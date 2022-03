Regbija izlases galvenais treneris Staņa: turpināsim tradīciju savu spēli vairāk orientēt uz cīņu

Latvijas regbija-15 izlase turpinās tradīciju savu spēli vairāk orientēt uz cīņu, preses konferencē pirms sestdien gaidāmās spēles ar Luksemburgu teica valstsvienības galvenais treneris Kristaps Staņa.

Latvijas regbija izlase sestdien Eiropas čempionāta pirmās konferences Ziemeļu divīzijas pirmajā mačā Baldonē uzņems Luksemburgas valstsvienību. Valstsvienība šim ciklam gatavoties sāka februāra beigās un šajā laikā aizvadījusi arī pārbaudes spēli ar Lietuvu, galvenokārt, lai regbistiem būtu iespēja sajust spēles garšu.

"Luksemburga šajā ciklā jau aizvadījusi mačus un ir saspēlētāka komanda. Mēs esam atraduši ļoti labu līderu kolektīvu, kurā ir gan pieredze, gan jauni talantīgi spēlētāji. Izmantosim labāko Latvijā pieejamo resursu, komandā ir pārliecinoši un spēlēt griboši puiši," uzsvēra Staņa.

23.aprīlī Latvijā tiks uzņemta arī Zviedrija, bet 7.maijā paredzēts mačs viesos ar Čehiju. Rudenī Covid-19 dēļ nevarēja notikt vairākas spēles un pēc maču pārcelšanas Latvijas - Ungārijas savstarpējā cīņa netiek plānota.

"No nākamā cikla mainās izspēles kārtība un grupu izkārtojums, kā rezultātā no mūsu grupas viena komanda pacelsies augstāk un divīzijas apvienosies. Ja mēs uzvaram trīs turpmākās spēles, tad ir priekšā cīņa ar "Rugby Europe" par spēli ar Ungāriju, kas pagaidām netiek ieskaitīta vispār, nevienai no komandām nepiešķirot uzvaru. Tāpēc, ja arī uzvaram trīs mačos, mums nebūtu iespēju pacelties līmeni augstāk," situāciju skaidroja Staņa.

Šajā ciklā izlases rindās debiju piedzīvos francūzis Dimitrijs Fundū-Mulele, kurš ir Francijas pēc spēka trešās līgas jeb "Federale 1" komandā "Graulhet". Tāpat Latvijas izlases redzeslokā ir arī velsietis Žans Batists Bruzuljē, kurš spēlē Anglijas pēc spēka otrā čempionāta jeb "RFU Championship" vienībā "Hartpury College". Abiem regbistiem viens no vecvecākiem ir latvieši.

Bruzuljē savulaik 20 gadu vecumā ir spēlējis Velsas regbija-7 izlasē, taču pēc "World Rugby" jaunajiem noteikumiem viņš var mainīt savu piederību un pārstāvēt Latviju.

"Visu pērno gadu strādājām pie šī jautājuma, lai viņu varētu piesaistīt mūsu izlasei. Bruzuljē ir ļoti ieinteresēts spēlēt Latvijas izlasē un aktīvi palīdzēja risināt šo jautājumu. Diemžēl viņš kluba spēlē ir guvis traumu un šajā ciklā, visticamāk, nevarēs palīdzēt. Taču vēlamies viņu piesaistīt tāpat treneru korpusā, lai palīdz regbistiem attīstīties," stāstīja Staņa.

"Abi ir pieteikušies paši caur izlases bijušo galveno treneri, tagad konsultantu Geriju Volkeru. Taču, pirmkārt, gribam attīstīt vietējos spēlētājus, bet, ja kāds ir kārtu augstāks par vietējiem, tad izskatām iespēju piesaistīt no malas," turpināja treneris.

Gatavojoties pavasara spēlēm, izlasei tika piesaistīts fiziskās sagatavotības treneris Aigars Kotāns.

"Spēlētāji, neskatoties uz pilna laika darbu, piedalījās visā fiziskās sagatavotības procesā, kas ir liels ieguldījums no viņiem. Vai būs spēles sagatavotība? Ceru, ka dzersim uzvaras kausus," atzīmēja Staņa.

Latvijas komanda ir pētījusi Luksemburgas spēli, pievēršot uzmanību tās mačam ar Ungāriju.

"Tā ir ļoti spēlējoša komanda, kurā katrs var iesaistīties bumbas spēlē, ne tikai bumbas nešanā. Redzam punktus, kur varam izdarīt spiedienu. Latvijas regbijs ir vairāk orientēts uz cīņu un cīņas spēlētājiem. Turpinām šo tradīciju un nedaudz papildinām ar brīvām spēles iespējām. Galvenais akcents būs uzticēties procesam un izbaudīt spēli," stāstīja Staņa.

Savukārt izlases kapteinis Miķelis Jurēvičs pateicās Eiropas Regbija federācijai, ka izlasei atkal ir iespēja kāpt uz starptautiskās skatuves regbijā-15.

"Neesam kādu laiku spēlējuši "piecpadsmitnieka" izlasē. Gatavojamies ar izlasi cītīgi un ir labs apmeklējums treniņiem. Esam pozitīvi noskaņoti un klausāmies trenera norādījumos. Man ir liels izaicinājums būt kapteinim, turklāt tas būs manā pirmajā regbija-15 spēlē. Ceru, ka komanda mani atbalstīs šī cikla gaitā. Pārbaudes mačā ar Lietuvu varējām izdarīt secinājumus par spēlētāju kondīciju un redzēt spēles zīmējuma rašanos," atklāja Jurēvičs.

Luksemburgas izlases spēlētājs, Jurēviča komandas biedrs "Garkalne"/"Livonia" vienībā Klemāns Blerī pastāstīja, ka valstsvienībā ir izmaiņas treneru sastāvā un ir jauna pieeja spēlei.

"Tāpat izlasē ir jauni spēlētāji, kuri ir veiksmīgi integrējušies komandā. Apmēram puse no komandas ir no ārvalstīm - Francijas, Anglijas, Īrijas un citām. Uzvarējām Ungāriju un vēlamies turpināt uz tādas pašas nots. Būs interesanti spēlēt pret saviem komandas biedriem, taču emocijas jāatstāj malā un jāspēlē uz uzvaru," stāstīja Blerī.

"Negaidījām šādus laikapstākļus, taču ceram, ka sestdien būs labāk. Esmu spēlējis Baldonē, kur segums ir ļoti labs. Luksemburgā no oktobra līdz februārim ir pārtraukums, bet tie, kuri spēlē Francijā, viņiem šajā laikā ir bijuši mači. Būs interesanti spēlēt šādos laikapstākļos," turpināja Blerī.

Tikmēr Latvijas Regbija federācijas (LRF) prezidents Aivars Pilenieks stāstīja, ka Eiropas Regbija federācija brīdināta par to, ka aprīļa sākumā Latvijā var būt arī ziemai atbilstoši laikapstākļi.

"Ceturtdien būs spēles komisāre, kurai atrādīsim laukumu. Galvenais, lai laukums būtu pietiekoši atkusis un nebūtu bīstams spēlei. Virskārta laukumam ir atkususi un no drošības viedokļa var spēlēt," teica Pilenieks.

LRF pašlaik nav piešķirts valsts finansējums, jo organizācijas statūti neatbilstot labas pārvaldības principiem. Nākamajā nedēļā plānotajā kopsapulcē plānots šos statūtus mainīt, lai varētu pretendēt uz finansējumu.

"Izlases spēles varēs notikt un finansējums tām tiks nodrošināts. 6.aprīlī notiks pilnsapulce, kurā veiksim izmaiņas un novērsīsim trūkumus. Finansējums ir apturēts līdz šo trūkumu novēršanai, tas nav atņemts pavisam," komentēja Pilenieks.

Divīzijas līderpozīcijā ar desmit punktiem divās spēlēs ir Čehija, piecus punktus vienīgajā mačā nopelnījusi Zviedrija, četri punkti trīs dueļos ir Luksemburgai, vienu punktu divās cīņās ir nopelnījusi Ungārija, bet Latvija vēl nav iesaistījusies turnīrā.