Deivisa kausa izcīņa tenisā: Latvija – Ēģipte. Teksta tiešraide

Latvijas tenisisti piektdien, 6. martā, Lielupē sāk Deivisa kausa izcīņas pasaules otrās grupas "play off" cīņu pret Ēģiptes komandu.

Pirmajā sacensību dienā vienspēlēs jaunais Latvijas tenisa talants Kārlis Ozoliņš tiekas ar Mohamedu Safvatu (ATP ranga 132. vieta), bet pēc tam kortā nāks Ernests Gulbis (161.) un Karims Mohameds Mamouns (391.).

Deivisa kausa izcīņa: Latvija - Ēģipte. 1. diena

Epizode, kurā Ozoliņš neaizsniedzās līdz "svecei", bet Ēģiptes izlase uzvarēja pirmo setu.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11), 0-1Otrajā setā pirmais servē Safvats, kurš panāk 30:0. Ēģiptietim laba serve pa līniju, kuru Ozoliņš nespēj uzņemt.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-7 (9:11). Pirmo setu uzvar SafvatsOzoliņš 1:0 Safvats. Pirmais servē latvietis. Ilgā izspēlē kļūdās Safvats.Ozoliņš 2:0 Safvats. Vēl viena skaista izspēle, kurā Ozoliņš pretinieku pavazā pa abām laukuma pusēm.Ozoliņš 2:1 Safvats. Ozoliņam nepadodas pēkšņs saīsinātais sitiens.Ozoliņš 2:2 Safvats. Latvietis uz brīdi apstājas, jo sagaidīja, ka viņa sistā bumbiņa būs "ārā". Ēģiptietis arī apstulbst, bet spēj trāpīt bumbu laukumā.Ozoliņš 2:3 Safvats. Ēģiptietis trāpa bumbiņu pašā laukuma stūrī.Ozoliņš 2:4 Safvats. Ozoliņš bumbiņu sit tīklā.Ozoliņš 2:5 Safvats. Pretinieks negaidīti piezogas pie tīkla, pārsteidzot Ozoliņu un gūstot punktu.Ozoliņš 3:5 Safvats. Latvietis bumbiņu raida tieši virsū ēģiptietim, kurš bija pietuvojies tīklam un nespēja to savaldīt.Ozoliņš 4:5 Safvats. Abi tenisisti sacenšas pa diagonāli līdz Safvats kļūdās.Ozoliņš 4:6 Safvats. Safvats turpina veiksmīgi doties pie tīkla.Ozoliņš 5:6 Safvats. Viesis kļūdās. Divas serves Ozoliņam. Jāizmanto iespēja.Ozoliņš 6:6 Safvats. Ēģiptietis atkal tuvojas tīklam, bet viņam jāsniedzas līdz potītēm pēc bumbiņas. Safvats nespēj bumbiņu dabūt pāri tīklam.Ozoliņš 7:6 Safvats. Pirmā setbumba Latvijai! Ozoliņš pretinieku noķer pretkustībā, apspēlējot viņu no gala līnijas.Ozoliņš 7:7 Safvats. Ozoliņš atkal cenšas riskēt ar saīsināto sitienu no gala līnijas, bet bumbiņa nepārlido pāri tīklam.Ozoliņš 7:8 Safvats. Safvats ar klasisko tenisa kombināciju servēt vienā pusē, sist otrā pusē gūst punktu.Ozoliņš 8:8 Safvats. Safvats trāpa tieši uz līnijas, bet Ozoliņš atbild ar precīzu sitienu, kuru Safvats novirza tīklā.Ozoliņš 9:8 Safvats. Pretinieks knapi aizsniedz Ozoliņa servi. Vēlreiz setbumba latvietim.Ozoliņš 9:9 Safvats. Daļa līdzjutēju jau sāk gavilēt, bet Ozoliņa sitiens pa līniju tomēr krīt ārpus laukuma.Ozoliņš 9:10 Safvats. Pretinieks ar veiksmīgu spēli pie tīkla atgūst vadību.Ozoliņš 9:11 Safvats. Ēģiptietis ar skaistu "sveci" izcili precīzi pārceļ bumbiņu pāri Ozoliņam.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-6Safvats ātri panāk 30:0. Ozoliņš geimā paliek bez punktiem. Laiks taibreikam.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 6-5Tenisisti apmainās ar kļūdām, 15:15. Ēģiptietis pasācis veiksmīgi uzbrukt Ozoliņa pirmajām servēm. Šoreiz Safvats izdara visu nepieciešamo, bet beigās kļūdās pie tīkla, 30:15. Ar eisu tiek panākts 40:30. Laba otrā serve ļauj uzvarēt geimu.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 5-5Ilgas izspēles izskaņā Ozoliņam lieliska iespēja gūt punktu, tomēr netverams sitiens lido mazliet pāri gala līnijai, Safvatam 15:0. Nākamajā izspēlē jau ēģiptietis sit bumbiņu tīklā, 15:15. Safvats riskē, dodas pie tīkla un panāk 30:15. Safvats aizsniedz Ozoliņa "sveci", triecot bumbiņu laukumā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 5-4Netverama sitiena vietā bumbiņa krīt mazliet ārpus laukuma, 0:30. Dubultkļūda, 0:40. Pāris ļoti precīzi sitieni no ne tām vieglākajām pozīcijām, 15:40. Dubultkļūda atkal. Svarīgā brīdī lieki zaudēts geims.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 5-3Ēģiptietim dubultkļūda, 15:15. Daudz netrūka, lai Ozoliņš uzreiz pēc tālas serves, atsistu bumbiņu laukuma stūrī, 30:15. Safvats ātri nokārto uzvaru geimā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 5-2Ozoliņam pie tīkla neizdodas saīsinātais sitiens. Iespējams, varēja triekt bumbiņu laukumā, 0:15. Skaists, slīps sitiens, Ozoliņam jau atrodoties ārpus laukuma, 30:15. Latvijas tenisists uzmin, kur lidos apvedošais sitiens, ar bekhendu triecot bumbiņu atpakaļ laukumā, 40:30. Safvats jau atkāpjas ļoti tālu no laukuma, lai censtos uzņemt Ozoliņa spēcīgās serves. Rezultātu tas nedod, ēģiptietim bumbiņu sitot tīklā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 4-2. Ozoliņš lauž pretinieka serviOzoliņš uz gala līnijas skaisti aizsniedzas līdz bumbiņai, paildzinot izspēli. Safvatam 0:30. Latvijas tenisists turpina arī būt pārāks ilgās izspēlēs. Safvatam vēl viena nepiespiesta kļūda, 15:40. Ozoliņš uzreiz riskē, ejot dziļāk laukumā un izpildot spēcīgu sitienu pēc serves. Tas ir neprecīzs. Vēl viena breikbumba atlikusi, 30:40. Mača ilgākajā izspēlē Ozoliņš pacietīgi atvaira vairākus Safvata forhendus līdz ēģiptietis kļūdās.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 3-2Pirmos divus punktus Ozoliņš atkal panāk, pateicoties labai servēšanai, pret kurām Safvats knapi atsitas. Vēlāk latvietis gandrīz tiek pie vēl viena eisa, 40:15. Netverama serve un uzvarēts geims! Ozoliņš spēlējis ļoti pārliecinoši serves geimos.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 2-2Safvatam dubultkļūda, 0:15. Ēģiptietis negaidīti kļūdās pie tīkla, bet pēc tam atspēlē vienu punktu, 15:30. Nepiespiesta kļūda Safvatam. Ozoliņš tiek pie breikbumbas, 30:40. Ilgā izspēlē bumbiņa pēc Ozoliņa kreisā, nogrieztā sitiena krīt mazliet ārpus laukuma, 40:40.Latvijas tenisists izskatījies ļoti pārliecinoši spēlē no gala līnijas. Ilgā cīņā pirmais kļūdās Safvats, pārsvars Ozoliņam. Ozoliņš izcili izvelk servi, bet pēc tam kļūdās, 40:40. Viesis ar apvedošo sitienu sit garām pie tīkla esošajam Ozoliņam, pārsvars Safvatam. Ēģiptietis trāpīgā brīdī pietuvojas tīklam un uzvar geimu.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 2-1Ozoliņš virtuozi nospēlē pie tīkla, nometot Safvatam teju neaizsniedzamu bumbiņu, 15:0. Nākamajā izspēlē pēc spēcīgas Ozoliņa serves Safvats atkal nonāk iedzinēja lomā. Šoreiz Ozoliņš punktu gūst ar skaistu gremdi pēc paauzes, 30:0. Eiss ar griezto servi, 40:0. Ēģiptietim geims bez variantiem un punktiem.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 1-1Safvats ar precīzu servēšanu sagādā problēmas Ozoliņam. Trīs precīzas pirmās serves, trīs ātri punkti, Safvatam 40:0. Pie otrajām servēm latvietis gan tiek pie diviem punktiem pēc kārtas, 40:30. Viesis tomēr notur uzvaru geimā.

Kārlis Ozoliņš – Mohameds Safvats 1-0Ozoliņam spēles ievadā divreiz jāuzbrūk ar otro servi. Pirmajā izspēlē Ozoliņš trāpa tīklā, otrajā kļūdās Safvats, 15:15. Ēģiptietis atkāpjas ļoti tālu, lai sagaidītu vareni stiprās Ozoliņa serves. Ozoliņš gūst skaistu punktu izspēlē, kurā viņš pēc serves uzstāda savus noteikumus, 30:15. Pirmais eiss Ozoliņam! Tas gan tiek paveikts, atkal spēlējot otro servi, 40:30. Laukums ir pietiekami lēns, lai izspēles ieilgtu. Safvats, tuvojoties tīklam, piespiež Ozoliņam spēlēt no gala līnijas, kā arī kļūdīties, 40:40.Pirmo punktu Ozoliņš izcīna ar labu servi, bet tam seko dubultkļūda, 40:40. Divas labas pirmās serves un Ozoliņš uzvar pirmo geimu!

Spēle sākusies ar Ozoliņa serves geimu!

Ozoliņš un Safvats drīz noslēgs iesildīšanos.

Ozoliņa pretinieks Mohameds Safvats ir 29 gadus vecs tenisists, kurš šobrīd sasniedzis savu augstāko vietu ATP rangā, ieņemot 157. pozīciju pasaulē. Safvata labākais sasniegums "Grand Slam" turnīros ir divas pārvarētas kārtas 2016. gada Vimbldonas čempionātā.

Ozoliņš plašākai publikai sevi pieteica šī gada Austrālijas atklātā tenisa čempionāta junioru turnīrā. "Australian Open" viņš sasniedza vienspēļu turnīra pusfinālu, kā arī piekāpās dubultspēļu finālā.

Latvijas izlasi Deivisa kausā pirmais pārstāvēs 17 gadus vecais Kārlis Ozoliņš, kura izvirzīšana vienspēlēm ir zināms pārsteigums. Tādējādi tikai dubultspēlēs piedalīsies ATP rangā otrais visaugstāk esošais Latvijas tenisists Mārtiņš Podžus (ATP 438.).