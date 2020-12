'Australian Open' sāksies 8. februārī; kvalifikācija notiks Katarā

Austrālijas atklātais tenisa čempionāts sāksies trīs nedēļas vēlāk, nekā sākotnēji plānots, - 8. februārī, bet kvalifikācijas mači risināsies Katarā, Dohā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vīriešu tenisa profesionālā asociācija (ATP) ceturtdien izziņoja 2021. gada pirmo septiņu nedēļu kalendāru, kurā "Australian Open" sākums paredzēts 8. februārī. Tiesa, saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem datums vēl jāapstiprina Austrālijas un Viktorijas štata valdībām.

"Australian open" kvalifikācija risināsies Dohā 10.-13. janvārī. Atlasi pārvarējušajiem tenisistiem tad būs vairāk nekā divas nedēļas, lai dotos uz Austrāliju, izietu 14 dienu karantīnu un varētu spēlēt pamatturnīrā.

Lai tenisisti labāk varētu sagatavoties "Australian Open", Melburnā risināsies ATP kausa izcīņa ar 12 komandu dalību, Adelaidas turnīrs arī pārcelts uz "Australian Open" mājvietu, kā arī paredzēts vēl viens papildus turnīrs.

ATP sezona pēc gadu mijas sāksies ar turnīru Delrejbīčā, bet janvāra sākumā sacensības vēl plānotas Antaljā, Turcijā.

Pagaidām nav zināms sieviešu profesionālā tūres (WTA) provizoriskais kalendārs, līdz ar to nav zināms, kur "Australian Open" atlasi aizvadīs dāmas.

Ziņots, ka "Australian Open" Covid-19 pandēmijas apstākļos risināsies pie pilnām tribīnēm, jo situācija Austrālijā un Viktorijas štatā to pieļauj. Viktorijas štatā, kura galvaspilsēta ir Melburna, vairāk nekā mēneša garumā nav fiksēts neviens Covid-19 saslimšanas gadījums. To izdevies panākt ar četru mēnešu ilgu ārkārtēju situāciju, kuras laikā bija stingri ierobežojumi, kas paglāba šo reģionu no Covid-19 otrā viļņa.

Tomēr Austrālijā ir strikti ierobežojumi un tenisistiem pēc ierašanās būs jāsēž 14 dienu karantīnā. Tās laikā sportistiem gan būs atļauti treniņi, strikti ievērojot sanitārās prasības.