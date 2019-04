Foto: 'Miesnieku' regbisti lieliskos laikapstākļos sezonu sāk ar uzvaru

Latvijas čempionvienība "Miesnieki" savā pirmajā Latvijas meistarsacīkšu mačā piektdien lieliskos laikapstākļos ar rezultātu 63:12 (15:7) savā laukumā apspēlēja "Fēniksu", kas atkal aizvadīja tikai vienu labu puslaiku, informē Latvijas Regbija federācija.

Kaut pirmajās 30 minūtēs čempioni pēc trim piezemējumiem izvirzījās vadībā ar 15:0, puslaika beigu daļā "Fēniksa" talants Kristaps Bērze aizskrēja no savas laukuma puses un deficīts tika samazināts uz pusi.

Otro puslaiku "Miesnieki" sāka ar diviem ļoti ātriem piezemējumiem, turklāt beidzot čempioni arī trāpīja realizācijas un rezultāts tika ievērojami palielināts - 29:7. Pēc tam "Miesnieki" vairs neapstājās, turklāt viņus īpaši neietekmēja arī desmit minūtes, kurās pēc brīdinājuma laukumā nedrīkstēja atrasties čempionu kapteinis Emīls Balodis. Tas notika epizodē, kad Balodis it kā veica piezemējumu, bet tiesneši to neieskaitīja, pēdējo gadu Latvijas labākajam spēlētājam izplūstot dusmās. Arī otro piezemējumu "Fēnikss" veica gandrīz identiski, šoreiz Reinim Zaltem aizskrienot no savas laukuma puses.

Čempioniem trīs piezemējumus ienesa Elmārs Šefanovskis, bet no viņa rezultativitātē vien pavisam nedaudz atpalika otrajā puslaikā realizācijas situšais Lauris Dūzelis, kurš iekrāja 13 punktus.

"Fēnikss" kļuva par pirmo komandu, kas šosezon aizvadījis jau divus mačus, jo čempionāta atklāšanas cīņā valmierieši ar 10:57 piekāpās "Garkalne"/"Livonia", arī toreiz aizvadot tikai vienu labu puslaiku. Latvijas meistarsacīkstēs pagaidām vēl nav iesaistījušās pagājušās sezonas bronzas spēles dalībnieces "Jūrmala" un LMT/"Eži".

"Miesnieki" - "Fēnikss" 63:12 (15:7)

"Miesnieki". Piezemējumi: Elmārs Šefanovskis 3, Emīls Balodis 2, Jānis Pēkmanis, Gunārs Andersons, Roberts Kunutis, Aigars Šilo, Andrejs Mantinieks, Lauris Dūzelis. Realizācija: Lauris Dūzelis 4.

"Fēnikss". Piezemējumi: Kristaps Bērze, Reinis Zalte. Realizācija: Reinis Zalte.