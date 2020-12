AP par gada labāko sportisti nosauc tenisisti Osaku

Par ziņu aģentūras "The Associated Press" 2020.gada labāko sportisti dāmu konkurencē atzīta tenisiste Naomi Osaka no Japānas.

Osaka šogad izcīnīja uzvaru ASV atklātajā čempionātā, virs galvas ceļot savu trešo "Grand Slam" trofeju. Tāpat viņa šogad aktīvi atbalstīja "Black Lives Matter" kustību, "US Open" laikā spēles apmeklējot ar sejas maskām, kas rotātas ar cietušo vārdiem.

"Bija grūti lielāko daļu gada pavadīt izolēti no savas ģimenes, taču citiem ir klājies vēl grūtāk," pauda Osaka. "Ar žēlumu lasīju ziņas par Covid-19, kas atņēmis daudzu cilvēku dzīvības, bet vēl lērums palikuši bez darba, mājām un iedzīvojušies mentālās problēmās."

"Gads jau tā bija smags, bet, kad redzēju, kā ASV policisti izturējās pret Džordžu Floidu, mans pacietības mērs bija pilns," piebilda tenisiste, kurai jau kādu brīdi piedēvē arī aktīvistes statusu. "Priecājos, ka uzvarēju "US Open", taču vēl vairāk prieka man sagādā fakts, ka ar savu aktivitāti liku cilvēkiem skaļāk runāt par aktuālo problēmu."

Osaka AP redakcijas balsojumā saņēma 18 no 35 pirmajām vietām, kas kopumā deva 71 punktu. Deviņas pirmās vietas un 60 punktus nopelnīja Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) čempione Breana Stjuarte, savukārt futboliste Sāra Fullere nopelnīja vienu pirmo vietu un 24 punktus.

Jau ziņots, ka sestdien par gada sportistu vīru konkurencē tika atzīts Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) aizvadītās sezonas čempions Lebrons Džeimss.

Osaka šajā sezonā, kuru uz aptuveni pieciem mēnešiem apstādināja Covid-19 pandēmija, 19 spēlēs izcīnīja 16 uzvaras. Laika posmā no augusta no līdz septembrim japāniete kortā izcīnīja 11 panākumus.

Osaka pirms "US Open" pusfināla arī nebaidījās pateikt, ka nedosies laukumā, tādējādi protestējot pret rasu nevienlīdzību ASV. Konkrētajā dienā turnīra norise tika apturēta, un sacensības turpinājās dienu vēlāk.

Pēc balvas saņemšanas Osaka e-pasta sarakstē ar aģentūru AP norādīja, ka nākamā gada mērķi ir "smagi strādāt", "būt labākai", "runāt biežāk" un "būt jaukākai."

Tāpat tenisiste norādīja, ka nākamgad viens no viņas vislielākajiem mērķiem ir dalība Tokijas olimpiskajās spēlēs.

Pērn AP par labākajiem atzina basketbolistu Kavai Lenardu un vingrotāju Simonu Bailsu.