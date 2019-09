Andresku sarūpē Kanādai pirmo 'Grand Slam' titulu un liedz Viljamsai atkārtot rekordu

Talantīgā kanādiete Bjanka Andresku sestdien Ņujorkā triumfēja ASV atklātajā čempionātā, sarūpējot savai valstij pirmo "Grand Slam" titulu.

Andresku, kura WTA rangā ieņem 15.vietu, ar rezultātu 6-3, 7-5 pārspēja titulēto amerikānieti Serēnu Viljamsu, kura ir planētas astotā rakete un Ņujorkā tikusi pie sešiem tituliem.

Viljamsa otrajā setā neļāva vairākas reizes izservēt Andresku uzvaru mačā, no 1-5 panākdama 5-5. Tiesa, nākamajos divos geimos pārāka bija kanādiete, kura svinēja uzvaru.

Amerikāniete šajā mačā pieļāva 33 nepiespiestās kļūdas, kamēr pretiniecei tādu bija teju uz pusi mazāk - 17.

Viljamsas kontā šobrīd ir 23 "Grand Slam" tituli, par vienu mazāk nekā leģendārajai Mārgaretai Kortai. Viņa zaudējusi jau četros "Grand Slam" finālos pēc kārtas.

19 gadus vecā Andresku tikai ceturto reizi karjerā spēlēja kādā no lielo turnīru pamatsacensībām un izcīnīja savu pirmo titulu. Iepriekš to 1990.gadā paveica Monika Seleša.

Rumāņu izcelsmes Kanādas tenisiste pirms gada bija ārpus ranga pirmā divsimtnieka, bet šosezon viņa nav zaudējusi nevienā mačā kopš februāra, izņemot divus gadījumus, kad kortu pameta traumas dēļ. Astoņās spēlēs pret pirmā desmitnieka tenisistēm viņa šogad svinējusi tikai uzvaras.

"Sagaidīju, kad Serēna atspēlēsies, tāpēc centos neitralizēt viņas uzbrukumus. Viņa pēkšņi uzlaboja servi, taču spēju tikt ar to galā," pēc mača teica Andresku.

"Ir grūti izteikt vārdos. Esmu ļoti pateicīga. Šis gads ir bijis kā sapņa piepildīšanās. Atrasties šeit un spēlēt pret tenisa leģendu - tas ir kaut kas neticams," uzsvēra Andresku. "Tas nepavisam nebija viegli. Centos sagatavoties pēc iespējas labāk un nedomāt par to, kas nāk pretī. Esmu lepna par to, kā tiku ar to galā."

Arī Viljamsa atzina, ka pretiniece aizvadījusi neticamu maču. "Godīgi sakot, jūs neredzējāt īsto Serēnu. Kaut kas ir jādara lietas laba, lai viņa varētu parādīties "Grand Slam" finālos. Domāju, ka aizvadīju savu sliktāko maču turnīrā," secināja Viljamsa.

Sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs noslēgsies svētdien ar vīru finālu.