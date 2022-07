Regbija kluba 'Livonia' treneris: 'Top' līga būs profesionālāka nekā Latvijas čempionāts

"Top" līga regbijā-15, kurā šogad sacentīsies divas Latvijas un sešas Lietuvas komandas, būs nedaudz profesionālāka nekā Latvijas čempionāts, uzskata "Livonia" galvenais treneris Antoniu Žuāu de Karvaļu Abrēu.

"Livonieši" sezonas pirmo maču "Top" līgā aizvadīs svētdien, kad Baldones stadionā uzņems Lietuvas vienību "VRA-Tomosta" no Viļņas.

"Sekojot līdzi līgas jaunumiem, domāju, ka "Top" līga būs nedaudz profesionālāka nekā Latvijas čempionāts. Gribam sacensties labā līmenī un sniegt spēlētājiem pārliecību, kas noderēs arī Latvijas čempionātā. Ceru, ka būs kvalitatīva spēle un lielāks ātrums. Bija ļoti grūti analizēt pretiniekus, jo komandās ir sastāva un treneru korpusa izmaiņas. Iesim no spēles uz spēli, skatoties vairāk uz savu sniegumu," ceturtdien notikušajā preses konferencē stāstīja Abrēu.

"Livonia" vienības kapteinis būs Miķelis Jurevičs, kurš šos pienākumus pilda arī Latvijas izlasē. "Esmu pateicīgs treneriem un klubam par uzticētajiem kapteiņa pienākumiem. Treniņos esam vairāk cilvēku un varam pārliecinošāki iet cauri savām izspēlēm. Visi ir klāt un redz, kā veidojas spēles zīmējums," atzīmēja Jurevičs.

Mēneša vidū notikušajā Latvijas regbija grandu duelī "Livonia" ar 23:26 zaudēja "Miesnieki"/"Ķekava" regbistiem, kuri uzvaru izrāva pēdējā uzbrukumā. "Varbūt bijām pārāk daudz sapriecājušies, atskatoties uz pagājušo sezonu, kad spēle pret viņiem padevās labāka un bija uzvaras. Ir daudz jaunu iestrāžu un gribējām iziet cauri visām kombinācijām, taču tas nesanāca. Iespējams, nebijām pārslēgušies uz parasto regbiju," secināja Jurevičs.

Kluba menedžeris Gregors Gorohovskis pastāstīja, ka mājas spēles "Top" līgā "Livonia" aizvadīs vismaz divos laukumos, Baldonē un Ogrē. "Diemžēl mājas stadions Upesciemā neatbilst "Top" līgas prasībām. Kluba ambīcijas ir diezgan augstas, bet, lai gan esam amatieri, mūsu mērķi ir tuvu pusprofesionāliem. Esam izveidojuši maksimāli konkurētspējīgu komandu, kas var cīnīties par uzvaru katrā mačā," stāstīja Gorohovskis.

"Livonia" "Top" līgai pastiprinājusi sastāvu ar septiņiem spēlētājiem no "Ežiem" un astoņiem no "Fēniksa", kuri piedalās komandas treniņos. No ārzemniekiem "Livonia" komandā būs Dienvidāfrikas Republikas (DĀR) regbists Donovans Du Randts, argentīnietis Enco Ignasio Beltramino, kā arī Zviedrijā augušais latviešu izcelsmes spēlētājs Antons Oseledko, un, iespējams, arī anglis Toms Davidsons, kuram arī ir latviešu saknes.

Iepriekšējās sezonas nogalē traumu dēļ "Livonia" nevarēja nokomplektēt sastāvu "Top" līgas bronzas dueļiem. Tāpat turnīra norisi iztraucēja Covid-19.

"Grūti prognozēt, vai nonāksim tādā situācijā, kā pērn. Mūsu soliņš ir garāks un nevajadzētu būt tādai situācijai, ka nav spēlētāju, kurus pieteikt mačiem," teica Gorohovskis.

"Livonia" prezidents Vigo Valdavs uzsvēra, ka kluba uzstādījums nevar būt citādāks, kā iet laukumā un katrā spēlē cīnīties par uzvaru. Viņaprāt, komandas spēks ļaus pacīnīties par augstu pozīciju, pat par pirmo vietu.

"Regbijam beidzot jāizskan kā sporta veidam, nevis citādos veidos. Ceļi uz rezultāti var būt dažādi, bet nav jēgas iet laukumā, ja ir vājāks sastāvs. Tikai tā radīsies interese par regbiju kā spēli. Ideāli būtu, ja varētu izveidot profesionālu klubu, bet pagaidām tas ir tāls sapnis," skaidroja Valdavs.

Jau otro reizi šogad nav apstiprināta Latvijas Regbija federācijas (LRF) valde un augustā trešo reizi šajā gadā norisināsies prezidenta vēlēšanas. Valdavs pauda, ka klubs nevar būt atrauts no kopējās sistēmas un nesaskaņas regbija virtuvē atstājot iespaidu arī uz sniegumu laukumā.

"Ja sistēma ir pavāja vai tajā nekas nenotiek un krītas līmenis, tad arī klubā tas krītas. Regbijā esmu no astoņdesmitajiem gadiem un šajā laikā bijis tā, ka vispār negribās neko redzēt vai dzirdēt par regbiju. Ja man tā ir, tad kā tas ir tiem, kuri nav iekšā regbijā? Federācijā ir vajadzīgi jaunāki cilvēki, kuriem ir enerģija un viņi nodarbotos ar sporta veida attīstību, kuriem ir redzējums un vīzija, kā to izdarīt. Gribētu, lai beigtos personāliju cīņas un nebūtu personīgu aizvainojumu. Ja visu izdarītu puslīdz pareizi un visi strādātu, redzams rezultāts būtu pēc kādiem astoņiem gadiem," stāstīja Valdavs.

Pērn "livonieši" Baltijas "Top" līgā ierindojās ceturtajā vietā. Šogad "Livonia" izvirzījusi augstākus mērķus, tāpēc sastāvs uz čempionātu tiks papildināts ar dažādiem spēlētājiem ārpus kluba rindām.