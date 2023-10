'Livonia' regbistus pirms TOP līgas bronzas mača piemeklējušas dažādas likstas

Pēc piedzīvotā zaudējuma 20:27 Baltijas Top līgā ļoti līdzīgā spēlē par trešo vietu Viļņas "Geležinis Vilkas" komandai spraigā cīņā ar 20:27 piekāpās Garkalnes RK "AlphaLane/Livonia" galvenais treneris Nīls Džonsons norādīja, ka pirms šīs spēles komandu piemeklējušas vairākas likstas. Savukārt komandas kapteinis Enzo Beltramino atzina, ka spēlētāji nevarēja parādīt tādu sniegumu, kādu vēlētos.

Iepriekš ziņojām, ka, lai arī spēles izskaņā pērnā gada vicečempioniem "AlphaLane/Livonia" bija iespējas panākt neizšķirtu un novest spēli līdz papildlaikam, tomēr beigās nācās piedzīvot zaudējumu lietuviešiem un ieņemt ceturto vietu, kas ir Latvijas regbija komandu otrs labākais panākums šajā prestižajā Baltijas Top līgā.

"Jāsaka, ka ir daudz kas interesants saistībā ar spēli par trešo vietu. Pretinieku komanda mūs informēja par to, ka viņi ir gatavi iesniegt protestu par mūsu divu viesspēlētāju dalību spēlē. Tādējādi, neskatoties uz rezultātu, pat ja mēs uzvarētu spēlē, tad visticamāk pretinieku komanda iesniegtu sūdzību un mums varētu ieskaitīt zaudējumu. Par šo mēs diskutējām divas dienas, bet lietuvieši bija nelokāmi un negrasījās mainīt viedokli, uzstājot uz protesta iesniegšanu. Tādējādi mums piektdien vajadzēja pieņemt lēmumu par to, kuri spēlēs un kuri nē. Tas ietekmēja gatavošanos bronzas mačam. Treniņā neierasti divi spēlētāji satraumējās. Tās nebija lielas traumas, bet tik un tā mēs palikām vēl bez diviem spēlētājiem. Ar to viss vēl nebeidzās, proti, piektdienas vakarā pēc komandas kopīgajām vakariņām vairāki spēlētāji, tajā skaitā arī viens no komandas līderiem, saindējās ar ēdienu un jutās slikti. Veselības problēmas turpinājās arī spēles dienā, tādējādi ļoti negatīvi ietekmējot dažus no komandas līderiem," par vairākām likstām pirms bronzas spēlēs stāsta Nīls Džonsons.

"Mēs zinājām, ka būs lietains laiks un slapjš laukums. Mēs tam gatavojāmies un izplānojām stratēģiju ar bumbas speršanu uz priekšu. Laukuma puses izlozē pirms pašas spēles mēs zaudējām, un nācās spēlēt pirmo puslaiku pret ļoti stipru vēju. Tas nebija labi, jo mēs zinājām, ka pretinieki to efektīvi izmantos, jo "Vilkas" komanda ir prasmīga un efektīva," raksturojumu sniedz Džonsons un turpina: "Tāpēc arī zaudējām pirmo puslaiku 5:20. Mēs nebijām pietiekami labi disciplinēti, nopelnījām arī dzelteno kartīti. Šī ir mūsu problēma visā sezonā, proti, ka par daudz nopelnam dzeltenās kartītes. Pret "Baltrex" iepriekšējā spēlē nopelnījām divas, tagad vienu dzelteno kartīti," uzsver galvenais treneris.

"Pirmajā puslaikā atdevām par daudz punktus. Taču, neskatoties uz to, pirms otrā puslaika mēs sapratām, ka nav tik slikti un ir vēl iespēja, jo vējš būs mūsu pusē otrajās 40 minūtēs. Par spīti tam, ka rezultāts uz tablo izskatījās ļoti slikti, spēlētāji nebija zaudējuši cerību. Regbijā parasti ir divi dažādi puslaiki, ja ir stiprs vējš un nelabvēlīgi laika apstākļi. Otro puslaiku iesākām spēcīgi, diezgan ātri guvām punktus ar piezemējumu. Centāmies spēlēt vairāk ar bumbas raidīšanu uz priekšu ar kāju, turot lietuviešus viņu laukuma pusē, un piespiest pretiniekus pieļaut kļūdas, lai varētu gūt punktus, spēlējot pa vējam," skaidro Džonsons un turpinājumā norāda, ka tad notika kas jocīgs un "Livonia" par labu nenākošs, proti, pēc pamatīgas lietus gāzes vējš pazuda un līdz ar to visas priekšrocības un iespējas, uz ko komanda cerēja, pēkšņi un negaidīti pagaisa.

"Tad lēnām mēs sākām "zaudēt" spēlētājus, tāpēc bija jāizdara maiņas, kas nebija balstītas uz taktiku, bet veiktas traumu dēļ. Beigās centieni izlīdzināt rezultātu mums nevainagojās panākumiem. Tika pieņemti nepareizi lēmumi, šādos slapjos apstākļos pieļāvām par daudz kļūdu. Izšķirošajos brīžos spēlētājiem bumba izkrita uz priekšu," pieļautās kļūdas uzskaita "Livoniu" trenējošais ārzemju speciālists.

"Tādos apstākļos reizēm nākas spēlēt. Šī spēle jau ir vēsture. Uzskatu, ka pēdējās divas spēles ir parādījušas, ka, ja grib uzvarēt Baltijas Top līgā vai iegūt kādu godalgu, ir jābūt ļoti labā fiziskā formā. Mums šajā sakarā bija jāsaskaras ar sarežģījumiem, proti, pēdējās divās spēlēs pārāk daudzi spēlētāji spēlēja uz kādiem 60-70%, ne 100%, jo sezonas laikā šajā spēcīgajā līgā ir bijušas smagas spēles, un spēlētāji ir guvuši traumas," norāda Džonsons, piebilstot, ka šī spēle ir bijusi noslēgums kopumā pozitīvai sezonai.

Enzo Beltramino apgalvo, ka viesi pieļāvuši mazāk kļūdu kā livonieši un bija pelnījuši uzvaru. "Mēs nevarējām nospēlēt tā, kā gribējām. Mēs pieļāvām daudz kļūdu, kas mums maksāja ar punktu zaudēšanu. Mēs nespējām pietiekami ātri atgūties. Pēdējās minūtēs, mēs mēģinājām un mēģinājām gūt punktus, bet pretinieku aizsardzība bija laba, un viņi beigās bija pelnījuši uzvaru," atzīst Beltramino. "Pretinieki pieļāva mazāk kļūdu nekā mēs, un grūtos apstākļos, kādos notika šī spēlē spēcīgā lietus un vēja dēļ, "Vilkas" spēlētāji spēja labāk izmanot mūsu kļūdas un pārvērst tās punktos," norāda "Livonia" kapteinis.

"Livonia" menedžeris Gregors Gorohovskis vēlas pateikties visiem līdzjutējiem, kas sestdien bija atnākuši skatīties spēli un just līdzi komandai, kā arī tiem, kas sezonas garumā ir sekojuši "Livonia" gaitām un panākumiem Baltijas Top līgā, skatoties klātienē vai spēļu tiešraides. Viņš arī velta atzinīgus vārdus Lietuvas komandai: "Apsveicam pretiniekus ar pelnītu uzvaru. "Geležinas Vilkas" parādīja tiešām pašaizliedzīgu spēli. Sestdienas mačā viņi bija labāki par mums un labāk spēja realizēt savas iespējas, godam nopelnot trešo vietu."