsts punktu rēķins šī gada sacensībās, Laurim Dūzelim trāpot tālu soda sitienu un deficītu samazinot līdz 3:5. Tomēr jau divas minūtes vēlāk "Baltrex" ienesa otro piezemējumu, bet līdz puslaika beigām to paveica vēl divas reizes un rezultāts kļuva 3:22, kaut beigu daļā uzbrukumus sāka veidot arī Latvijas sportisti.

Otrā puslaika sestajā minūtē vēl viens Dūzeļa soda sitiens, kas šoreiz jau bija no tuvākas distances, ļāva par trim punktiem samazināt deficītu, tomēr ļoti neveiksmīgs "Miesniekiem" izvērtās otrā puslaika vidus, kad tika ielaisti divi piezemējumi divu minūšu laikā un Latvijas čempioni jau zaudēja ar 6:36. Puslaika otrā puse notika mierīgāk un 33. minūtē Juris Iesalnieks veica piezemējumu laukuma vidū, pēc tam Dūzelim arī nelaižot garām iespēju trāpīt realizāciju. Savukārt spēles beigu daļā "Miesnieki" turpināja uzbrukt un pēc pārkāpuma pret Kristu Krūskopu Dūzelis trāpīja vēl vienu soda sitienu, mačam noslēdzoties ar 16:36.

Trešajā pirmās kārtas spēlē "Šiauliai" viesos ar 23:19 pieveica Kauņas "Žalgiris", līdz ar to pirmajā spēļu dienā uzvaras guva visas trīs turnīra Šauļu komandas.

"Top" līgas regulārā turnīra spēles notiks katru augusta sestdienu, 10. augustā arī tiekot aizvadītām pirmajām spēlēm mūsu valstī - plkst. 16:00 "Garkalne"/ "Livonia" Upesciemā uzņems "Šiauliai", bet pie "Miesniekiem" Baldonē tajā pat laikā viesosies "Žalgiris". Pēc viena apļa turnīra četras labākās turnīra komandas iekļūs pusfinālā, bet pēc tam sērijā līdz divām uzvarām tiks noskaidroti sacensību piektās sezonas čempioni.