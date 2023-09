Bez karuseļiem: Ostapenko pārliecinoši sasniedz prestižā Gvadalaharas WTA turnīra astotdaļfinālu

Latvijas labākā tenisiste Jeļena Ostapenko naktī uz trešdienu sasniedza Meksikā notiekošā Gvadalaharas "WTA 1000" sērijas turnīra trešo kārtu jeb astotdaļfinālu.

Ostapenko, kura turnīrā izlikta ar sesto numuru, pirmā kārta bija brīva, bet otrajā pasaules 16. rakete pārliecinoši ar 6-2, 6-3 nedaudz vairāk kā stundas laikā apspēlēja ukrainieti Martu Kostjuku, kura WTA rangā atrodama 42. pozīcijā.

Par trešās kārtas jeb astotdaļfināla sasniegšanu Ostapenko ieguvusi 105 WTA ranga punktus un 31 650 ASV dolāru prēmiju. Nākamajā mačā viņa jau trešdien tiksies ar amerikānieti Sofiju Keninu (WTA 53.).

Cīņa pret Ukrainas tenisisti Ostapenko gan nesākās uz patīkamas nots, jo pēc trim geimiem viņa atradās iedzinējos ar 1-2, turklāt Kostjuka bija viņu nobreikojusi. Tiesa, jau nākamajā geimā Latvijas tenisiste breiku atspēlēja un turpinājumā pirmajā setā dominēja, uzvarot vēl četros geimos pēc kārtas.

Otrajā setā Ostapenko spēlēja stabilāk, neļaujot Kostjukai kaut reizi tikt pie breika iespējas, kamēr pat salauza sāncenses servi sestajā geimā un noveda dueli līdz pārliecinošai divu setu uzvarai.

