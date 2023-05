Regbija klubs 'Livonia' tēmē uz Baltijas līgas četrinieku un prioritāri pievēršas vietējo spēlētāju attīstībai

Latvijas regbija klubs "Livonia" šosezon cer atkal iekļūt Baltijas TOP līgas labāko četriniekā, bet vietējā mērogā galvenais mērķis ir jauno regbistu lielāka iesaiste un veterānu atgriešanās sportā. Tāpat kluba mērķis ir piesaistīt vairāk spēlētāju dāmu regbijā, bet "Livonia" pēc Covid gadiem koncentrēsies ilgtermiņa attīstībai, kas dos pienesumu visa Latvijas regbija attīstībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Jāsaka sākumā paldies mūsu atbalstītājiem, bez kuriem nebūtu tādā gatavībā un nevarētu virzīties uz priekšu, paldies žurnālistiem, kas turpina atspoguļot regbiju, paldies treneriem un vislielākais paldies spēlētājiem, jo bez spēlētājiem mēs šeit nemaz nesēdētu. Kluba darbības ir pielāgotas kluba ilgtspējai, jo darbības, kas vērstas uz ātru rezultātu, lielu atdevi nedod. Mums ir labi strukturēta kluba struktūra, kuram ir savi mērķi un uzdevumi – gan jauniešu, gan pieaugušo virzienā. Vienmēr nav jāiet laukumā un obligāti jāuzvar, bet ir pavisam citi uzdevumi. Bieži no šiem citiem uzdevumiem rodas attīstība. Esam sākuši kluba ilgtspēju un nopietnu attīstības virzienu," saka "Livonia" līdzdibinātājs un prezidents Vigo Valdavs seniors. "Patīkama rosība ir jauniešu segmentā, esam noslēguši sadarbības līgumu ar Rīgas regbija klubu, kas gatavos jaunos spēlētājus mūsu lielajam klubam. Ieguvumi no tā ir gan ģeogrāfiski, gan arī kvalitatīvi. Pēc kovida gadiem esam izvirzījuši jau konkrētus uzdevumus un klubā visos līmeņos zina, kas ir jāizdara un ko no viņiem sagaida."

Valdavs neslēpa gandarījumu par Latvijas Regbija federācijas (LRF) jaunās vadības darbību, jo vismaz vizuālais un organizatoriskais darbs izskatās labi. "Bet nu cāļus skaitīsim pēc gadiem trim," piebilda Valdavs.

"Livonia" valdes locekle Marta Ozola akcentēja, ka klubā ir ievērojams treneru štābs, kas dos krietnu progresu spēlētāju attīstībā.

"Klubā organizatoriskajā un sportiskajā jomā ir izmaiņas. Menedžmentā turpina darboties Gregors Gorohovskis, sieviešu un jauniešu kustībai piesaistīta menedžere Elīze Zemitāne, galvenais treneris vīriem būs Mārcis Rullis, viņam palīdzēs Nikolajs Petjuņins un Vilmārs Sokolovs. Viņi vairāk palīdzēs regbija-15 otrajai komandai, bet "septītniekam" palīdzēs Edmunds Ščavinsks. Gan regbijā-15, gan septītniekā mums palīdz Donovans Durants, kurš pats atkopjas no traumas. Vēl uz regbiju-15 piesaistīts Gruzijas treneris, bet TOP līgas sezonā pievienosies Nīls Džonsons, kurš tobrīd pārņems galvenā trenera pienākumus," sacīja Ozola. "Mērķis ir piesaistīt vairāk spēlētājus – gan jaunos, gan atgriezt regbijā vecos spēlētājus un tos, kuri dažādu iemeslu dēļ aizgāja. Pagājušajā sezonā redzējām, ka varam izdarīt daudz un realizēt interesantus projektus, bet, lai varētu pastāvēt ilgtermiņā, tad jābūt savai bāzei un vietai, kur saviem spēlētājiem augt. Šogad Latvijas čempionātā startējam interesantā sastāvā, jo galvenais būs jauno spēlētāju iesaiste un viņu prasmju attīstīšana. Septītniekā vīriem gribam cīnīties par pirmo vietu, bet vasaras otrajā pusē Baltijas mērogā startēt jau ar divām komandām – gan TOP līgā, gan Baltijas čempionātā (otrā līmeņa sacensības). TOP līgā pirmās komandas mērķis ir četrinieks. Pagājušās sezonas panākumi uzliek zināmu pienākuma sajūtu, bet jāskatās patiesībai acīs – "Ažuolas", "Vairas" neprasa komentārus, VRA piesaistīts treneris no Velsas. Centīsimies sasniegt vairāk, sasniegt to TOP 4, bet uz šīm spēlēm turpināsim piesaistīt labākos spēlētājus no citiem klubiem un ārzemēm, tāpēc aicinām interesentus pieteikties pie Gregora vai e-pastā info@livonia.lv ."

"Dāmu komandai ir atsevišķs treneru štābs, kurā ir Latvijas izlases treneris Antoni Žuau Karvalju Abreu, kurš ir izstrādājis attīstības programmu visai Latvijas meiteņu regbija saimei. Izmantojām iespēju, ka viņš pieejams papildus projektiem, un tagad uzņēmies šefību pār mūsu meitenēm un integrē viņas lielajos plānos. Mums no komandas aizgājušas vairākas pieredzējušās meitenes, tagad turpinām startēt ar "jaunajām", kuras spēlē praktiski vienu sezonu. Plāns ir nosargāt otro vietu un attīstīt meiteņu sekciju. Pagājušā gadā mums izdevās piesaistīt vairākas no florbola pārnākušas meitenes, kuras ļoti ātri sasniedza vajadzīgo līmeni, lai pacīnītos par otro vietu. Bet nākamgad gan jācīnās par pirmo vietu," par meiteņu regbija sistēmas mēŗkiem stāstīja Ozola.

Vīriešu regbija galvenajā komandā šogad būs izmaiņas komplektācijā, jo "Livonia" izvēlējusies vairāk iesaistīt jaunos regbistus, tādējādi ļaujot viņiem izjust lielā regbija "garšu".

"Latvijas čempionātā regbija-15 mums būs attīstības sezona. Mums ir saraksts ar 15-16 spēlētājiem, kas pagājušajā spēlēja pamatsastāvā, un es no šiem spēlētājiem uz Latvijas čempionātu drīkstu izvēlēties 6-8 spēlētājus. Pārējie būs tie, kas netika tik daudz izspēlēties, plus jaunatne, jo jaunieši nespēlē regbiju-15. Tā kā mums ir ļoti perspektīvi spēlētāji, tad viņus iesaistām lielajā regbijā, ko pierādīja pirmā spēle, kad daudzi patīkami pārsteidza. Tāpēc Latvijā būs vairāk domāts par attīstību, arī "zelta" spēlē pret "Miesniekiem" plānojam spēlēt pēc šī plāna," skaidroja komandas galvenais treneris Mārcis Rullis. "Regbijā-7 esam aizvadījuši jau divus turnīrus Lietuvā, iesaistot arī jaunatni. Pirmajā gribējās labākus rezultātus, bet otrajā varēja redzēt, ka veidojas komandas cīņasspars, saliedētība. Šajā nedēļas nogalē sestdienā vēl spēlējam "septītnieku" Šauļos, kur centīsimies startēt ar labāko sastāvu. Tad uzreiz svētdien spēle pret "Ežiem", tā kā saspringta nogale gaidāma. Pēc tam Latvijas kauss, kur gribam jau divas vīru komandas izlikt, kuras vēlāk vasarā spēlēs attiecīgi TOP līgā un Baltijas līgā."

"Livonia" komandas kapteinis šajā sezonā būs "ārzemnieks" Enco Beltramino, kurš ikdienā uzturas Latvijā un treniņos komunicē latviski. "Komandā ir ļoti laba atmosfēra, ja vēl atceramies pagājušās sezonas beigās veiksmīgo startu Baltijas līgā. Jaunie spēlētāji ienāk komandā un var redzēt, ka viņi šeit jūtas labi. Ja ļausim viņiem brīvi spēlēt, iejusties lielajā grupā, tad viņi varētu "uzplaukt". Esam labu darbu paveikuši ar jaunajiem un esam pareizā virzienā. Esmu patīkami pārsteigt par to, ka mani izvēlēja par kapteini. Lai gan neesmu vietējais un komandā esmu trešo gadu, klubs man uzticas un puiši uzticas. Tāpēc darīšu visu, lai "Livonia" atkal kļūtu par labāko komandu Latvijā. "