Regbija nesaskaņas pērn sasniedza jaunu fāzi, jo Latvijas Regbija federācija (LRF) spēra līdz šim Latvijas sportā neredzētu soli – no bijušā prezidenta Aleksandra Zumenta civilprocesā centās piedzīt gandrīz 150 000 eiro par radītajiem zaudējumiem, no kuriem lielākā daļa ir saistīta ar autobusa (attēlā pa labi) iegādi federācijas vajadzībām. Šī gada 26. martā Rīgas rajona tiesa daļēji apmierināja LRF prasību pret Aleksandru Zumentu, no viņa piedzenot zaudējumus. Zuments lietu pārsūdzēja Rīgas apgabaltiesā, kas šonedēļ apelāciju apmierināja un noraidīja LRF prasības.

Vai ar to regbija kašķi beigsies? Vai beigsies naudas un laika tērēšana savstarpējo domstarpību risināšanai ar tiesas palīdzību? Visticamāk, ka ne. LRF spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Civillietu departamentā 30 dienu laikā no sprieduma sastādīšanas dienas, kasācijas sūdzību iesniedzot Rīgas apgabaltiesā un iemaksājot drošības naudu 300 eiro apmērā. Kā portālam "Delfi" sacīja LRF valdes loceklis Māris Zeltiņš, LRF pēc rūpīgas iepazīšanās ar pilno spriedumu lems, vai iesniegs kasāciju. Viņš gan piebilda, ka, visticamāk, kasācija tiks iesniegta un LRF turpinās tiesāties ar bijušo LRF prezidentu.