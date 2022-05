Latvijas regbija izlase Eiropas čempionāta pirmās konferences pēdējā spēlē piekāpjas Čehijai

Latvijas regbija-15 izlase sestdien Prāgā Eiropas čempionāta pirmās konferences Ziemeļu divīzijas turnīru beidza ar zaudējumu Čehijai.

Latvija piekāpās Čehijas valstsvienībai ar 17:54 (3:19).

Visas cīņas garumā čehi demonstrēja labāku saspēlētību un fizisko gatavību.

13.minūtē cīņā pie sava ieskaites laukuma dzelteno kartīti un desmit minūšu noraidījumu nopelnīja Ingus Aivars, un tūlīt čehi veica piezemējumu, kā arī iesita realizācijas sitienu - 7:0 Čehijas labā.

Mazākumā latvieši nebija ilgi, jo uzbrukumā pie Latvijas ieskaites laukuma noteikumus pārkāpa Jakubs Havels, 19.minūtē izlīdzinot regbistu skaitu abās laukuma pusēs.

26.minūtē uzbrukumā pa kreiso flangu vēl vienu piezemējumu veica čehi, izceļoties Janam Kučeram. Realizācijas sitiens Martina Cimpriha izpildījumā gan šoreiz bija neprecīzs - 12:0 mājinieku labā.

35.minūtē pie pirmajiem trim punktiem pēc soda sitiena tika arī Latvija - 3:12.

38.minūtē Dans Hošeks vēlreiz veica piezemējumu, kā arī sekmīgs bija realizācijas sitiens - 19:3.

Otro puslaiku latvieši sāka ar uzbrukumu un 42. minūtē Toms Asejevs panāca 8:19, mirkli vēlāk realizācijas sitiena pietuvojoties līdz 10:19.

Triju minūšu laikā rezultāts tapa 10:33.

52.minūtē pēc grupu cīņas pie Latvijas ieskaites laukuma līdz tam izlauzās Mareks Šimāks, bet divas minūtes vēlāk pa kreiso malu pēc rikošeta izlauzās Šeldons Forčens, piezemējumu veicot skaistā lidojumā. Cimprihs iesita abus realizācijas sitienus.

64.minūtē Latvija atbildēja ar septiņiem gūtiem punktiem.

Vispirms uzbrukumā pa kreiso malu pēc asprātīgas Artūra Alaiņa piespēles ar kāju vistuvāk mājinieku ieskaites laukumam izrādījās Miķelis Jurēvičs, kurš šo iespēju garām nelaida, bet realizāciju iesita Aigars Šilo - 17:33.

Spēles turpinājumā čehi vēl divreiz izlauzās līdz Latvijas ieskaites laukumam, panākot 47:17 vadību.

80.minūtē no Latvijas spēlētājiem vēlreiz aizbēga Krištofs Kohouts, bet Cimprihs iesita realizāciju - 54:17, tūlīt pēc tam spēlei arī beidzoties.

Otrā grupas spēlē sestdien Ungārija savā laukumā tikās ar Zviedriju.

Aprīlī Latvija Baldonē vispirms ar 32:9 uzvarēja Luksemburgu, bet pēc tam ar 25:46 zaudēja Zviedrijai. Pērn rudenī paredzētās Latvijas izlases spēles Covid-19 dēļ tika atceltas, tādējādi latviešiem mačs ar Luksemburgu bija pirmais regbija-15 duelis pēdējo pāris gadu laikā.

Pēc spēļu pārcelšanas Latvijas - Ungārijas savstarpējā cīņa netiek plānota.

Savukārt Čehija aizvadījusi divas spēles, pērn novembrī ar 39:12 uzvarot Luksemburgu un ar 31:13 pārspējot Ungāriju.

Latvijas izlasei spēlē ar čehiem pievienojās četri leģionāri - Dimitri Fundū no Francijas, Godsfeivors Meduka un Robijs Deividsons no Anglijas un Antons Oseledko no Zviedrijas. Savukārt cīņā nepiedalījās tādi pamatsastāva spēlētāji kā Juris Iesalnieks, Kaspars Briedis, Vigo Valdavs un Tomass Deividsons.

Divīzijas līderpozīcijās ar 15 punktiem trijās spēlē atrodas Čehija, desmit punkti divās spēlēs ir Zviedrijai, piecus punktus trijos mačos nopelnījusi Latvija, četri punkti četros dueļos ir Luksemburgai, bet vienu punktu divās cīņās ir nopelnījusi Ungārija.

Nākamajā ciklā abas divīzijas tiks apvienotas, tādējādi neviena no izlasēm neizkritīs uz zemāku līmeni. Toties uzvarētājai būs iespēja pacelties divīziju augstāk.

Latvijas vīriešu regbija izlases sastāvs: Guntis Cirša, Gundars Grieķis, Ingus Aivars, Emīls Balodis, Pēteris Lunts, Dimitri Fundū, Miķelis Jurēvičs, Toms Asejevs, Elmārs Šefanovskis, Ruslans Kotļevs, Ivo Kapiņš, Godsfeivors Maduka, Roberts Brikmanis, Andrejs Mantinieks, Robijs Davidsons, Antons Oseledko, Jānis Kaucis, Dainis Turkins, Artūrs Alainis, Aleksejs Grigorjevs, Valērijs Runco, Agris Apkalns, Valters Raņķis.