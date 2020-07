Saīsinātajā Latvijas regbija čempionāta sezonā godalgu kārotāju netrūkst

Otrdien tiek uzsākta Latvijas klasiskā regbija augstākās līgas sezona, pirms kuras preses konferencē vairums komandu pārstāvju neslēpa diezgan konkrētus mērķus.

Covid-19 pandēmijas dēļ saīsinātajā Latvijas regbija čempionāta sezonā startēs sešu klubu komandas – "Livonia"/"Garkalne", "Miesnieki"/"Ķekava", LMT/"Eži", "Jūrmala", Valmieras "Fēnikss" un "Rāmavas Lāči", kas izspēlēs viena apļa turnīru.

Jau pirmajā spēlē otrdien Rīgas Tehniskās koledžas stadionā vicečempione "Ķekava"/"Miesnieks" eksaminēs "Rāmavas lāču" vienību, kurā spēlē daudz jauno regbistu.

Kā pirmdien preses konferencē stāstīja Bautris, nosaukums "Rāmavas lāči" komandai radās tāpēc, ka viņš pats dzīvo netālu no Rāmavas, no kurienes vienībā ir vairāki spēlētāji. Tāpat arī viens no sponsoriem ir no Rāmavas.

"Komandā ir sanākuši daudz jauni čaļi, bet, ja runājam par pieaugušajiem – mums ir spēlētāji, kuriem ir vairāk nekā 20 gadi, un kuriem ir pie 40 gadiem, taču neviens no viņiem nav spēlējis čempionātā pagājušogad. Mums pienāca arī puiši no "vikingiem", varbūt no Elejas būs viens puisis, varbūt vēl no "miesniekiem" kāds pienāks, kurš nedabūs spēlēt lielajā komandā. Pirmajā spēlē pret "miesniekiem" galvenais būs nesatraumēties. Laiks rādīs, kāda komanda izveidosies," Latvijas Regbija federācija (LRF) citē Bautra teikto.

Savukārt "Miesnieku" galvenais treneris Kristaps Andersons atklāja, ka līdz augusta vidum komandai primārais būs Baltijas "Top līgas" čempionāts.

"Ņemot vērā to, ka kalendārs pārklājās, Latvijas čempionātā spēlēsim ar tiem spēlētājiem, kas aizvada mazāku spēles laiku "Top līgā". Rudens ciklu skatīsimies, jo kalendārs šogad ir citādāks – septembra beigās vēl ir Latvijas kauss, pa vidu vēl "septītnieka" spēles. Jebkurā gadījumā, mēs iesim un cīnīsimies ar tiem spēlētājiem, kādi būs mūsu rīcībā," uzsvēra Andersons.

Valsts čempiones "Garkalne"/"Livonia" pārstāvis Artūrs Baranovskis atzīmēja, ka komandai pagaidām nav galvenā trenera, toties ir divi ārzemju spēlētāji, kuri dalās ar vērtīgu pieredzi un zināšanām.

"Latvijas čempionātā iesim uz uzvaru. Baltijas "Top līgā" mums ir zaudētas divas spēles, tāpēc tagad būs jāstrādā divtik, lai atstrādātu zaudējumus. Svētdien Latvijas kausā regbijā-7 parādījām, ka mēs varam uzvarēt arī ar nepilnu sastāvu," secināja Baranovskis.

Par valsts čempionu titulu un Latvijas kausu gatavi cīnīties arī "Eži"/"EK Sistēmas" regbisti. "Notiek cīņa par sastāvu, komandā ir konkurence. Tiksimies spēlēs," teica vienības galvenais treneris Mārtiņš Straume.

Valmieras "Fēnikss" galvenais treneris Kristaps Staņa neslēpa, ka vidzemnieku uzdevums ir pavisam vienkāršs – spēlētājiem noturēt labu fizisko formu līdz pat sezonas beigām rudenī.

"Gribam iekļūt labāko komandu četriniekā un pacīnīties par Latvijas kausu. Bija mums lielāki plāni ar spēlēm ārzemēs, bet viss palika uz pauzes. Viena no labajām ziņām ir tā, ka jau šogad mums varētu izdoties atklāt laukumu Brenguļos, kas top ar federācijas un Valmieras novada fonda atbalstu. Vārtus vēl neesam uzstādījuši, bet gaidām to brīdi, kad varēsim tur aizvadīt pirmos treniņus. Ceram, ka jau augusta beigās tur rīkosim arī pirmās spēles un nebūs jābrauc uz Rūjienu," atklāja Staņa.

"Jūrmalas" galvenais treneris Oļegs Voroņins piebilda, ka visiem klubiem gatavošanās apstākļi bija līdzīgi.

"Skaidrs, ka spēlētāji nav labi sagatavojušies, tomēr sezona ir jāsāk. Mēs būvējam jaunu komandu, un pirmais mērķis ir saglabāt esošos spēlētājus, kā arī iesaistīt spēlēs daudz jaunos. Ir arī maksimālā programma – izcīnīt čempionātā godalgas, bet tikai spēles rādīs, vai to izdosies vai neizdosies sasniegt," skaidroja Voroņins.

LRF prezidents Aivars Pilenieks atzina, ka ir valstis, kurās pandēmijas dēļ vispār nespēlē regbiju, un uz tā fona Latvijas komandas var justies laimīgas, ka tām ir iespēja piedalīties mačos.

"Sezona šogad būs krietni īsāka un intensīvāka, bet varbūt tāpēc arī interesantāka. Paldies Uldim, kurš pieteica arī junioru komandu, kurā ir pieredzes un jaunības apvienojums. Jaunie puiši dabūs kārtīgu pieredzi, un varbūt izveidosies kodols labai komandai nākotnē. Mēs regbijā esam amatieri un galvenokārt spēlējam pozitīvām emocijām, ko arī novēlu katrai komandai un katram spēlētājam," uzsvēra Pilenieks.

Latvijas čempionāts notiks piecās spēļu kārtās no 14. jūlija līdz 6. septembrim.

Latvijas kausa izcīņas pusfināla spēles risināsies 19. septembrī, bet kausa fināls paredzēts 26. septembrī. Savukārt Latvijas čempionāts regbijā-7 notiks 29. augustā Baldonē.