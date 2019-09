Latvijā varēs vērot lielāko daļu Pasaules kausa regbijā spēļu

Jau šonedēļ sāksies viens no ievērojamākajiem sporta pasākumiem - Pasaules kausa izcīņas finālturnīrs regbijā. Kā informē Latvijas Regbija federācija, 42 no 48 spēlēm tiešraidē varēs vērot LTV7.

Pasaules kauss risināsies no 20. septembra līdz pat 2. novembrim. Tā kā turnīrs tiks aizvadīts Japānā, spēles notiks no rītiem pēc Latvijas laika - pati agrākā spēle sāksies pat plkst. 6:15, visas pārējās ne agrāk kā 7:45, bet vēlāko spēļu sākuma laiks būs 13:45.

Tiešraides organizēja Latvijas Regbija federācija un tās padomes locekļi Kārlis Vents, Andrejs Šilinskis, kā arī Toms Ābele. Tāpat atbalstu sniedza padomes locekļi Renārs Danelsons un Māris Šmits.

"Mūsu uzdevums bija iegādāties šī notikuma raidtiesības. Par to domāt sākām jau pirms aptuveni gada, tomēr sākotnējā summa, ko prasīja raidtiesību īpašnieki IMG, bija, manā izpratnē, nereāla," Latvijas Regbija federācijas prezidents Aivars Pilenieks skaidro, kāpēc oficiāla skaidrība par turnīra translēšanu ieviesta vien pavisam neilgi pirms sākuma. "Tomēr Latvijas Televīzijas Sporta redakcijas vadītājs Andris Ušackis jau uzreiz teica, ka jārunā pēdējā brīdī, jo tad viņi ir pielaidīgāki. Tā tiešām arī bija - tuvojoties turnīram, IMG sāka mest summu lejā un jau parādījās reāli apmēri." Pilenieks pauž pateicību Latvijas Televīzijai, kas šoreiz uzņēmusies segt savas tehniskās izmaksas.

"Šobrīd esam vienojušies, ka tiešraidē varēs redzēt 42 no 48 spēlēm, kas ir ļoti labs rādītājs. Sākumā mums solīja 35 spēles, bet izcīnījām vēl. Būs redzami visi nozīmīgākie mači. Uzskatu, ka sponsoriem šis ir labs piedāvājums, jo tas nav vienreizējs pasākums, bet ilgs pusotru mēnesi. LTV7 rādīs atbalstītājus gan no rīta, gan vakarā - līdz ar to, kaut vai pāršķirstot kanālus, tos būs redzējis gandrīz katrs."

Pirmā tiešraide no Pasaules kausa būs jau piektdien, 20. septembrī, kad plkst. 13:35 sāksies translācija atklāšanas mačam starp Krieviju un Japānu, bet dienu vēlāk visa pasaule pieslēgsies pirmajai grandu spēlei, jo 12:45 sāksies duelis starp Jaunzēlandi un Dienvidāfrikas Republiku.