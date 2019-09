Pasaules kausa mājiniece Japāna turnīru sāk ar atspēlēšanos un uzvaru

Pasaules kausa izcīņa regbijā piektdien, 20. septembrī, sākās ar mājinieces Japānas izlases uzvaru. Uzlecošās saules zemes regbisti turnīra pirmajā mačā A grupā atspēlējās un ar 30-10 (12-7) pieveica Krievijas komandu.

Pirmo piezemējumu Pasaules kausā izdarīja Krievijas izlases spēlētājs Kirils Golosņickis, kurš pārtvēra bumbu Japānas komandas laukuma pusē un bez problēmām veica piezemējumu. Krievijas regbisti ilgu laiku saglabāja vadību, bet mājiniece ar piezemējumu pirmā puslaika beigās panāca 12-7. Otrajā puslaikā laukumā dominēja Japānas regbisti, svinot drošu uzvaru.

Mājiniekiem trīs piezemējumus izdarīja Kotaro Matsušima, bet vēl vienu bumbas ienešanu viņam tiesneši nefiksēja pēc video atkārtojuma izpētes.

Hatrick to this guy matsushima .!!!! Japan now extended their score 30- 10 less then 2 minutes before FT #RugbyWorldCup #JPNvsRUS#RWC2019 #GoldBlooded #RugbyWithEmirates pic.twitter.com/KV5H2CbOGi