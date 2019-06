Birmingemas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko - Petra Martiča. Teksta tiešraide

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51214183 [REQUEST_URI] => /news/other_kinds/teniss/birmingemas-wta-turnirs-jelena-ostapenko-petra-martica-teksta-tiesraide.d?id=51214183 [REDIRECT_URI] => /news/other_kinds/teniss/article.php?id=51214183 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/other_kinds/teniss/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/other_kinds/teniss/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 213.226.141.218 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_COOKIE] => cX_P=j0z7rp84zg3lrf14; cstp=604800; cx_ib_synced=1; _fbp=fb.1.1559413295710.453090318; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#e-kv1007#c-kv1008#g-kv1009#16-kv1009#24-kv1009#5-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1; adptset_0025=1; enr_adform_sent=1; enr_cint_sent=1; enreachresp_0025=ecid86; evid_0025=b0c39eb5-75e9-4e52-9fb3-ff0f39a2c88e; evid_ref_0025=false; evid_set_0025=2; evid_v_0025=20190620034004; _ga=GA1.2.833699539.1559413293; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; _gid=GA1.2.297109169.1560759677; evid_0025=b0c39eb5-75e9-4e52-9fb3-ff0f39a2c88e; enr_cxense_throttle=throttle; evid_0025-synced=true; __io=81609ba3c.7642681e0_1560354391754; __io_first_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F; __io_lv=1561024803369; __io_unique_43359=20; __gads=ID=46bac8680ebb88ba-22dac03eadae00cb:T=1559496398:RT=1561024515:S=ALNI_MaIjl_yjWUbjk5fi8uy1DUM1ygfGg; delfi-adid=ce89e0e9-89d1-4c19-8963-fad3031743bb%2C1560759677559%2C1560759677559; GED_PLAYLIST_ACTIVITY=W3sidSI6IjRXbWYiLCJ0c2wiOjE1NjA0Mjg1ODQsIm52IjoxLCJ1cHQiOjE1NjA0Mjg1MzEsImx0IjoxNTYwNDI4NTgxfV0.; __utmc=113760658; __glmrid=34bf4a36-1298-4808-bde4-7f036b6155d5; cX_S=jwduetow5rlk7msc; dcid=379885615,1,1582475555,1424277814,b87433fb9b7291223fde4e189365c0ff; emps=1:1549310190360|3|1549310213808; cto_lwid=e954173a-836c-417c-a2fd-f7f4458ebb37; _io_un=12; __io_r=https://www.google.com/; newdelfilayout2018=0; polc_v2=1; delfiEmojiX=true; __gfp_64b=0_y66MRX.KGKNAVcULMD9qKH5FmZ0J2LXee.qjab6Hv.s7; polc=1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Safari/605.1.15 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv-lv [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => city.delfi.lv, 1339194134 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 213.226.141.218, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/other_kinds/teniss/birmingemas-wta-turnirs-jelena-ostapenko-petra-martica-teksta-tiesraide.d?id=51214183 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/other_kinds/teniss/article.php [REQUEST_TIME] => 1561120202 )

21.06.2019 15:05 Birmingemas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko - Petra Martiča. Teksta tiešraide (2) Authors Uldis Strautmanis Sporta redaktors Article Actions Foto: Reuters/Scanpix/LETA Latvijas tenisiste Jeļena Ostapenko piektdien, 21. jūnijā, aizvada Birmingemas WTA turnīra ceturtdaļfināla spēli, tiekoties ar horvātieti Petru Martiču. Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi. Birmingemas WTA turnīrs: Jeļena Ostapenko - Petra Martiča https://twitter.com/ostaplosion/status/1142045082520084480 Ostapenko - Martiča 4-0Ja Ostapenko sanāk serve, tad pretiniecei maz cerību. Pēc dubultkļūdas rezultāts 30-30, bet precīzs forhends un 40-30. Tad laba serve un 4-0 pirmajā setāOstapenko tīri uzvarētās izspēlēs vadībā ar 7-0 https://twitter.com/GameSetPaulWTA/status/1142043631991365632 Ostapenko - Martiča 3-0Ostapenko lauž pretinieces serves geimuOstapenko droši spēlē un panāk 0-30. Ostapenko izcili spēlē, kad pretiniecei nesanāk pirmā serve, un 0-40 jeb trīskāršā breikbumba. Ostapenko nesanāk uzņemt Martičas pirmo servi, bet tad apbrīnojami uzņem nākamo servi. Bumbiņa pārveļas pāri pie paša tīkla un uzvarēts geims. Ostapenko - Martiča 2-0Ostapenko serves geimu sāk ar dubultkļūdu. Ostapenko ar labām pirmām servēm panāk 40-15 un ar eisu uzvar geimu. Ostapenko - Martiča 0-1Ostapenko lauž pretinieces serves geimuPirmajā izspēlē Ostapenko panāk pretinieces kļūdu, bet tad pati kļūdās. Martiča pieļauj divas dubultkļūdas pēc kārtas (15-40). Pirmo breikbumbu Ostapenko neizmanto, iesitot tīklā bekhendu. Tad Ostapenko vairākas reizes ar bekhendiem panāk savu un uzvar geimu. Spēle sākusiesOstapenko pirmajā geimā uzņem servi Šī pāra uzvarētāja Birmingemas turnīra pusfinālā tiksies ar vācieti Jūliju Gērgesu (WTA 8.) vai Kazahstānas tenisisti Jūliju Putincevu (WTA 43.). https://twitter.com/_TJKC_/status/1142028136562843648 Tenisistes beigušas iesildīšanos un tūlīt spēle sāksies Ostapenko iepriekšējā spēlē neatstāja cerības mājiniecei Johanai Kontai. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/ostapenko-par-spelem-uz-zalaja-uzvar-ta-sportiste-kura-specigak-sit-pa-bumbinu.d?id=51208057 Ostapenko pasaules rangā ieņem 37. vietu, bet horvātiete ir 25. vietā. Tiesa, Ostapenko rāda savu labāko sniegumu kopš pērnā gada Vimbldonas un pirmo reizi kopš Vimbldonas iekļuvusi ceturtdaļfinālā. Ostapenko ar Martiču līdz šim tikusies vienu reizi - pērn Indianvelsā divos setos pārāka bija Horvātijas tenisiste. Latvijas sieviešu tenisa otrā rakete peitkdien centīsies turpināt savu veiksmīgo nedēļu Birmingemā - zālāja turnīra ceturtdaļfinālā viņa tiekas ar horvātieti Petru Martiču. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Jeļena Ostapenko Teniss Pamanījāt kļūdu?

Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter! Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots. Comment Form