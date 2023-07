Latvijas U-18 regbija-7 izlase Eiropas čempionāta Sudraba līgā izcīna otro vietu

Latvijas U-18 regbija-7 izlase Polijas pilsētā Zabki izcīnīja otro Eiropas čempionātā "Trophy" divīzijā jeb Sudraba līgā, informēja Latvijas Regbija federācija.

Turnīru latvieši sāka ar trīs uzvarām pēc kārtas, pirmajos mačos pārspējot Austriju (46:0), Serbiji (40:5) un Moldovu (40:0). Tad tika piedzīvots zaudējums pret Rumāniju (10:14), Latvijas regbisti pusfinālā ar 17:12 pieveica mājiniekus poļus, savukārt finālā piedzīvots zaudējums Rumānijai.

Latvijas izlases izcīnīta otrā vieta Eiropas čempionāta ir vēsturisks panākums regbijā-7. Nākamgad pirmoreiz Latvijas vēsturē būs iespēja spēlēt Eiropas augstākajā divīzijā ar 12 labākajām regbija izlasēm – "Championship" divīzijā.

"Komanda bija vienreizēja, džeki ir viena liela ģimene. Viens par visiem un visi par vienu. Noskaņojums un attieksme bija profesionāla, visi zināja uz ko ejam un to paveicām," sacīja Dāvida Židelis, komandas kapteinis. "Emocijas, labi pavadītais laiks un kopīgie momenti paliks man atmiņā uz visu mūžu. Šī komanda paveica milzīgu darbu pirms turnīra un tas ļoti labi atspoguļojās sasniegtajā rezultātā."

Ruslans Sosnars bija jaunākais spēlētājs komandā, taču viņam tas netraucēja kļūt par izlases vērtīgāko regbistu.

"Turnīrs bija ļoti spilgts un es to atcerēšos visu mūžu, īpaši to, kā cīnījāmies visās spēlēs! Šī komanda uz visiem laikiem paliks manā sirdī." viņš sacīja. "Šis turnīrs visiem deva lielu pieredzi, un parādīja uz ko esam spējīgi. Tas pierādīja, ka varam ne tikai spēlēt, bet arī uzvarēt!! Es pateicos katram no puišiem, kuri bija kopā ar mani šajā turnīrā, jo bez jums tas viss nebūtu noticis."

Savukārt komandas galvenais treneris Elmārs Šefanovskis norādija, ka spēlētāji profesionāli pārslēdzās no spēles uz spēli.

"Līdz augstvērtīgam regbijam vēl ir jātrenējas un to mēs arī turpināsim darīt. Lielākā daļa komandas paliek arī uz nākamo ciklu.Gribu pateikt lielu paldies klubiem, kuri sagatavoja šos spēlētājus. Kā arī vecākiem, kas ļauj nodarboties ar šo foršo sporta veidu. Ir redzams, ka mēs esam uz pareizā ceļa Latvijas regbijā, ko parāda pēdējā laika sasniegumi," uzsvēra treneris.

Izlases sastāvs:

Jānis Cepurītis

Ruslans Sosnars

Dāvis Gabriels Juškus

Gļebs Vorobjovs (visi - RK "Livonia")

Artis Konutis

Rihards Pluškevics

Edvards Benķis

Dāvids Židelis (kapteinis)(visi - RK "Mītava")

Gabriels Ķirsis

Kristiāns Teležņikovs (abi- RK "Baldone")

Edžus Žvibulis

(RK "Eleja")

Ervīns Riekstiņš

(RK "Eži")

Oskars Vītoliņš (RK "Miesnieki")

Elmārs Šefanovskis (galvenais treneris)

Kaspars Jakušs (fizioterapeits)

Kārlis Vents (menedžeris)