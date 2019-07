Bukarestes tenisa turnīrs: Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga. Teksta tiešraide

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova ceturtdien turpina Bukarestes WTA “International” turnīra čempiones goda aizstāvēšanu, otrās kārtas spēlē tiekoties ar Patrīciju Mariju Tigu no Rumānijas.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

BUKARESTES TENISA TURNĪRS: ANASTASIJA SEVASTOVA – PATRĪCIJA TIGA

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 0-1Tiga ar ļoti spēcīgu sitienu atvaira Sevastovas servi, nostādot Liepājas tenisisti nepatīkamā situācijā. Rumāniete arī izmanto gūto pārsvaru, Sevastovai 0:15.

Anastasija Sevastova – Patrīcija Marija Tiga 0-1Spēle sākusies! Tiga servē pirmā. Divās izspēlēs tenisistes apmainās ar kļūdām, 15:15. Sevastovai pagaidām nav problēmu uzņemt pretinieces serves. Spēle sākusies ar četrām ilgām izspēlēm. Pēdējā no tām Sevastova raida efektīgu sitienu pa līniju, kuru Tiga neaizsniedz. Pirmais spēles netveramais sitiens, 30:30. Tiga izpilda viduvēju saīsināto sitienu, līdz kuram Sevastova paspēj aizskriet, raidot pretī savu atbildi. Tiga bumbiņu atsit, bet Sevastova to no gaisa triec laukumā. Pirmā breikbumba. Rumāniete pamazām tuvojas tīklam un spēj nospiest Sevastovu, 40:40.Sevastova vēlreiz ir gatava Tigas saīsinātajam sitienam. Liepājniece atbild ar slīpu sitienu, bet Tiga līdz tam paspēj un raida bumbiņu garām Sevastovai, pārsvars Tigai. Rumāniete trešo reizi geimā veiksmīgi pietuvojas tīklam un spēj saglābt savu serves geimu.

Šīs spēle uzvarētāja trešajā kārtā tiksies ar čehieti Kristīnu Plīškovu (92. vieta rangā), kura ar 6-0, 6-2 pieveica beļģieti Izalīnu Bonvanenturi (114. vieta).

Tenisistes iznākušas laukumā un tūlīt sāks iesildīšanos.

Rumāniete pamatturnīrā iekļuva caur kvalifikāciju. Pamatturnīra pirmajā kārtā Sevastova ar 6:2, 6:1 uzvarēja 193. vietā rangā esošo Ungārijas tenisisti Anu Bondari.

Veselības problēmu dēļ Tiga šobrīd nav atrodama rangā. Tenisiste vien šogad atgriezās WTA apritē pēc vairāk nekā gada prombūtnes no profesionālā tenisa. Savulaik 24 gadus vecā rumāniete sasniedza 83. pozīciju WTA rangā.

Sevastova ar Tigu spēkojusies vienu reizi. Latviete pirms trim gadiem Bukarestē ar 6-2, 6-2 astotdaļfināla spēlē pārspēja rumānieti.

Sevastova otrdien revanšējās Anai Bogdanai par 2017. gadā piedzīvotu zaudējumu tieši Bukarestē un pārvarēja turnīra pirmo kārtu.https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/sevastova-ar-uzvaru-maratonmaca-sak-bukarestes-titula-aizstavesanu.d?id=51283279