Šogad pirmo reizi notiks Baltijas čempionāts regbijā

Šogad pirmo reizi tiks izspēlēts Baltijas čempionāts regbijā, kurā piedalīsies komandas, kas nesacenšas "Top" līgā, informē Latvijas Regbija federācija (LRF).

Turnīra pamatideja ir radīt iespēju Latvijas un Lietuvas regbija klubiem, kas nesacenšas Baltijas "Top" līgā, spēlēt vairāk un ar dažādiem pretiniekiem. Tādējādi iespējams audzēt spēlētāju un klubu meistarību kopumā, gan arī ieviest dažādību regbija ikdienā.

"2022.gada Parīzē notikušajā "Rugby Europe" konferencē satikāmies ar Lietuvas Regbija federācijas kolēģiem un diskutējām, kā paaugstināt regbija meistarības līmeni abās valstīs. Tā nonācām pie secinājuma, ka jāapvieno spēki un jāveido vēl viens klubu čempionāts. Atbraucot mājās, sākām strādāt, lai ideju prezentētu klubiem un beidzot esam panākuši klubu vispārēju piekrišanu. Tuvākajās nedēļās tiks izstrādāts čempionāta nolikums," stāsta LRF prezidents Kārlis Vents.

Plānots, ka Baltijas regbija čempionātā (BRC) spēlēs astoņas komandas – pa četrām no Latvijas un Lietuvas. Dalībnieces tiks dalītas A un B apakšgrupās, kur katrā startēs divas vienības no katras valsts. Komandu sadalījums grupās būs atkarīgs no to snieguma nacionālajos čempionātos. Kopumā katrai komandai BRC būs paredzētas sešas spēles.

No Latvijas klubiem čempionātā startēs regbija klubi "Rāmavas Lāči", "Eži", "Fēnikss" un "Livonia" dublieru komanda. Savukārt no Lietuvas čempionātam dalību ir pieteikuši RK "Kuršiai" no Klaipēdas, "Perkūnas" no Plunges, kā arī "Vairas" un "Baltrex" dublieru komandas.

BRC norisināsies rudenī, paralēli "Top līgas" spēlēm, tātad provizoriski no augusta līdz oktobra vidum. Līdz ar to Latvijas un Lietuvas valstu čempionātos tiks izspēlēta tikai viena kārta – pavasara un vasaras sākuma periodā.

Čempionātu organizēs Latvijas Regbija federācija.