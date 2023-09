ATP ranga elites vīri Alkarass un Medvedevs tiksies 'US Open' pusfinālā

Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) ranga pirmais numurs Karlos Alkarass un trešās pozīcijas īpašnieks Daņiils Medvedevs trešdien nodrošināja tikšanos šī gada ASV atklātā čempionāta pusfinālā.

Pašreizējais "US Open" čempions spānis Alkarass ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-3, 6-2, 6-4 pārspēja 2020.gada finālistu Aleksandru Zverevu no Vācijas (ATP 12.).

20 gadus vecais Alkarass šosezon uzvarējis 94,4% "Grand Slam" spēļu, kas ir visu laiku augstākais rezultāts vienā kalendārajā gadā starp tenisistiem, kuri nav sasnieguši 21 gada vecumu. Viņa "Grand Slam" uzvaru bilance 83,7% ir otrs visu laiku labākais rezultāts šajā vecuma grupā aiz Bjerna Borga, kurš līdz 21 gada vecumam augstākajā līmenī uzvarēja 84,4% maču.

Tikmēr Medvedevs ceturtdaļfinālā ar 6-4, 6-3, 6-4 guva virsroku pār Andreju Rubļovu, kurš ir ranga astotais numurs.

Medvedevam ASV atklātais čempionāts ir veiksmīgākais "Grand Slam" turnīrs. Ņujorkā viņš 2021.gadā kļuva par čempionu, bet kopumā šeit uzvarējis 28 mačus jeb 85% no spēlēm.

Otrā pusfinālā tiksies ranga vicelīderis Novaks Džokovičs no Serbijas un neizsētais amerikāņu talants Brendons Šeltons (ATP 47.). Pirmo reizi kopš 2011.gada "US Open" pusfinālos iekļuvuši ranga pirmie trīs numuri, pirms 12 gadiem to paveicot Džokovičam kopā ar spāni Rafaelu Nadalu un šveicieti Rodžeru Federeru.

Tikmēr dāmu turnīrā pusfinālu sasniedza ASV tenisiste Medisona Kīza. Tajā mājinieces pretiniece būs topošā planētas pirmā rakete Arina Sabaļenka.

Ceturtdaļfinālā ranga 17.vietas īpašniece Kīza ar rezultātu 6-1, 6-4 pārspēja čehieti Markētu Vondroušovu, kura ir pasaules devītā rakete.

Kīza "Grand Slam" turnīru labāko četriniekā iekļuvusi sesto reizi karjerā. No aktīvajām spēlētājām vairāk pusfinālus sasniegušas tikai piecas tenisistes, tajā skaitā Kīzas nākamā pretiniece Sabaļenka.

Tikmēr Sabaļenka ceturtdaļfinālā ar 6-1, 6-4 uzvarēja ķīnieti Dženu Cjiņveņu, kura WTA rangā ir 23.pozīcijā.

Sabaļenka šogad iekļuvusi visu četru "Grand Slam" turnīru pusfinālos. Iepriekšējo reizi ko tādu iespēja Serēna Viljamsa 2016.gadā.

Nokļūšanu ranga līderpozīcijā Sabaļenka nodrošināja svētdien, kad līdzšinējā līdere poliete Iga Švjonteka astotdaļfinālā zaudēja Latvijas tenisistei Jeļenai Ostapenko. Švjonteka ranga līderpozīcijā bija 75 nedēļas pēc kārtas.

Otrā pusfinālā cīnīsies cita mājiniece Koko Gofa (WTA 6.) un čehiete Karolīna Muhova (WTA 10.).

ASV atklātais čempionāts, kas ir sezonas pēdējais "Grand Slam" turnīrs, norisināsies līdz 10.septembrim.