Latvijas regbija izlasi uzticēts vadīt Mārtiņam Straumem

Latvijas Regbija federācija (LRF) par Latvijas vīriešu regbija 15 izlases galveno treneri apstiprinājusi "Eži" komandas vadītāju Mārtiņu Straumi, vēsta LRF.

Straumes asistenti būs Viktors Silvoniks un Žans Baptiste Brizuljē, kurš vada Latvijas regbija 7 izlasi.

Mārtiņš Straume jau no 2001. gada aktīvi iesaistījies trenera darbā RK ''Eži'', kā arī ir ilgus gadus bijis Latvijas U18 izlases treneris, sākumā kā trenera palīgs un pēc tam jau galvenais treneris.

Galvenā trenera Sergeja Lisko laikā bijis trenera palīgs Latvijas vīriešu regbijs 15 izlasei. Šobrīd, ir sporta skolotājs Babītes Vidusskolās, trenē bērnu komandas un ir galvenais treneris regbija klubā "Eži". Studējis un absolvējis Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmiju un ir B kategorijas regbija treneris un sporta skolotājs.

"Mārtiņš Straume Latvijas regbijā ir visiem zināms. Ilgus gadus bijis palīgs izlases galvenajiem treneriem. Jau 2022/2023 gada sezonā uzrunāju Mārtiņu pievienoties kā palīgam Latvijas izlasei. Tajā brīdī varēja redzēt un sajust, ka ir ambīcijas, bet būtiski atšķiras redzējums regbija spēlei ar galveno treneri Kristapu Staņu," saka LRF prezidents Kārlis Vents. "Pēdējie divi trīs gadi ir bijuši ļoti izaicinoši Latvijas izlases lielajai izlasei un viss sākās ar Covid, kad kaut ko bijām spēlējuši, tad pārtraukums, tad atkal spēles, tad pārtraukta sezona, tad no izlases vadīšanas atteicās angļu speciālists Gerijs Vokers, jo nevarēja apvienot ar būšanu klātienē Latvijā.

"Tāpēc no savas puses es visu pirms vēlos izteikt trenerim Kristapam Staņam lielu pateicību par to, ka viņš uzņēmās vadīt kā galvenais treneris izlasi un strādāt kopā ar mani pie izlases kultūras maiņas, pie jauniem mērķiem, bet apstākļi bija ļoti grūti un neviens cits nebija gatavs to darīt. Visiem tikai bija viedoklis par to, kā vajag darīt. Tāpēc vienmēr saku, atnāc un izdari labāk pirms kādu kritizēt," turpina Vents. "Kā vajag, laikam mēs visi zinām, bet to kas nāk un izdara ir tikai retais. Bija process, bija izmaiņas, bija kļūdas, bet bija arī vērā ņemamas lietas – pārliecinoša spēle un uzvara pret Luksemburgu, sīksta spēle pret Zviedriju, divi zaudējumi pret spēcīgo Čehiju, bet kuros spēlētāji ticēja, ka varam pret viņiem spēlēt un arī spēlējām. Atceltas spēles pret Moldovu un Luksemburgu. Daugavas stadiona atmosfēra, izlases ģērbtuves, izlases jaunais tēls un spēlētāju attieksmes maiņa. Pēdējo sekunžu uzvara izbraukumā pret Ungāriju. Tāpēc visu cieņu trenerim un kolektīvam, kuri tam visam izgāja cauri kopā, plecu pie pleca."

Vents neslēpj, ka bija domāts par ārzemju speciālistiem, bet iespēja dota latviešu trenerim, "kam seko pareizi organizēta treneru profesionālā izaugsme, konsultantu un speciālistu piesaiste, jo to treneru mums ir Latvijā palicis tik maz, ka tas jau paliek katastrofāli, apzinoties to, ka jebkurš sports, jebkurš pulciņš sākas ar treneri, ar pasniedzēju, ar pedagogu, bet ja to mums nav, tad nebūs arī ne spēlētāju, ne komandu, ne arī klubu".