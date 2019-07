'Miesnieki/Ķekava' uzvar Latvijas čempionāta regbijā-7 pirmajā etapā

Latvijas čempionāta regbijā-7 sezonas pirmajā posmā sestdien Baldonē triumfēja "Miesnieki"/ "Ķekava" komanda, kas finālā ar 19-12 pārspēja vienību "Jūrmala"/ "Livonia", informē Latvijas Regbija federācija.

Šosezon Latvijas čempiona tituls tiks sadalīts divos sabraukumos – otro reizi sportisti turpat Baldonē tiksies 20. jūlijā. Čempioni tiks noskaidroti divu posmu summā.

Pirmajā etapā laukumā devās septiņas komandas, kas bija sadalītas divās apakšgrupās. Pieteiktas bija pa divām vienībām no valsts spēcīgākajām komandām "Miesnieki" un "Livonia", kā arī regbija klubi "Jūrmala", "Eži" un "Fēnikss". Pirms sacensībām "Miesnieku" un "Livonia" pirmās komandas bija iekļautas katra savā apakšgrupā, tomēr "Livonia" spēcīgāku sastāvu pieteica savai otrajai komandai, līdz ar to ar galvenajiem konkurentiem savā starpā tiekoties jau vienā no pirmajiem mačiem. Abas favorītes spēlēja apakšgrupā, kurā bija tikai trīs komandas, jo nepāra dalībnieku skaits diemžēl izveidoja situāciju, kad grupās vienībām nebija līdzvērtīgs spēļu skaits.

Apakšgrupā "Miesnieki/Ķekava" pārspēja "Jūrmala/Livonia" ar 21:10. Vēl vienā spēlē "Miesnieki/Ķekava" ar 31:0 sagrāva jūrmalniekus, kamēr "Jūrmala/Livonia" pārspēja kūrortpilsētas komandu ļoti rezultatīvā cīņā ar 38:21.

Otrajā grupā pamanījās triumfēt komanda "Fēnikss", kas ar 36:0 sagrāva "Ežus", ar 22:19 uzvarēja "Garkalne/Livonia", bet ar 19:5 pārspēja "Miesnieki/Baldone" spēlētājus. Aiz "Fēniksa" šajā grupā otrie palika "Miesnieki/Baldone" spēlētāji, arī sasniedzot pusfinālu.

Pusfinālos uzvaras svinēja abas labākās B apakšgrupas komandas - "Miesnieki/Ķekava" ar 33:7 pārspēja "Miesnieki/Baldone", bet "Jūrmala/Livonia" ar 34:0 "Fēniksu". Savukārt finālā "Miesnieki/Ķekava" pārspēja "Jūrmala/ Livonia" ar 19:12. Šajā mačā uzvarētājiem pa piezemējumam veica Elmārs Šefanovskis, Viktors Silovniks un Hardijs Nungurs, bet pa realizācijai trāpīja Raivis Kokins un Juris Iesalnieks. Savukārt "Jūrmala/Livonia" rindās piezemējumus veica lietuvietis Armands Kaļinausks un šīs sezonas Latvijas izlases dalībnieks Roberts Brikmanis, bet pie realizācijas tika Kaļinausks.

Spēlē par trešo vietu "Fēnikss" ar 33:10 uzveica "Miesnieki/ Baldone", piekto vietu turnīrā izcīnīja "Jūrmala", bet kopvērtējuma tabulu noslēdza "Garkalne/Livonia" un "Eži".